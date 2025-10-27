Геймеры уже посещают места, вдохновившие GTA 6, ещё до выхода самой игры

До релиза Grand Theft Auto VI остаётся больше полугода, но фанаты уже начали собственное “паломничество” по местам, которые легли в основу новой карты. По данным журналистов, энтузиасты из YouTube-канала TGG отправились в юго-восточную часть США, чтобы найти реальные прототипы локаций из трейлеров и официальных материалов Rockstar Games.

Первым пунктом путешествия стал Gator Golf во Флориде — мини-гольф с живыми аллигаторами. По словам авторов видео, именно это место послужило вдохновением для фона персонажа Кэла Хэмптона на сайте игры. Затем команда посетила заброшенный сахарный завод, strikingly похожий на фабрику Ambrosia из трейлера, и бар Caribbean Club на острове Ки-Ларго — место, где по сюжету Джейсон и Люсия дают клятву начать новую жизнь.

Исследователи не ограничились городскими районами. Они добрались до Эверглейдса, ставших прототипом болот Glass Rivers, где наблюдали живых аллигаторов, и нашли реальные аналоги отелей Vice City на побережье Майами-Бич. В ролике TGG сравнили все эти кадры с трейлером Rockstar — сходство действительно поражает.

Интерес к игре подогревают и новые находки фанатов. Недавно пользователи обнаружили возможную подсказку о дате выхода следующего трейлера, спрятанную в одном из официальных изображений — подробности об этом в отдельной заметке.

Grand Theft Auto VI выйдет 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дата релиза версии для ПК пока не подтверждена.