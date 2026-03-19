ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 716 оценок

Глава Take-Two недоумевает: как можно иметь консоль и не хотеть играть в GTA 6?

2BLaraSex 2BLaraSex

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник не сомневается в феноменальном успехе будущей игры Grand Theft Auto 6. В интервью подкасту The Game Business Зельник заявил, что, по его мнению, практически каждый взрослый обладатель игровой консоли в итоге приобретет игру.

Я не вижу риска в том, что кто-то скажет: "Я не играл в пятую, четвертую или третью часть, так что и в шестую не буду". Напротив, я верю, что мы сможем вовлечь каждого, кому это позволено по возрасту.

В конце Зельник обратился к потенциальным скептикам с риторическим вопросом:

Если у вас есть консоль и вам больше 17 лет, просто объясните мне: как вы приняли решение "нет, GTA 6 меня не интересует"? Я просто не понимаю этого.

Разумеется, глава компании упоминает возраст 17 лет не случайно - игра почти гарантированно получит рейтинг M (Mature) в США, что означает "только для взрослых". Однако, как иронично замечают пользователи сети, реальность такова, что основную массу игроков в Grand Theft Auto Online на ближайшие 40 лет (до выхода GTA 7) скорее всего составят 12-летние подростки, щедро раздающие соперникам оскорбления в голосовом чате.

Индустрия
34
55
Ваш комментарий
Laicus

Накуй консоли и GTA 6

26
sam20112011

Вот серьезно, ничего против обладания консолью и покупки для неё игр не имею, но сука - каждый, сраный раз, когда этот вонючий мудак, открывает свой еб***ный рот, хочется "назло маме уши отморозить".

22
Glukinc

Ну я имею консоль, и вертел 2к и Страуса на моем джойстике. Не играл в 5, и наверное не буду в 6.

15
Пользователь ВКонтакте

Сан Андреас, последняя гта, которую я прошёл // Максим Бородин

13
haradrim

вообще плевать на эту срань

13
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ