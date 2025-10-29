Глава Take-Two раскрыл, почему ИИ никогда не сделает игру уровня GTA 6

Руководитель издателя Take-Two Interactive Штраус Зельник в интервью телеканалу CNBC ответил на вопрос, сможет ли искусственный интеллект разрабатывать игры. Топ-менеджер уверен, что нет.
По мнению Зельника, есть две причины, почему использование ИИ в разработке строго ограничено. Во-первых, Take-Two заботится о своей и чужой интеллектуальной собственности, а если применять нейросети, то защищать игры и отстаивать авторские права на них будет почти невозможно.
Штраус Зельник
Во-вторых, даже если бы ограничений не было, ИИ попросту не сможет создать ничего хорошего, не говоря о том, чтобы осилить многослойные вселенные уровня Grand Theft Auto 6. Все потому, что в основе генеративных технологий лежит принцип воспроизведения контента. По определению искусственный интеллект — это «оглядывание назад», обращение к огромным базам старых данных.
Креативность команды просто поразительна, и что Rockstar Games стремится сделать, и до сих пор делала раз за разом, это создать нечто, близкое к совершенству. В любой модели искусственного интеллекта креативность по определению невозможна, поскольку она основана на [готовых] данных.
Ранее геймеры рассказали, сколько денег готовы потратить на копию GTA 6. СамЗельник старается не подтверждать и не опровергать разные прогнозы о цене будущего экшена. Он лишь говорит, что команда старается давать геймерам такой контент, ценность которого гораздо дороже заплаченных денег.
ПГ, как сделать, чтобы новости об этой игре вообще не попадали ко мне в ленту?
Собачий рефлекс не позволяет не переходить по ссылкам?
Собачий рефлекс - это про тех, кто ждёт эту поделку. Или даже обезьяний.
Не важно кто и что ждет. Речь о том, что кто-то не может пройти мимо мусора, не отведав кусочек.
А какой уровень у GTA 6?
Но ведь Зельник обещает что разработчики стремятся к совершенству! Конечно он нагло лжет в трейлере 2 фонарный столб буквально парит на землей, уже не буду рассказывать про другие мелочи, на самом деле разработчики сейчас не хотят работать, и не уделяют должного внимания к уровню качества своего продукта это глобальная проблема игровой индустрии на западе. Ухудшение уровня качества у Рокстар началось уже давно. Забудьте про гта 6 даже через полгода в нее будет сложно играть вот такая правда.
прям никогда-никогда не сделает лучше? даже через 100 лет? помнится какой-то шахматист в 90х тоже говорил, что компьютер никогда не обыграет человека в шахматы(имеется ввиду чемпиона мира). Никогда не говори никогда...
В переводе с "директорского" на русский - мы не сможем присваивать себе труд наших рабов-разработчиков и всё это нейросетевое станет доступно всем - что нам нахер не надо.
То та они бомжам отдали трилогию гта, что по сути игру нейронка сделала.
Какая то нелепица, Зельник пихает гта 6 во все дырки, вот уже до ИИ добрались, что бы понять что может ии достаточно просто вбить sora2
Глава Take-Two раскрыл, почему ИИ никогда не сделает игру уровня GTA 6,потому что они на самом деле делают длс к 5,но с новой цифрой в названии ;)
Глубоко и мысленно. Или это или одно из двух.
Каждый по разному контент оценивает, некоторые его могут даже не заметить.
)))))))))))))))))))))))))) ИИ это как уровень сегодняшней молодежи )))))))))))))))))))))))) 100% потолок маинкрфт их ум