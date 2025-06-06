ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 379 оценок

GamesVoice представила второй трейлер GTA VI с профессиональной русской озвучкой

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия профессиональной локализации GamesVoice выпустила русскоязычную версию второго трейлера Grand Theft Auto VI. Проект выполнен с сохранением атмосферы оригинала, а главных героев озвучили Егор Васильев и Ингрид Олеринская. Студия уточнила, что хотела лишь продемонстрировать, как могла бы звучать Grand Theft Auto VI с полноценной русской озвучкой. Сама игра к озвучанию в данный момент не рассматривается, так как на проект такого масштаба понадобится не менее 30 миллионов рублей - сумма, которую собрать крайне сложно. Кроме того, подобные сборы могут привлечь ненужное внимание.

И ладно бы речь шла только о самом сборе (всегда можно отмазаться, что он будет висеть, пока всё не соберётся, пускай на это и уйдут десятки лет), но ведь чем большие суммы мы называем, тем выше вероятность, что нашей деятельностью заинтересуются соответствующие государственные инстанции, которым не понравится, что мы делаем для благополучия народа больше, чем они.

Тем не менее, студия пока не отказывается от идеи озвучить будущий хит. Они подчеркнули, что проект действительно интересен команде, особенно после работы над Vice City и находящегося в процессе San Andreas. Но для этого нужны значительные усилия.

Дубляж такой игры как GTA6 возможен лишь при консолидации сообщества вокруг этой идеи. Если игроки отбросят сомнения и будут поддерживать сбор. Если частные спонсоры будут прежде всего заинтересованы в проекте, а не искать взаимовыгодного обмена. Если СМИ будут не только информировать свою аудиторию, но и активно призывать поддержать инициативу. Мы не настаиваем на том, чтобы эта консолидация происходила вокруг нас. Считайте, что мы просто протянули руку, а хвататься ли за неё — пусть решает каждый.
18
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Ждём нытиков с "тонким слухом и превосходным американским английским", а то как-то без них не понять насколько всё кругом плохо:))))

Трейлер крут, а с родной речью - ещё круче!

8
JackBV
4
Gramo3eka

Тяжко будет с ИИ переводом тягаться) Вон кингдом кам с ии нормально вышла что закадр что дубляж)

4
MаnGo

Графоний как в гта 5

3
Walcraft

Да ты что и движок тот же 😆😆😆, зачем создавать колесо, а вот оптимизация сыграет на руку разработчикам железа

Сережаа

Это им люди скидываются на озвучку игр, чтобы они вместо этого страдали херней, озвучивая трейлеры?

1
jax baron

НОРМ

Пользователь ВКонтакте

Этот трейлер уже на RHS дублировали. // Данил Янкевич

Walcraft
Максим Кузнецов 700

И ни rhs, ни gamesvoice не смогли перевести начальную фразу как: "исправляю утечки" или что то в этом смысле, имея ввиду утекший геймплей и фото с рабочей версии игры, все перевели как "чиню крышу"