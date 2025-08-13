Глава Take-Two абсолютно уверен, что GTA 6 выйдет в срок: "Моя уверенность очень и очень сильна"

Безусловно, геймеры были очень расстроены, когда Rockstar перенесла релиз Grand Theft Auto 6 с запланированной на этот год даты на 26 мая 2026 года. В конце концов, ожидания очень высоки, а новые игры серии GTA выходят нечасто. Но насколько можно быть уверенным в этой новой дате? Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник выразил абсолютную уверенность в том, что GTA 6 больше не будет отложена, а также подтвердил, что в настоящее время Rockstar разрабатывает несколько других игр.

Зельник в интервью CNBC заявил:

Моя уверенность очень и очень сильна. У Rockstar много других дел, но [GTA 6], конечно же, в центре внимания. Вся суть Rockstar заключается в том, чтобы соответствовать заоблачным ожиданиям и при этом превосходить их. Я знаю, что это их цель. Я знаю, что это будет потрясающая игра.

Изначально выход GTA 6 планировался на осень 2025 года, но Rockstar отложила игру до мая 2026 года, чтобы дать команде больше времени на её доработку и совершенствование. Задержка не стала неожиданностью, поскольку Rockstar практически всегда откладывает свои игры.

Grand Theft Auto 6 выйдет 26 мая на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.