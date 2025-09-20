Глава Take-Two убежден, что GTA 6 положит начало новому этапу роста компании

В четверг материнская компания Rockstar Games, Take-Two Interactive, провела ежегодное собрание своих инвесторов на котором были озвучены хорошие новости для почитателей серии Grand Theft Auto. По словам руководства компании, GTA 6, которую разрабатывает Rockstar Games, как и прежде, планируется выпустить 26 мая 2026 года..
Как заявил Штраус Зельник, генеральный директор компании, именно этот тайтл положит начало новому этапу экономического роста компании.
По мере вывода на рынок нашей захватывающей линейки продуктов, включая Grand Theft Auto VI в 2027 финансовом году, мы ожидаем добиться рекордных показателей по чистым доходам, которые станут новой отправной точкой для нашего бизнеса и выведут нас на путь увеличения прибыльности.
– Штраус Зельник, генеральный директор Take-Two
Даже до выхода новой игры серия остается одним из столпов компании. GTA 5 и GTA Online по-прежнему входят в число самых прибыльных игр на рынке, составляя 12,6% чистой выручки Take-Two за финансовый год, закончившийся в марте 2025 года. Red Dead Redemption также является одним из долгосрочных хитов издателя.
На данный момент GTA 6 получила два официальных трейлера — первый в 2023 году, а второй в мае 2025 года — которые еще больше усилили ожидания возвращения в культовый Vice City. Тем не менее, Take-Two не упомянула напрямую о Rockstar во время собрания, сосредоточившись на финансовых результатах.
