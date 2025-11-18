ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 609 оценок

Глава Take-Two предсказал переход индустрии на ПК - но GTA 6 на компьютерах по-прежнему без даты релиза

butcher69 butcher69

Глава Take-Two Штраус Зельник заявил в интервью CNBC, что игровая индустрия уверенно движется в сторону открытых платформ — прежде всего ПК. По его словам, рынок постепенно отказывается от закрытых экосистем, а будущее принадлежит устройствам, где игроки не ограничены рамками одной компании.

«Всё движется в сторону ПК и открытости», — отметил Зельник. — «Но сама идея богатой, глубокой игры на большом экране никуда не исчезнет. Консоли важны как формат, но не как закрытая система».

Эти слова подчёркивают текущее состояние неопределенности в индустрии. Microsoft продолжает развивать Xbox, одновременно превращая его в гибкую экосистему, доступную на разных устройствах. Это вызывает вопросы: если игры Xbox можно запускать где угодно, стоит ли покупать новую консоль?

Дополнительное напряжение внесла Valve, представив обновлённый Steam Machine — компактный ПК для ТВ, который по формату напоминает консоль. Он способен запускать игры из Steam, что заставило Фила Спенсера напомнить: Microsoft — «один из крупнейших издателей в Steam». Однако если Steam Machine позволит запускать игры Xbox через Steam, а Xbox не сможет запускать Steam-каталог напрямую, это может ударить по продажам консолей Microsoft. Судьбоносным фактором станет цена устройства Valve, которая пока не раскрыта.

На фоне всех этих обсуждений возникает ироничный вопрос: почему Take-Two говорит о будущем на ПК, если её главный релиз — GTA 6 — до сих пор не анонсирован для компьютеров? Пока что игра подтверждена только для приставок, хотя ПК-релиз традиционно является одним из важнейших событий для Rockstar.

Заявления Зельника намекают на направление движения всей индустрии — но пока что сама Take-Two идёт по старой дорожке.

R01Adil

Gta 5

17.09.2013 — PlayStation 3, Xbox 360
18.11.2014 — PlayStation 4, Xbox One
14.04.2015 — PC

Gta 6

Осень 2026 - Ps5/xbox

Осень 2027- ps6/xbox

Весна 2028 - PC

Осень 2035- ps7/xbox

9
Vad Pvn

Я так понимаю про неудобную для тебя ГТА 4 ты не стал писать шут!)

1
Пользователь ВКонтакте

По этому на ПК выпустим через 3 года🌚 // Алексей Смирнов

4
Ba11istiquePro

поэтому* дубина

3
MNM 777
3
prorock

Чувак просто знает, что мы сначала купим на консоль, а потом года через 2 и в стиме копию приобретем)

2
-zotik-

Так и есть))

DezkQ -zotik-

фетишисты

-zotik- DezkQ

Ну херли нам геймерам?)) Я и рдр2 так же купил на релизе плойки прощел потом на пк купил и не играл)

Пользователь ВКонтакте

Ну так и выпускайте на ПК, зачем нам гнилой порт с консолей через год? // Илья Афанасьев

2
Пользователь ВКонтакте

А как же бабки собрать со всех)) а некоторые купят и там и там, как было с 5ой частью) // Павел Игоревич

2
Пользователь ВКонтакте

Ага, может стоимость игры ещё в 10 баксов сделать? // Кейт Фостер

SERGEY-SP

дураку понятно что сперва на мыльницах выйдет!Надо же игру 20 раз продать!

2
SERGEY-SP

как раз пока на пк выйдет там и новое поколение видеокарт подьедит!Будут покупать видяхи новые чтобы пойграть в гта 6!Они там всё рассчитали!

1
DioMeD22

Кто "они"? Take two не производит видюхи и с их продаж ничего не имеет, им пофиг что у тебя за комп. Лишь бы игру купил.

PuaJl4eJl

В 2027 вроде только новые будут.

Избранный Иноса DioMeD22

Ну нвидия может занести чемоданы (еще какие то плюхи от сотрудничества, не только денежные) Тэйк Ту и договорятся) На пк все равно купят, раньше или позже.

PuaJl4eJl

Так то оно вроде бы и так,но меня лично устраивало,когда на Playstation были крутые эксклюзивы(ONLY PS),ради них и стоило покупать консоль,т.к как я понимаю старались их делать,на ПК же они не выходили)А теперь что,как все слили на ПК,ничего СТОЯЩЕГО И В ПОМИНЕ НЕТ уже несколько лет и особо не спешат ничего годного делать,плойка умерла на PS4. PS5 - абсалютно бесполезная ремейк-ремастер консоль))) Как я понимаю ничего не изменится,поэтому покупка этих бесполезных консолей само собой отпадает. Ну а GTA 6,когда еще выйдет,через год в лучшем случае,ближе к тому сроку там и посмотрим,что там будет за инфа,как говорится по мере поступления.

1
ruslan_dzusev

Чет слишком много пророков появилось в последнее время...

1
SERGEY-SP

они порт рдр то сперва портировали на приставку а через год на пк только!С гта 6 ожидаемо что так же будет!

