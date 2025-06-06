GamesVoice представила второй трейлер GTA VI с профессиональной русской озвучкой

Студия профессиональной локализации GamesVoice выпустила русскоязычную версию второго трейлера Grand Theft Auto VI. Проект выполнен с сохранением атмосферы оригинала, а главных героев озвучили Егор Васильев и Ингрид Олеринская. Студия уточнила, что хотела лишь продемонстрировать, как могла бы звучать Grand Theft Auto VI с полноценной русской озвучкой. Сама игра к озвучанию в данный момент не рассматривается, так как на проект такого масштаба понадобится не менее 30 миллионов рублей - сумма, которую собрать крайне сложно. Кроме того, подобные сборы могут привлечь ненужное внимание.

И ладно бы речь шла только о самом сборе (всегда можно отмазаться, что он будет висеть, пока всё не соберётся, пускай на это и уйдут десятки лет), но ведь чем большие суммы мы называем, тем выше вероятность, что нашей деятельностью заинтересуются соответствующие государственные инстанции, которым не понравится, что мы делаем для благополучия народа больше, чем они.

Тем не менее, студия пока не отказывается от идеи озвучить будущий хит. Они подчеркнули, что проект действительно интересен команде, особенно после работы над Vice City и находящегося в процессе San Andreas. Но для этого нужны значительные усилия.

Дубляж такой игры как GTA6 возможен лишь при консолидации сообщества вокруг этой идеи. Если игроки отбросят сомнения и будут поддерживать сбор. Если частные спонсоры будут прежде всего заинтересованы в проекте, а не искать взаимовыгодного обмена. Если СМИ будут не только информировать свою аудиторию, но и активно призывать поддержать инициативу. Мы не настаиваем на том, чтобы эта консолидация происходила вокруг нас. Считайте, что мы просто протянули руку, а хвататься ли за неё — пусть решает каждый.