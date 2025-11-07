Генеральный директор Take-Two снова "полностью уверен" в новой дате релиза Grand Theft Auto 6

Итак, ещё даже не наступил 2026 год, а релиз Grand Theft Auto 6 уже второй раз перенесли — с 26 мая на 19 ноября следующего года. Rockstar заявила, что это время позволит доработать игру, и издатель Take-Two Interactive хочет этому поспособствовать. Генеральный директор Штраус Зельник заявил, что он «полностью уверен», что это окончательная задержка.

Мы хотели дать Rockstar достаточно времени, чтобы довести проект до совершенства и убедиться, что он станет лучшим из возможных.

Зельник также отметил, что игры, которым дали больше времени на доработку, доказывают, что оно было «успешно потрачено». В то же время, конкуренты, которые выпустили свои игры до того, как «что-то было готово», столкнулись с «плохими вещами».

В то же время, были редкие случаи, когда требовалось больше времени, чтобы довести проект до совершенства и сделать его впечатляющим, и это время было потрачено не зря. Когда наши конкуренты выходят на рынок до того, как что-то было готово, случаются плохие вещи. Тем не менее, я очень уверен в новой дате.

Конечно, это не первый раз, когда Зельник твёрдо верит в определённое окно релиза для эпической игры с открытым миром — взгляните на май 2024 года, когда он был «уверен» в выходе осенью 2025 года. За этим последовало «очень, очень сильное убеждение» в отношении окна в мае 2026 года, и вы видели, чем это обернулось.

Как бы то ни было, это ещё раз подтверждает, что в разработке игр нет никаких гарантий. Планы могут меняться и меняются постоянно, и не всем достаётся дополнительное время.