Глава Take-Two уверен в назначенной дате релиза GTA 6

После задержки GTA 6 и выпуска второго трейлера 2 материнская компания Rockstar Games Take-Two Interactive опубликовала новые финансовые отчеты для инвесторов. Во время презентации квартальной прибыли за четвертый квартал 2025 года генеральный директор Штраус Зелник также обсудил успех текущих игр Rockstar Games за последние три месяца.

Задержка действительно привела к падению цены акций Take-Two примерно на 10% пару недель назад. Однако второй трейлер и скриншоты вместе с фактической датой выпуска немного подняли ее.

Take-Two Interactive опубликовала свой календарь релизов, в котором GTA 6 теперь указана к выпуску 26 мая 2026 года. В течение прошлого года, включая февраль, компания сообщала нам, что релиз состоится осенью 2025 года. Теперь компания заявляет, что «предоставить Rockstar дополнительное время для такого новаторского проекта — это стоящая инвестиция», учитывая, что GTA 6 «теперь является самым ожидаемым развлекательным проектом всех времен».

Амбиции и комплексность Grand Theft Auto 6 выше, чем у любой предыдущей игры Rockstar, и команда готова выпустить еще один потрясающий развлекательный опыт, который превзойдет ожидания игроков.

Зельник также сообщил, что он уверен в нынешней дате релиза GTA 6 – 25 мая 2026 года.

Я думаю, что исторически, когда мы устанавливали конкретную дату, мы, как правило, ее придерживались.

Еще один интересный момент заключается в том, что разработка игры началась «по-настоящему» только в 2020 году из-за Red Dead Redemption 2 и GTA Online.