Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 537 оценок

Глава Take-Two убежден, что GTA 6 положит начало новому этапу роста компании

Gruz_ Gruz_

В четверг материнская компания Rockstar Games, Take-Two Interactive, провела ежегодное собрание своих инвесторов на котором были озвучены хорошие новости для почитателей серии Grand Theft Auto. По словам руководства компании, GTA 6, которую разрабатывает Rockstar Games, как и прежде, планируется выпустить 26 мая 2026 года..

Как заявил Штраус Зельник, генеральный директор компании, именно этот тайтл положит начало новому этапу экономического роста компании.

По мере вывода на рынок нашей захватывающей линейки продуктов, включая Grand Theft Auto VI в 2027 финансовом году, мы ожидаем добиться рекордных показателей по чистым доходам, которые станут новой отправной точкой для нашего бизнеса и выведут нас на путь увеличения прибыльности.

– Штраус Зельник, генеральный директор Take-Two

Даже до выхода новой игры серия остается одним из столпов компании. GTA 5 и GTA Online по-прежнему входят в число самых прибыльных игр на рынке, составляя 12,6% чистой выручки Take-Two за финансовый год, закончившийся в марте 2025 года. Red Dead Redemption также является одним из долгосрочных хитов издателя.

На данный момент GTA 6 получила два официальных трейлера — первый в 2023 году, а второй в мае 2025 года — которые еще больше усилили ожидания возвращения в культовый Vice City. Тем не менее, Take-Two не упомянула напрямую о Rockstar во время собрания, сосредоточившись на финансовых результатах.

CrummyLorcan

Вообще пох уй на эту игру для школоты

14
z8TiREX8z

Больше похоже на крик школьника.

2
CrummyLorcan

Игра провал до выхода это уже понятно у тут её хвалят и надежды дают))))))))))))))))))

14
Nodas

Как ты определил что провал ? Или тебе в голове это сказали ?

1
Ahnx

Пустые надежды. Лучше бы он заранее продумал процедуру банкротства компании, во всех мелочах.

9
Syntrax

Негры!!! Бабы негры!!! Шутка про секс!!! Машинка !!! Конец игры

7
Nimlis

Ну да, раньше же не было афроамериканцев, секса и машин...
Пример — «Saints Row» и те же ранние версии «GTA».
Хватит пищать, как остальное стадо: «Негры, негры», они всегда были, как азиаты и плохие русские в фильмах и играх, это вас не смущает, ибо просто стадо об этом не говорит.

clarkkent

Под этим постом какая-то негласная перепись клоунов?

6
Енот Херсонский

Или начало конца этой компании, поживем увидим))

4
-zotik-

Да мало вероятно) игра предзаказами отобьет разработку)

1
Енот Херсонский -zotik-

Может быть, тут спорить нет смысла)

1
Константин335

Это будет легендарная игра, очень жду ГТА 6

3
fcn_maks
включая Grand Theft Auto VI в 2027 финансовом году

Намёк на релиз ПК версии?

2
ZNGRU

Финансовый год с Апреля считают.

ZNGRU

Solstice
начало новому этапу роста компании

Бабла и так хоть жопой жуй, а им все мало...

2
K0t Felix

Никогда такого не было, и вот снова

1