Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 592 оценки

Глава Take-Two раскрыл, почему ИИ никогда не сделает игру уровня GTA 6

Simple Jack Simple Jack

Руководитель издателя Take-Two Interactive Штраус Зельник в интервью телеканалу CNBC ответил на вопрос, сможет ли искусственный интеллект разрабатывать игры. Топ-менеджер уверен, что нет.

По мнению Зельника, есть две причины, почему использование ИИ в разработке строго ограничено. Во-первых, Take-Two заботится о своей и чужой интеллектуальной собственности, а если применять нейросети, то защищать игры и отстаивать авторские права на них будет почти невозможно.

Штраус Зельник

Во-вторых, даже если бы ограничений не было, ИИ попросту не сможет создать ничего хорошего, не говоря о том, чтобы осилить многослойные вселенные уровня Grand Theft Auto 6. Все потому, что в основе генеративных технологий лежит принцип воспроизведения контента. По определению искусственный интеллект — это «оглядывание назад», обращение к огромным базам старых данных.

Креативность команды просто поразительна, и что Rockstar Games стремится сделать, и до сих пор делала раз за разом, это создать нечто, близкое к совершенству. В любой модели искусственного интеллекта креативность по определению невозможна, поскольку она основана на [готовых] данных.

Ранее геймеры рассказали, сколько денег готовы потратить на копию GTA 6. СамЗельник старается не подтверждать и не опровергать разные прогнозы о цене будущего экшена. Он лишь говорит, что команда старается давать геймерам такой контент, ценность которого гораздо дороже заплаченных денег.

Источник  
Комментарии:  29
Ahnx

ПГ, как сделать, чтобы новости об этой игре вообще не попадали ко мне в ленту?

17
Givemethedust

Собачий рефлекс не позволяет не переходить по ссылкам?

5
Ahnx Givemethedust

Собачий рефлекс - это про тех, кто ждёт эту поделку. Или даже обезьяний.

9
Givemethedust Ahnx

Не важно кто и что ждет. Речь о том, что кто-то не может пройти мимо мусора, не отведав кусочек.

3
The Dark Side

А какой уровень у GTA 6?

5
KookyPentheus

Но ведь Зельник обещает что разработчики стремятся к совершенству! Конечно он нагло лжет в трейлере 2 фонарный столб буквально парит на землей, уже не буду рассказывать про другие мелочи, на самом деле разработчики сейчас не хотят работать, и не уделяют должного внимания к уровню качества своего продукта это глобальная проблема игровой индустрии на западе. Ухудшение уровня качества у Рокстар началось уже давно. Забудьте про гта 6 даже через полгода в нее будет сложно играть вот такая правда.

4
slim108

прям никогда-никогда не сделает лучше? даже через 100 лет? помнится какой-то шахматист в 90х тоже говорил, что компьютер никогда не обыграет человека в шахматы(имеется ввиду чемпиона мира). Никогда не говори никогда...

3
Jarhan
2
Аристов--Черный
если применять нейросети, то защищать игры и отстаивать авторские права на них будет почти невозможно.

В переводе с "директорского" на русский - мы не сможем присваивать себе труд наших рабов-разработчиков и всё это нейросетевое станет доступно всем - что нам нахер не надо.

3
kotasha

То та они бомжам отдали трилогию гта, что по сути игру нейронка сделала.

3
KookyPentheus

Какая то нелепица, Зельник пихает гта 6 во все дырки, вот уже до ИИ добрались, что бы понять что может ии достаточно просто вбить sora2

2
Lvinomord

Глава Take-Two раскрыл, почему ИИ никогда не сделает игру уровня GTA 6,потому что они на самом деле делают длс к 5,но с новой цифрой в названии ;)

2
ant 36436
команда старается давать геймерам такой контент, ценность которого гораздо дороже заплаченных денег

Глубоко и мысленно. Или это или одно из двух.

Каждый по разному контент оценивает, некоторые его могут даже не заметить.

1
CrummyLorcan

)))))))))))))))))))))))))) ИИ это как уровень сегодняшней молодежи )))))))))))))))))))))))) 100% потолок маинкрфт их ум

1
