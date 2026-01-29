Геймеры обратили внимание на интересные отличия облаков в трейлерах Grand Theft Auto 6

Когда официальные новости от Rockstar Games иссякают, сообщество Grand Theft Auto 6 переходит в режим детективов, который способны замечать самые неожиданные вещи. Фанаты готовы часами разглядывать каждый пиксель опубликованных видео, и иногда эта одержимость приводит к весьма любопытным техническим открытиям. На этот раз внимание игроков приковали не криминальные разборки в открытом мире или звездный актерский состав, а... небо над штатом Леонида.

Известный в сообществе блогер и энтузиаст технологий Ben заметил значительную эволюцию в рендеринге объемных облаков между показами. В дебютном трейлере небесные тела имели «тяжелую», зернистую и плотную структуру, очень напоминающую технологию, использованную в Red Dead Redemption 2. Вполне вероятно, что на ранних этапах (и в утекших билдах) разработчики использовали плейсхолдеры из своего предыдущего хита.

Однако во втором трейлере картинка заметно преобразилась. Облака приобрели более мягкую, «пушистую» структуру, которая гораздо лучше соответствует реальному полуденному небу над Южной Флоридой. Технически это объясняется значительным улучшением алгоритмов шумоподавления, планы на внедрение которых Rockstar вынашивала еще со времен конференции GDC 2020. Игроки надеются, что эволюция коснется и динамической смены погоды, чтобы дожди и штормы начинались плавно, а не резко, как это иногда бывало в RDR2.

Остается надеяться, что насладиться виртуальными закатами смогут все желающие, несмотря на внешние преграды. Напомним, Ранее стало известно, что российский депутат призывает запретить GTA 6.

Выход Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.