Генеральный директор Take-Two полностью поддерживает перенос Grand Theft Auto 6

Take-Two Interactive — компания, которой принадлежат многие разработчики игр, включая Rockstar Games. Сегодня нынешний генеральный директор Take-Two Штраус Зельник решил прокомментировать задержку Grand Theft Auto 6.
В пресс-релизе Штраус Зельник заявил, что полностью поддерживает решение Rockstar Games отложить Grand Theft Auto 6, чтобы иметь больше времени на разработку игры.
Мы полностью поддерживаем решение Rockstar Games потратить больше времени на реализацию своего творческого видения Grand Theft Auto 6, которая обещает стать революционным и очень успешным развлекательным опытом, превосходящим ожидания аудитории.
Хотя мы серьезно относимся к графику выпуска наших игр и осознаем огромное и глубокое глобальное ожидание Grand Theft Auto 6, мы остаемся непоколебимы в своей приверженности совершенству. Мы с нетерпением ждем многолетнего периода роста во всем нашем бизнесе и создания дополнительной ценности для наших акционеров.
Несмотря на задержку до 2026 года, Take-Two Interactive повторила, что она по-прежнему стремится достичь рекордных уровней чистых заказов в 2026 финансовом году (заканчивается 31 марта 2026 года), и новые рекорды ожидаются также в 2027 финансовом году.
Grand Theft Auto 6 находится в разработке для PS5 и Xbox Series S|X, дата релиза назначена на 26 мая 2026 года.
Я тоже поддерживаю, желательно до того времени когда конслехолопы вымрут и она сразу выйдет на ПК, хотя бетатестеры которые еще и бабки за это платят тоже нужны.
а как ты пиратить игры то будешь, если они перестанут покупать?
Сони и майки им не хилые бабки отваливают, обе компании по сути пофиг на пк, отсюда и задержки, сони даже деньги давали чтобы как можно позже игры выходили.
никак у меня еще и жизнь есть в отличие от тех кто живет только компами
тогда вообще комментарий ни о чем
хочешь чтобы консольщики вымерли, но и пиратить не будешь
не могу понять чего ты хотел этим комментом сказать?спиратить гта6?купить гта6 на пк?посмеяться над тем, что ты получишь гта6 вылизанную(возможно) на год или больше позже консольщиков?
Дружище забей ты слишком всё близко принимаешь к сердцу, не обращай на меня внимания тебе так проще будет.
Чёртовы расисты, где ПК версия. Почему они поддерживаются только консольные меньшинства?
Да да, Смута 2 нагнула ваш ГТА 6
Украинцы правда единственные кто в нее играет и ругает и хвалит и везде стараются всех предупредить чтобы не играли и тд =D
Но есть один нюанс, в смуту никто не играет и не будет.
C музыкой так же, че свое думаешь прям слушают, да хер там плавал)
Где то проценты видел типа каждая третья песня российская и на русском.
Ну всё, понеслось, три миллиона новостей про перенос ГТА, кто что сказал, кому что показалось, кто чего ожидал.. ПГ такой ПГ.
Так бонусы не пахнут.
да поую =)))
Ну так ессессинно он полностью поддерживает перенос. Благодаря косорылым ниндендо, минимальный ценник на игры теперь 80$. А еще годик подождать так и за 120$ продавать будут.
Пздц теперь только об этом переносе и будут говорить еще полгода🤦🏻♂️
Хоть трейлер бы тогда показали
с 5 части - всё времени у них не хватает - уже можно было и 6 и 7 уже сделать.
А кто бы тогда контент для GTA Online делал?
Гта онлайн убил серию, ни одного длц все на онлайн кинули.
ну да студия из 30 челов, я забыл.
ГТА 6 ушла аж на 27 финансовый год это конечно далекооо
Ты этот пост задницей чтоль читал?
ему ж еще ГТА Онлайн доить до посинения.
к этой ГТА Онлайн можно прикрутить столько Обновлений и Дополнений что их хватит до 2040года, а после 2040года можно выпускать ГТА 6 Онлайн и её доить до 2120года, так что я раскрыл План Take-Two по высасыванию денег из Горемык(Фонатиков серии игр GTA)
никому не нужен кусок раннего доступа, логичнее доделать игру и протестировать
Там где есть перенос на 2026й год там и будет 2027й и 2028й года, чекайте ребятишки, так шо GTA 6 увидит свет только в 2029году, это что касается консолей, а на ПК игра выйдет не раньше 2032года, вот так вот.
А там поди ещё и какое-нибудь новое поколение консолей будет на подходе и цикл прогрева ожидающих начнётся по новой.