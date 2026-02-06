Генеральный директор Take-Two заявил, что GTA 6 подстегнёт продажи консолей после выхода в конце этого года

GTA 6 наконец-то выйдет в конце этого года, 19 ноября, и дальнейших задержек не ожидается, как заявил глава Take-Two. Маркетинг игры активизируется летом, и до, возможно, величайшего релиза в истории развлечений осталось всего несколько месяцев.
Ожидается, что GTA 6, проект стоимостью почти 1 миллиард долларов, принесет огромный успех всей индустрии, включая рост продаж консолей, как выразился генеральный директор Take-Two. На CNBC Штраус Зельник обсудил планы на будущее GTA 6 после того, как была определена дата релиза игры.
Мы выпускаем GTA 6 на новейших консолях. Эти консоли уже давно на рынке, поэтому некоторым людям, у которых их нет, возможно, придётся их купить, и я думаю, что это, вероятно, подстегнёт продажи консолей.
Здесь генеральный директор, вероятно, имеет в виду пользователей консолей предыдущего поколения, говоря, что запуск GTA 6 заставит их обновиться, что приведёт к резкому росту продаж устройств PS5 и Xbox Series.
Microsoft уже начала наращивать производство Xbox Series X|S в рамках подготовки к запуску игры. GTA 6 станет настоящим подарком для команды разработчиков, особенно учитывая их недавние неудачи с аппаратным обеспечением.
Ожидается, что PS5 станет основной платформой для игры, и, по сообщениям, Rockstar заключила маркетинговое соглашение с Sony. Ожидается, что PS5 Pro станет единственной консолью, поддерживающей 60 кадров в секунду, а с предстоящим обновлением PSSR обновление консолей в середине жизненного цикла наконец-то станет успешным.
Также примечательно, что GTA 6 будет выпущена только для консолей на старте продаж, как это часто бывает с играми Rockstar. Поэтому можно ожидать, что многие игроки на ПК также будут покупать консоли исключительно ради этой игры.
зачем 60 ка плотить ради 1 игры ( лутьше подпжу и с пирачу)
Когда выйдет Complete Edition тогда и стоит взять.
А смысл, если DLC не будет, то это просто мусорные фишки для онлайна.
С большой вероятностью онлайн будет интегрирован в компанию GTA6 похлеще, чем в Death stranding, всё же 2026 сейчас, а не 2013...
Слышал пекаря на пираточке в DS скакали как горные козята на своих четырёх копытах, дороги то строить в одно рыло тяжковато ухахахаха
Ну я вот DS1 закинул месяц назад, как раз надоело бродить, но играл специально соло на консоли, так как, других курьеров не видно, решил, что смысла нет включать доступ, а то странно выглядит факт, что якобы кто-то помогает, но кто, игроки не видят, надо было им сделать людей, которые бродят тоже.
Если и покупать консольку ради гта6 то только прошку, кто будет покупать бокс эс трудно представить
такую надо ) с Байкалом или Эльбрусом и встроенной Смутой
Вместо воздуха, лучше бы дали предзаказ делать что начать копить деньги.
Сони самое то Россомаху выпустить за месяц-полтора до релиза VI. Мол купили ради ГТА нашу консоль? Вот вам новиночка. К тому же для колеблющихся подспорье будет для выбора
(На чём она там выходит первой, PS5...)
Сначала игру продадут на PS5, потом на ПК, потом на PS6
После выпустят ремастер и снова продадут. Ясное дело 4 раза продать один и тот же продукт одним и тем же людям это огромный успех.
тоже мне гений и так понятно
Надеюсь комп не бедет стоить миллион чтоб в нее поиграть, иначе придется ОХЛАЖДАТЬ ТРАХАНЬЕ // Марина Левшина
Гта 6 до компа доберется через 153 года, успеешь накопить
Ну зато не с одной игрой в год и с нормальной поддержкой FSR 4 и VRR.
Крайне сомневаюсь.
PS5 Pro - это максимально переоценённое устройство, не дающее как таковое реального прироста в производительности.
А PSSR - это и вовсе фейл, который забудут все нескоро.
В лучшем случае выдавят из неё 40-50 FPS и то не факт. 60 - это уже за гранью реальности.
Лучше на PS5 Pro, чем ждать релиза годами, на тот момент, можно будет уже в другое играть.
PS5 Pro - это прогрев фанбазы от Марка Церни и максимальная халтура.
Так они просто улучшили часть аспектов, среди которых, основой - разрешение для тех, кто типо любит все лучшее. А так, без сравнения, во многих играх и нет разницы, с PS4 так вообще улучшений нет.
И ценник давайте сразу 100💲 не чего томить игровую индустрию хочешь играть плати 💵 ведь не за горами игры и по 200