Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 751 оценка

Глава Take-Two исключил рекламу в GTA VI и подтвердил ценник в пределах $70-80

Gruz_ Gruz_

Глава Take-Two в свежем интервью прокомментировал самые пугающие слухи вокруг главного долгостроя индустрии. Вопреки спекуляциям о том, что ценник Grand Theft Auto 6 взлетит до 100–120 долларов, Зельник намекнул на более привычный сценарий. По его словам, игра, скорее всего, впишется в стандартный для современных блокбастеров диапазон — 70–80 долларов. Хотя официальную стоимость еще не утвердили, посыл руководителя компании вполне однозначен и должен успокоить сообщество.

Второй важный момент касается монетизации. Зельник четко разграничил условно-бесплатные проекты и премиум-тайтлы. Его позиция проста: в играх, за которые пользователь уже заплатил полную цену, не место агрессивному маркетингу и прерывающим процесс рекламным вставкам. Это значит, что GTA 6 не превратится в рекламную площадку, что было бы несправедливо по отношению к покупателям.

«В случае с free-to-play играми — да. В случае с проектами, за которые вы заплатили 70 или 80 долларов — нет».

Разумеется, стоит помнить об одной детали: даже если базовая версия игры действительно удержится в рамках 70–80 долларов, Rockstar наверняка предложит расширенные издания (Deluxe и Premium) по более высокой цене, что является нормой для рынка. Однако для большинства игроков критически важно то, что обычное издание GTA вряд ли перешагнет психологическую отметку в 100 долларов.

После месяцев тревожных ожиданий это отличные новости: GTA 6 обещает быть честным высокобюджетным продуктом без ценовых шоков и маркетингового мусора внутри игры.

0ncnjqybr

Ну, правильно. Зачем ему реклама в основной игре, если он школоту будет в онлайне доить.

TheLokich

Значит обычное издание 70-80 баксов, да уж новый стандарт ебить его в рот.

Opus Magnum

70-80 баксов это все равно не малая сумма

ПтирЯ

А почему бы и нет? Кто-то рано или поздно перешагнет эту черту, то почему бы не сделать это на перехайпованной игре?

Константин335

Ну вот, а то некоторые тут уже поверили что игра 100 долларов стоить будет

