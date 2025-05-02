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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 060 оценок

Генеральный директор Take-Two полностью поддерживает перенос Grand Theft Auto 6

monk70 monk70

Take-Two Interactive — компания, которой принадлежат многие разработчики игр, включая Rockstar Games. Сегодня нынешний генеральный директор Take-Two Штраус Зельник решил прокомментировать задержку Grand Theft Auto 6.

В пресс-релизе Штраус Зельник заявил, что полностью поддерживает решение Rockstar Games отложить Grand Theft Auto 6, чтобы иметь больше времени на разработку игры.

Мы полностью поддерживаем решение Rockstar Games потратить больше времени на реализацию своего творческого видения Grand Theft Auto 6, которая обещает стать революционным и очень успешным развлекательным опытом, превосходящим ожидания аудитории.

Хотя мы серьезно относимся к графику выпуска наших игр и осознаем огромное и глубокое глобальное ожидание Grand Theft Auto 6, мы остаемся непоколебимы в своей приверженности совершенству. Мы с нетерпением ждем многолетнего периода роста во всем нашем бизнесе и создания дополнительной ценности для наших акционеров.

Несмотря на задержку до 2026 года, Take-Two Interactive повторила, что она по-прежнему стремится достичь рекордных уровней чистых заказов в 2026 финансовом году (заканчивается 31 марта 2026 года), и новые рекорды ожидаются также в 2027 финансовом году.

Grand Theft Auto 6 находится в разработке для PS5 и Xbox Series S|X, дата релиза назначена на 26 мая 2026 года.

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30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Destroited

Я тоже поддерживаю, желательно до того времени когда конслехолопы вымрут и она сразу выйдет на ПК, хотя бетатестеры которые еще и бабки за это платят тоже нужны.

18
My life is a game

а как ты пиратить игры то будешь, если они перестанут покупать?

1
kotasha

Сони и майки им не хилые бабки отваливают, обе компании по сути пофиг на пк, отсюда и задержки, сони даже деньги давали чтобы как можно позже игры выходили.

Destroited My life is a game

никак у меня еще и жизнь есть в отличие от тех кто живет только компами

1
My life is a game Destroited

тогда вообще комментарий ни о чем
хочешь чтобы консольщики вымерли, но и пиратить не будешь
не могу понять чего ты хотел этим комментом сказать?спиратить гта6?купить гта6 на пк?посмеяться над тем, что ты получишь гта6 вылизанную(возможно) на год или больше позже консольщиков?

2
Destroited My life is a game

Дружище забей ты слишком всё близко принимаешь к сердцу, не обращай на меня внимания тебе так проще будет.

2
TRADS80

Чёртовы расисты, где ПК версия. Почему они поддерживаются только консольные меньшинства?

4
Real Slim Shady

Да да, Смута 2 нагнула ваш ГТА 6

3
Максим Кузнецов 700

Украинцы правда единственные кто в нее играет и ругает и хвалит и везде стараются всех предупредить чтобы не играли и тд =D

2
Ниалот Нзотович Максим Кузнецов 700

Но есть один нюанс, в смуту никто не играет и не будет.

danilukHF Максим Кузнецов 700

C музыкой так же, че свое думаешь прям слушают, да хер там плавал)
Где то проценты видел типа каждая третья песня российская и на русском.

Moorchik

Ну всё, понеслось, три миллиона новостей про перенос ГТА, кто что сказал, кому что показалось, кто чего ожидал.. ПГ такой ПГ.

1
kotasha

Так бонусы не пахнут.

1
TypHuk_MaH

да поую =)))

1
Yoshemitsu

Ну так ессессинно он полностью поддерживает перенос. Благодаря косорылым ниндендо, минимальный ценник на игры теперь 80$. А еще годик подождать так и за 120$ продавать будут.

1
211186

Пздц теперь только об этом переносе и будут говорить еще полгода🤦🏻‍♂️

1
EugeneHeisenberg

Хоть трейлер бы тогда показали

1
jax baron

с 5 части - всё времени у них не хватает - уже можно было и 6 и 7 уже сделать.

Нейтан Дрейк

А кто бы тогда контент для GTA Online делал?

1
kotasha

Гта онлайн убил серию, ни одного длц все на онлайн кинули.

2
jax baron Нейтан Дрейк

ну да студия из 30 челов, я забыл.

KookyPentheus

ГТА 6 ушла аж на 27 финансовый год это конечно далекооо

Миханик Шестеренкин

Ты этот пост задницей чтоль читал?

Gridon

ему ж еще ГТА Онлайн доить до посинения.

UnwaveringGlenn

к этой ГТА Онлайн можно прикрутить столько Обновлений и Дополнений что их хватит до 2040года, а после 2040года можно выпускать ГТА 6 Онлайн и её доить до 2120года, так что я раскрыл План Take-Two по высасыванию денег из Горемык(Фонатиков серии игр GTA)

Властелин Сосцов

никому не нужен кусок раннего доступа, логичнее доделать игру и протестировать

UnwaveringGlenn

Там где есть перенос на 2026й год там и будет 2027й и 2028й года, чекайте ребятишки, так шо GTA 6 увидит свет только в 2029году, это что касается консолей, а на ПК игра выйдет не раньше 2032года, вот так вот.

Wing42

А там поди ещё и какое-нибудь новое поколение консолей будет на подходе и цикл прогрева ожидающих начнётся по новой.