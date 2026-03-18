Глава Take-Two не сомневается, что 40-летние будут играть в GTA 6: "Если вы полюбили игры в 17, то и сейчас любите"

Учитывая рекордно долгий срок разработки, Grand Theft Auto 6 обещает стать проектом колоссальных размеров. В связи с этим у некоторых игроков возник вопрос: смогут ли люди с семьями, детьми и работой найти время на то, чтобы в полной мере насладиться всеми возможностями новой игры?

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник в этом нисколько не сомневается. В интервью The Game Business он заявил, что аудитория игры будет охватывать все возрасты - от подростков до пожилых людей.

Журналисты поинтересовались у Зельника, не беспокоит ли его тот факт, что многие фанаты, выросшие на предыдущих частях серии, теперь, в возрасте 40 лет, могут быть слишком обременены карьерой и детьми. Глава компании ответил, что Take-Two стремится создавать "лучшие развлечения на Земле", и GTA 6 будет интересна всем, кому она доступна по возрасту.

Он провел параллель с музыкальными пристрастиями людей, отметив, что потребители, как правило, остаются верны тому типу развлечений, который полюбили в юности.

Если вы полюбили видеоигры в 17 лет, а сейчас вам 40 - ну и что? Вы наверняка всё ещё любите игры и продолжаете играть.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября. Аналитики прогнозируют, что общие пожизненные продажи GTA 6 могут превысить 10 миллиардов долларов. Информация о точной цене и старте предзаказов пока держится в секрете.