Генеральный директор Take-Two снова прокомментировал цену GTA 6 и подтвердил, что скоро начнётся маркетинговая кампания

Выступая на iicon, новой конференции для руководителей видеоигр, генеральный директор Take-Two Штраус Зельник затронул широко обсуждаемый вопрос о стоимости Grand Theft Auto 6. Он отказался подтвердить цену игры, но намекнул на потенциально сверхвысокую цену, которая обсуждалась ранее.

Потребители платят за ценность, которую вы им предоставляете, а наша задача — взимать гораздо, гораздо, гораздо меньшую плату за эту ценность. Ваши чувства по отношению к купленному товару зависят от самого товара и от того, за что вы заплатили. Потребители должны чувствовать, что сам товар потрясающий, а цена справедлива за то, что они получили.

Он также упомянул, что цены на игры за последние годы фактически снизились, имея в виду тот факт, что крупные игровые релизы стоили 60 или максимум 70 долларов более десяти лет, в то время как в экономике в целом наблюдался высокий уровень инфляции.

Если смотреть на это с такой точки зрения, это не имеет особого смысла. Но мы смотрим не с этой точки зрения. Вместо этого мы смотрим на то, как создать что-то потрясающее и как убедиться, что цена, которую люди за это платят, кажется вполне разумной.

Зельник также сказал, что его «ужасает» вопрос о том, как измерить успех GTA 6, но он и его команда больше сосредоточены на создании фантастического игрового опыта, чем на оценке производительности.

Мы думаем о создании самого зрелищного развлекательного произведения на Земле, в истории — и это довольно сложная задача. Если мы это сделаем, и если мы будем служить нашим клиентам, то преимущества сами собой появятся.

Тем не менее, он добавил, что «думает, что многие люди возьмут больничный 19 ноября». Хотя Зельник избегал конкретных деталей о датах или предстоящих анонсах, он сказал фразу, которая уже вызвала большой ажиотаж среди фанатов: маркетинговая кампания GTA 6 начнётся «скоро».

GTA 6 ожидается к релизу 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.