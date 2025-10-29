Глава Take-Two раскрыл, почему ИИ никогда не сделает игру уровня GTA 6

Руководитель издателя Take-Two Interactive Штраус Зельник в интервью телеканалу CNBC ответил на вопрос, сможет ли искусственный интеллект разрабатывать игры. Топ-менеджер уверен, что нет.

По мнению Зельника, есть две причины, почему использование ИИ в разработке строго ограничено. Во-первых, Take-Two заботится о своей и чужой интеллектуальной собственности, а если применять нейросети, то защищать игры и отстаивать авторские права на них будет почти невозможно.

Штраус Зельник

Во-вторых, даже если бы ограничений не было, ИИ попросту не сможет создать ничего хорошего, не говоря о том, чтобы осилить многослойные вселенные уровня Grand Theft Auto 6. Все потому, что в основе генеративных технологий лежит принцип воспроизведения контента. По определению искусственный интеллект — это «оглядывание назад», обращение к огромным базам старых данных.

Креативность команды просто поразительна, и что Rockstar Games стремится сделать, и до сих пор делала раз за разом, это создать нечто, близкое к совершенству. В любой модели искусственного интеллекта креативность по определению невозможна, поскольку она основана на [готовых] данных.

Ранее геймеры рассказали, сколько денег готовы потратить на копию GTA 6. СамЗельник старается не подтверждать и не опровергать разные прогнозы о цене будущего экшена. Он лишь говорит, что команда старается давать геймерам такой контент, ценность которого гораздо дороже заплаченных денег.