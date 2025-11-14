ЧАТ ИГРЫ
Глава Helldivers 2 о GTA 6: "Эта игра затмит солнце в индустрии"

IKarasik IKarasik

Шамс Джорджани, генеральный директор студии Arrowhead Games, разработчика Helldivers 2, прокомментировал предстоящий релиз GTA 6 и влияние этой игры на индустрию видеоигр. По его словам, новый проект Rockstar «затмит солнце в индустрии» в масштабе, который трудно себе представить.

«Сначала думаешь, что это не может быть так масштабно, но на самом деле это так», — отметил Джорджани, подчеркивая уникальный культурный и коммерческий эффект GTA.

Глава студии также дал дерзкий совет другим разработчикам: «Мой совет тем, кто боится GTA — смените сферу деятельности». Он подчеркнул, что второе перенесение даты выхода GTA 6 на 19 ноября, вероятно, окончательное, так как студии не откладывают релизы дважды без полной уверенности в новом сроке.

Хотя влияние GTA 6 на рынок огромно, Arrowhead Games продолжает сосредотачиваться на собственной игре. Джорджани отметил, что команда планирует работать над Helldivers 2, не отвлекаясь на конкуренцию, сохраняя стратегию и фокус на качестве своего проекта.

Destroited

Уже затмила. Со своим переносом, конским ценником и долгой разработкой даже ждать это г@вно западло, разве что только когда консольные бэтатестеры выявят все ошибки игры и она выйдет на богоподобном ПК купить, хотя к тому времени если и покупать то только в зелёном магазине.

15
Чиколини Бернар

нищета запищала)

6
Eclair_93 Чиколини Бернар

Калоед раскукарекался, вам хоть 1000$ ставь, МОЛЧА купите, и так во всем по жизни.

4
North235 Eclair_93
МОЛЧА купите, и так во всем по жизни.

И добавки попросим. Годный проект поддержать баблишком - святое дело.

3
Brainstoun

Ну ещё бы, конечно она затмит вообще ВСЁ и ВСЯ когда выйдет. Делается инновационная игра, лучшая в своём жанре, от легендарной компании РОКСТАР. Только клоуны будут спорить, и оспаривать, что это не так. Удачи таким лошкам.

8
Дворф

или обосрётся с подливой

7
HellowRainbow

В случае с гта это может произойти одновременно

1
digitalkid

Реально будет один в один ГТА5. И что там кого затмит..

Даже РДР3 уже не так зажжет.

2
yariko ookami
По его словам, новый проект Rockstar «затмит солнце в индустрии» в масштабе, который трудно себе представить.

Как бы высокая переоценка ожидания от игры не аукнулась. Завышенные ожидания почти всегда ведут к разочарованию, даже от хорошей игры.

7
Ardolon

Может в этом и план, уже какая новость о том что разраб из какой-то студии обсасывает ГТА.

1
Eclair_93

Тебе то что? Ты ее даже на ютубе вряд ли пройдешь.

2
Footmob

Ей бы релизнуться для начала)

6
Gords

Все так старательно вылизывают ещё не вышедшею игру, что уже даже хочется, чтобы она провалилась...

6
Twiceasniceasguys

Я Джордани Йованович, дитя Белоруссиии!"

3
Brainstoun

Ты наркоман.

3
MNM 777

Чиво ?

Lekref

Очередная гама, прошел забыл, столько шума...

3
ЛИДЕР УБИТ

я гта 5 прошел 3 раза и где-то 300 часов в онлайне провел, на самом деле это копейки и почти подходит под твое описание, а вот RUST 20к часов, это уже не шутки)

Lvinomord

Когда она выйдет, на Земле не останется людей, зверей, рыб, воды и атмосферы;)

2
вортигонт вортигонтович

затмит адекватные цены в стиме

1
yariko ookami

Всем недовольным сюда

8
Carissa7517 yariko ookami
4
