Глава Take-Two не сомневается, что 40-летние будут играть в GTA 6: "Если вы полюбили игры в 17, то и сейчас любите"

Учитывая рекордно долгий срок разработки, Grand Theft Auto 6 обещает стать проектом колоссальных размеров. В связи с этим у некоторых игроков возник вопрос: смогут ли люди с семьями, детьми и работой найти время на то, чтобы в полной мере насладиться всеми возможностями новой игры?
Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник в этом нисколько не сомневается. В интервью The Game Business он заявил, что аудитория игры будет охватывать все возрасты - от подростков до пожилых людей.
Журналисты поинтересовались у Зельника, не беспокоит ли его тот факт, что многие фанаты, выросшие на предыдущих частях серии, теперь, в возрасте 40 лет, могут быть слишком обременены карьерой и детьми. Глава компании ответил, что Take-Two стремится создавать "лучшие развлечения на Земле", и GTA 6 будет интересна всем, кому она доступна по возрасту.
Он провел параллель с музыкальными пристрастиями людей, отметив, что потребители, как правило, остаются верны тому типу развлечений, который полюбили в юности.
Если вы полюбили видеоигры в 17 лет, а сейчас вам 40 - ну и что? Вы наверняка всё ещё любите игры и продолжаете играть.
Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября. Аналитики прогнозируют, что общие пожизненные продажи GTA 6 могут превысить 10 миллиардов долларов. Информация о точной цене и старте предзаказов пока держится в секрете.
Ну не знаю, в 6 раз одно и тоже, я в 4 наигрался, пятерку даже сюжет не проходил
Да как раз таки взрослые дяди эту игру и ждут. Малолетние зумерки и альфы дро*ат майнкрафты, роблоксы и фортнайты, одновременно с этим коментя что гта для детей)
Я уже 33-летний GAMER и мне очень нравятся GTA 3 и GTA 4.
GTA VC-SA-5 умеренно нравятся.
Да сомнительно. Если мы говорим о мужской части 40летних, вряд ли большинству будет интересно играть в бонни и клайда с их романтикой, еще и юмором (если они его сохранят конечно) в духе гта. В экзистенциальный кризис уже нах она (такая романтика) не нужна, если была в достатке до этого
Начинал играть еще на ZX Spectrum в далекие 90ые, потом была Дэнди и Сега, ну и наконец в 1998 году, родители привезли из Москвы Пентиум 2. С тех пор я сижу на ПК платформе, это любовь до гроба, ну и игры тоже обожаю а серия GTA, одна из самых любимых.