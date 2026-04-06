Генеральный директор Take-Two не собирается играть в GTA 6

Генеральный директор компании Take-Two Interactive, материнской компании студии Rockstar Games, Штраус Зельник в очередной раз подтвердил, что далек от гейминга. Руководитель в своем последнем выступлении откровенно признался, что не играет в видеоигры и даже не планирует лично садиться за прохождение горячо ожидаемой Grand Theft Auto 6.

В своем заявлении Зельник пояснил, что подобная отстраненность от продукта — это не минус, а целенаправленная бизнес-стратегия и корпоративная философия. По его мнению, попытка главы компании мыслить категориями рядового игрока может только навредить разработке.

Я не играю в видеоигры. Мне кажется, что выступать в роли "главного потребителя" в индустрии развлечений, будучи генеральным директором, — это, скорее всего, ошибка. Моя задача заключается в том, чтобы привлекать, удерживать и мотивировать лучшие таланты в отрасли, а затем просто отойти в сторону и не мешать им работать.

— рассказал управленец.

В социальных сетях слова генерального директора ожидаемо вызвали бурные реакции у простых игроков. Часть пользователей похвалила топ-менеджера за честность и профессиональный подход. Сторонники такой модели управления отметили, что студия Rockstar Games славится шедеврами именно потому, что «люди в пиджаках» не лезут со своими идеями в креативный процесс и позволяют разработчикам спокойно заниматься творчеством. «Тренеры сами не выходят играть на поле», — как отмечают пользователи.

Однако немалая доля игроков обрушилась с критикой на позицию главы Take-Two с критикой. Противники такого подхода сравнили Зельника с поваром, который отказывается хотя бы пробовать собственное блюдо. Геймеры подчеркнули, что именно из-за руководителей, которые не притрагиваются к играм и мыслят исключительно графиками прибыли, в индустрии рождаются такие неприятные явления, как отказ от контентной поддержки сюжетных DLC в угоду мультиплееру или засилие хищнических микротранзакций в онлайне.

Напомним, недавно стало известно об огромных ресурсах, затраченных на проработку случайных встреч и системы искусственного интеллекта неигровых персонажей (NPC).

Официальная дата релиза следующего главного хита от Rockstar Games на данный момент остается без изменений. Grand Theft Auto 6 готовится к выходу осенью 2025 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.