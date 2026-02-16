Генеральный директор Take-Two считает, что, несмотря на ажиотаж, GTA 6 необходима маркетинговая кампания

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник ранее отмечал, что разработка Grand Theft Auto 6 идет по плану и релиз запланирован на 19 ноября, а маркетинговая кампания должна стартовать этим летом. В недавнем интервью на CNBC в программе Mad Money Зельник подробнее рассказал об этом, отметив, что, несмотря на ажиотаж вокруг GTA 6, компании все ещё необходимо создать вокруг неё шумиху.
Отвечая на вопрос о том, почему Take-Two Interactive так уверены в релизе 19 ноября, Зельник сказал:
Потому что мы, очевидно, ежедневно отслеживаем прогресс всего, что делаем. И мы, конечно же, объявили, что этим летом у нас будет много маркетинговых мероприятий. И мы не тратим деньги на маркетинг, пока не приблизимся к релизу.
Что касается того, действительно ли такой масштабный и долгожданный релиз, как Grand Theft Auto 6, нуждается в серьёзной маркетинговой поддержке, Зельник отметил, что компания должна показать фанатам, как будет выглядеть предстоящая игра. Он сказал, что, хотя в индустрии есть осведомлённость об игре, также необходима энергия, направленная на её продвижение.
Я думаю, есть разница между осведомлённостью и энергией, и нам нужно создать эту энергию. У нас есть осведомлённость, ожидание огромно, оно больше, чем когда-либо прежде, но в нашем бизнесе нужно рассказывать людям, что их ждёт, и наши потребители хотят знать, что это будет здорово, и они хотят видеть, как выглядит графика.
Дата выхода 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S появилась после многочисленных задержек Grand Theft Auto 6.
