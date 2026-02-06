ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 673 оценки

Генеральный директор Take-Two заявил, что GTA 6 подстегнёт продажи консолей после выхода в конце этого года

monk70 monk70

GTA 6 наконец-то выйдет в конце этого года, 19 ноября, и дальнейших задержек не ожидается, как заявил глава Take-Two. Маркетинг игры активизируется летом, и до, возможно, величайшего релиза в истории развлечений осталось всего несколько месяцев.

Ожидается, что GTA 6, проект стоимостью почти 1 миллиард долларов, принесет огромный успех всей индустрии, включая рост продаж консолей, как выразился генеральный директор Take-Two. На CNBC Штраус Зельник обсудил планы на будущее GTA 6 после того, как была определена дата релиза игры.

Мы выпускаем GTA 6 на новейших консолях. Эти консоли уже давно на рынке, поэтому некоторым людям, у которых их нет, возможно, придётся их купить, и я думаю, что это, вероятно, подстегнёт продажи консолей.

Здесь генеральный директор, вероятно, имеет в виду пользователей консолей предыдущего поколения, говоря, что запуск GTA 6 заставит их обновиться, что приведёт к резкому росту продаж устройств PS5 и Xbox Series.

Microsoft уже начала наращивать производство Xbox Series X|S в рамках подготовки к запуску игры. GTA 6 станет настоящим подарком для команды разработчиков, особенно учитывая их недавние неудачи с аппаратным обеспечением.

Ожидается, что PS5 станет основной платформой для игры, и, по сообщениям, Rockstar заключила маркетинговое соглашение с Sony. Ожидается, что PS5 Pro станет единственной консолью, поддерживающей 60 кадров в секунду, а с предстоящим обновлением PSSR обновление консолей в середине жизненного цикла наконец-то станет успешным.

Также примечательно, что GTA 6 будет выпущена только для консолей на старте продаж, как это часто бывает с играми Rockstar. Поэтому можно ожидать, что многие игроки на ПК также будут покупать консоли исключительно ради этой игры.

23
26
Комментарии:  26
BumblingDrake

зачем 60 ка плотить ради 1 игры ( лутьше подпжу и с пирачу)

11
StickyNethrax

Когда выйдет Complete Edition тогда и стоит взять.

4
Kenn1y

А смысл, если DLC не будет, то это просто мусорные фишки для онлайна.

2
Datа Kenn1y

С большой вероятностью онлайн будет интегрирован в компанию GTA6 похлеще, чем в Death stranding, всё же 2026 сейчас, а не 2013...

Слышал пекаря на пираточке в DS скакали как горные козята на своих четырёх копытах, дороги то строить в одно рыло тяжковато ухахахаха

1
Kenn1y Datа

Ну я вот DS1 закинул месяц назад, как раз надоело бродить, но играл специально соло на консоли, так как, других курьеров не видно, решил, что смысла нет включать доступ, а то странно выглядит факт, что якобы кто-то помогает, но кто, игроки не видят, надо было им сделать людей, которые бродят тоже.

1
Майкл Скотт

Если и покупать консольку ради гта6 то только прошку, кто будет покупать бокс эс трудно представить

3
MNM 777

такую надо ) с Байкалом или Эльбрусом и встроенной Смутой

2
Scorpion_GamePlay

Вместо воздуха, лучше бы дали предзаказ делать что начать копить деньги.

3
Grazy__Rock

Сони самое то Россомаху выпустить за месяц-полтора до релиза VI. Мол купили ради ГТА нашу консоль? Вот вам новиночка. К тому же для колеблющихся подспорье будет для выбора

2
Air72ru
принесет огромный успех всей индустрии, включая рост продаж консолей

(На чём она там выходит первой, PS5...)
Сначала игру продадут на PS5, потом на ПК, потом на PS6
После выпустят ремастер и снова продадут. Ясное дело 4 раза продать один и тот же продукт одним и тем же людям это огромный успех.

2
WerGC

тоже мне гений и так понятно

1
Пользователь ВКонтакте

Надеюсь комп не бедет стоить миллион чтоб в нее поиграть, иначе придется ОХЛАЖДАТЬ ТРАХАНЬЕ // Марина Левшина

1
Carissa7517

Гта 6 до компа доберется через 153 года, успеешь накопить

4
Retro_Gamer
GTA 6 станет настоящим подарком для команды разработчиков, особенно учитывая их недавние неудачи с аппаратным обеспечением.

Ну зато не с одной игрой в год и с нормальной поддержкой FSR 4 и VRR.

Ожидается, что PS5 Pro станет единственной консолью, поддерживающей 60 кадров в секунду, а с предстоящим обновлением PSSR обновление консолей в середине жизненного цикла наконец-то станет успешным.

Крайне сомневаюсь.

PS5 Pro - это максимально переоценённое устройство, не дающее как таковое реального прироста в производительности.

А PSSR - это и вовсе фейл, который забудут все нескоро.

В лучшем случае выдавят из неё 40-50 FPS и то не факт. 60 - это уже за гранью реальности.

1
Kenn1y

Лучше на PS5 Pro, чем ждать релиза годами, на тот момент, можно будет уже в другое играть.

Retro_Gamer Kenn1y

PS5 Pro - это прогрев фанбазы от Марка Церни и максимальная халтура.

Kenn1y Retro_Gamer

Так они просто улучшили часть аспектов, среди которых, основой - разрешение для тех, кто типо любит все лучшее. А так, без сравнения, во многих играх и нет разницы, с PS4 так вообще улучшений нет.

Rio17

И ценник давайте сразу 100💲 не чего томить игровую индустрию хочешь играть плати 💵 ведь не за горами игры и по 200

1
