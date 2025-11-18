Глава Take-Two предсказал переход индустрии на ПК - но GTA 6 на компьютерах по-прежнему без даты релиза

Глава Take-Two Штраус Зельник заявил в интервью CNBC, что игровая индустрия уверенно движется в сторону открытых платформ — прежде всего ПК. По его словам, рынок постепенно отказывается от закрытых экосистем, а будущее принадлежит устройствам, где игроки не ограничены рамками одной компании.

«Всё движется в сторону ПК и открытости», — отметил Зельник. — «Но сама идея богатой, глубокой игры на большом экране никуда не исчезнет. Консоли важны как формат, но не как закрытая система».

Эти слова подчёркивают текущее состояние неопределенности в индустрии. Microsoft продолжает развивать Xbox, одновременно превращая его в гибкую экосистему, доступную на разных устройствах. Это вызывает вопросы: если игры Xbox можно запускать где угодно, стоит ли покупать новую консоль?

Дополнительное напряжение внесла Valve, представив обновлённый Steam Machine — компактный ПК для ТВ, который по формату напоминает консоль. Он способен запускать игры из Steam, что заставило Фила Спенсера напомнить: Microsoft — «один из крупнейших издателей в Steam». Однако если Steam Machine позволит запускать игры Xbox через Steam, а Xbox не сможет запускать Steam-каталог напрямую, это может ударить по продажам консолей Microsoft. Судьбоносным фактором станет цена устройства Valve, которая пока не раскрыта.

На фоне всех этих обсуждений возникает ироничный вопрос: почему Take-Two говорит о будущем на ПК, если её главный релиз — GTA 6 — до сих пор не анонсирован для компьютеров? Пока что игра подтверждена только для приставок, хотя ПК-релиз традиционно является одним из важнейших событий для Rockstar.

Заявления Зельника намекают на направление движения всей индустрии — но пока что сама Take-Two идёт по старой дорожке.