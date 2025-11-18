Глава Take-Two предсказал переход индустрии на ПК - но GTA 6 на компьютерах по-прежнему без даты релиза

Глава Take-Two Штраус Зельник заявил в интервью CNBC, что игровая индустрия уверенно движется в сторону открытых платформ — прежде всего ПК. По его словам, рынок постепенно отказывается от закрытых экосистем, а будущее принадлежит устройствам, где игроки не ограничены рамками одной компании.
«Всё движется в сторону ПК и открытости», — отметил Зельник. — «Но сама идея богатой, глубокой игры на большом экране никуда не исчезнет. Консоли важны как формат, но не как закрытая система».
Эти слова подчёркивают текущее состояние неопределенности в индустрии. Microsoft продолжает развивать Xbox, одновременно превращая его в гибкую экосистему, доступную на разных устройствах. Это вызывает вопросы: если игры Xbox можно запускать где угодно, стоит ли покупать новую консоль?
Дополнительное напряжение внесла Valve, представив обновлённый Steam Machine — компактный ПК для ТВ, который по формату напоминает консоль. Он способен запускать игры из Steam, что заставило Фила Спенсера напомнить: Microsoft — «один из крупнейших издателей в Steam». Однако если Steam Machine позволит запускать игры Xbox через Steam, а Xbox не сможет запускать Steam-каталог напрямую, это может ударить по продажам консолей Microsoft. Судьбоносным фактором станет цена устройства Valve, которая пока не раскрыта.
На фоне всех этих обсуждений возникает ироничный вопрос: почему Take-Two говорит о будущем на ПК, если её главный релиз — GTA 6 — до сих пор не анонсирован для компьютеров? Пока что игра подтверждена только для приставок, хотя ПК-релиз традиционно является одним из важнейших событий для Rockstar.
Заявления Зельника намекают на направление движения всей индустрии — но пока что сама Take-Two идёт по старой дорожке.
Gta 5
17.09.2013 — PlayStation 3, Xbox 360
18.11.2014 — PlayStation 4, Xbox One
14.04.2015 — PC
Gta 6
Осень 2026 - Ps5/xbox
Осень 2027- ps6/xbox
Весна 2028 - PC
Осень 2035- ps7/xbox
Я так понимаю про неудобную для тебя ГТА 4 ты не стал писать шут!)
По этому на ПК выпустим через 3 года🌚 // Алексей Смирнов
поэтому* дубина
Чувак просто знает, что мы сначала купим на консоль, а потом года через 2 и в стиме копию приобретем)
Так и есть))
фетишисты
Ну херли нам геймерам?)) Я и рдр2 так же купил на релизе плойки прощел потом на пк купил и не играл)
Ну так и выпускайте на ПК, зачем нам гнилой порт с консолей через год? // Илья Афанасьев
А как же бабки собрать со всех)) а некоторые купят и там и там, как было с 5ой частью) // Павел Игоревич
Ага, может стоимость игры ещё в 10 баксов сделать? // Кейт Фостер
дураку понятно что сперва на мыльницах выйдет!Надо же игру 20 раз продать!
как раз пока на пк выйдет там и новое поколение видеокарт подьедит!Будут покупать видяхи новые чтобы пойграть в гта 6!Они там всё рассчитали!
Кто "они"? Take two не производит видюхи и с их продаж ничего не имеет, им пофиг что у тебя за комп. Лишь бы игру купил.
В 2027 вроде только новые будут.
Ну нвидия может занести чемоданы (еще какие то плюхи от сотрудничества, не только денежные) Тэйк Ту и договорятся) На пк все равно купят, раньше или позже.
Так то оно вроде бы и так,но меня лично устраивало,когда на Playstation были крутые эксклюзивы(ONLY PS),ради них и стоило покупать консоль,т.к как я понимаю старались их делать,на ПК же они не выходили)А теперь что,как все слили на ПК,ничего СТОЯЩЕГО И В ПОМИНЕ НЕТ уже несколько лет и особо не спешат ничего годного делать,плойка умерла на PS4. PS5 - абсалютно бесполезная ремейк-ремастер консоль))) Как я понимаю ничего не изменится,поэтому покупка этих бесполезных консолей само собой отпадает. Ну а GTA 6,когда еще выйдет,через год в лучшем случае,ближе к тому сроку там и посмотрим,что там будет за инфа,как говорится по мере поступления.
Чет слишком много пророков появилось в последнее время...
они порт рдр то сперва портировали на приставку а через год на пк только!С гта 6 ожидаемо что так же будет!