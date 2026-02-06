Генеральный директор Take-Two заявил, что GTA 6 подстегнёт продажи консолей после выхода в конце этого года

GTA 6 наконец-то выйдет в конце этого года, 19 ноября, и дальнейших задержек не ожидается, как заявил глава Take-Two. Маркетинг игры активизируется летом, и до, возможно, величайшего релиза в истории развлечений осталось всего несколько месяцев.

Ожидается, что GTA 6, проект стоимостью почти 1 миллиард долларов, принесет огромный успех всей индустрии, включая рост продаж консолей, как выразился генеральный директор Take-Two. На CNBC Штраус Зельник обсудил планы на будущее GTA 6 после того, как была определена дата релиза игры.

Мы выпускаем GTA 6 на новейших консолях. Эти консоли уже давно на рынке, поэтому некоторым людям, у которых их нет, возможно, придётся их купить, и я думаю, что это, вероятно, подстегнёт продажи консолей.

Здесь генеральный директор, вероятно, имеет в виду пользователей консолей предыдущего поколения, говоря, что запуск GTA 6 заставит их обновиться, что приведёт к резкому росту продаж устройств PS5 и Xbox Series.

Microsoft уже начала наращивать производство Xbox Series X|S в рамках подготовки к запуску игры. GTA 6 станет настоящим подарком для команды разработчиков, особенно учитывая их недавние неудачи с аппаратным обеспечением.

Ожидается, что PS5 станет основной платформой для игры, и, по сообщениям, Rockstar заключила маркетинговое соглашение с Sony. Ожидается, что PS5 Pro станет единственной консолью, поддерживающей 60 кадров в секунду, а с предстоящим обновлением PSSR обновление консолей в середине жизненного цикла наконец-то станет успешным.

Также примечательно, что GTA 6 будет выпущена только для консолей на старте продаж, как это часто бывает с играми Rockstar. Поэтому можно ожидать, что многие игроки на ПК также будут покупать консоли исключительно ради этой игры.