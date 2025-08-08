Глава Take-Two о цене на GTA 6: "Наша цель всегда - предлагать больше, чем мы просим"

До выхода Grand Theft Auto 6 осталось чуть более 9 месяцев, но геймеров и аналитиков интересует вопрос цены долгожданной игры, разрабатываемой уже десять лет.

Поскольку в 2025 году цена в 80 долларов становится нормой для игр AAA-класса, это вполне резонно, но Take-Two Interactive, владелец Rockstar Games, пока не готова ответить на него, несмотря на то, что релиз игры запланирован на май 2026 года.

Генеральный директор и председатель совета директоров Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил в интервью Variety:

Rockstar назовёт цену в своё время. Наша цель всегда — предлагать больше, чем мы просим, поэтому в компании всегда была система гибких цен. Как вы знаете, подход индустрии заключается в запуске игры по высокой цене, иногда в специальных изданиях, а со временем, как правило, в снижении цены для увеличения общего объёма рынка. Мы делаем то же самое. Думаю, пожалуй, больше, чем кто-либо другой, мы стремимся к тому, чтобы игровой опыт был отличным не только потому, что сама игра отличная, но и потому, что потребители заплатили за неё справедливую цену.