Генеральный директор Take-Two полностью поддерживает перенос Grand Theft Auto 6

Take-Two Interactive — компания, которой принадлежат многие разработчики игр, включая Rockstar Games. Сегодня нынешний генеральный директор Take-Two Штраус Зельник решил прокомментировать задержку Grand Theft Auto 6.

В пресс-релизе Штраус Зельник заявил, что полностью поддерживает решение Rockstar Games отложить Grand Theft Auto 6, чтобы иметь больше времени на разработку игры.

Мы полностью поддерживаем решение Rockstar Games потратить больше времени на реализацию своего творческого видения Grand Theft Auto 6, которая обещает стать революционным и очень успешным развлекательным опытом, превосходящим ожидания аудитории.



Хотя мы серьезно относимся к графику выпуска наших игр и осознаем огромное и глубокое глобальное ожидание Grand Theft Auto 6, мы остаемся непоколебимы в своей приверженности совершенству. Мы с нетерпением ждем многолетнего периода роста во всем нашем бизнесе и создания дополнительной ценности для наших акционеров.

Несмотря на задержку до 2026 года, Take-Two Interactive повторила, что она по-прежнему стремится достичь рекордных уровней чистых заказов в 2026 финансовом году (заканчивается 31 марта 2026 года), и новые рекорды ожидаются также в 2027 финансовом году.

Grand Theft Auto 6 находится в разработке для PS5 и Xbox Series S|X, дата релиза назначена на 26 мая 2026 года.