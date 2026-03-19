Глава Take-Two недоумевает: как можно иметь консоль и не хотеть играть в GTA 6?

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник не сомневается в феноменальном успехе будущей игры Grand Theft Auto 6. В интервью подкасту The Game Business Зельник заявил, что, по его мнению, практически каждый взрослый обладатель игровой консоли в итоге приобретет игру.

Я не вижу риска в том, что кто-то скажет: "Я не играл в пятую, четвертую или третью часть, так что и в шестую не буду". Напротив, я верю, что мы сможем вовлечь каждого, кому это позволено по возрасту.

В конце Зельник обратился к потенциальным скептикам с риторическим вопросом:

Если у вас есть консоль и вам больше 17 лет, просто объясните мне: как вы приняли решение "нет, GTA 6 меня не интересует"? Я просто не понимаю этого.

Разумеется, глава компании упоминает возраст 17 лет не случайно - игра почти гарантированно получит рейтинг M (Mature) в США, что означает "только для взрослых". Однако, как иронично замечают пользователи сети, реальность такова, что основную массу игроков в Grand Theft Auto Online на ближайшие 40 лет (до выхода GTA 7) скорее всего составят 12-летние подростки, щедро раздающие соперникам оскорбления в голосовом чате.