Глава Helldivers 2 о GTA 6: "Эта игра затмит солнце в индустрии"

Шамс Джорджани, генеральный директор студии Arrowhead Games, разработчика Helldivers 2, прокомментировал предстоящий релиз GTA 6 и влияние этой игры на индустрию видеоигр. По его словам, новый проект Rockstar «затмит солнце в индустрии» в масштабе, который трудно себе представить.

«Сначала думаешь, что это не может быть так масштабно, но на самом деле это так», — отметил Джорджани, подчеркивая уникальный культурный и коммерческий эффект GTA.

Глава студии также дал дерзкий совет другим разработчикам: «Мой совет тем, кто боится GTA — смените сферу деятельности». Он подчеркнул, что второе перенесение даты выхода GTA 6 на 19 ноября, вероятно, окончательное, так как студии не откладывают релизы дважды без полной уверенности в новом сроке.

Хотя влияние GTA 6 на рынок огромно, Arrowhead Games продолжает сосредотачиваться на собственной игре. Джорджани отметил, что команда планирует работать над Helldivers 2, не отвлекаясь на конкуренцию, сохраняя стратегию и фокус на качестве своего проекта.