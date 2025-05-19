Глава Take-Two: "В Rockstar лучше знают какой должна быть GTA 6 - я не лезу в разработку игры"

У Штрауса Зельника, главы Take-Two, состоялось интервью с изданием CNBC, в котором он обсудил аспекты разработки Grand Theft Auto 6.
Зельник признался журналистам, что его едва ли можно назвать геймером - к примеру он не считает себя игроком и практически не играет в игры. И как ни странно, но Grand Theft Auto 6 он тоже еще не пробовал и на то есть конкретная причина.
По словам Зельника, он предпочитает не лезть к Rockstar Games со своим потребительским взглядом и как-либо влиять на разработку игры:
Моя задача заключается в том, чтобы привлечь, удержать и мотивировать лучших творцов в бизнесе, а затем уйти с их дороги и не мешать. Мне кажется, что потребитель в роли руководителя развлекательного бизнеса - это ошибка. Я никогда не был таким руководителем, в том числе и когда работал в кинобизнесе и музыкальной сфере, при этом я, само собой, могу прочитать сценарий и люблю музыку. Тем не менее, моя роль, заключается в другом.
Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.
Ну так он не геймдизайнер, а управленец, его задача нанимать и управлять людьми которые знают и умеют делать свою работу, вон Фил делает вид что увлечен играми, а по итогу финансируют мало и сомнительные проекты
Все же как управленец считаю он должен не только знать за разработку игр, но и увлекаться ими, но в эпоху капитализма это много где сейчас встречаются, где высокие должности занимаются люди без должных знаний и опыта.
На это есть его замы и директора отделов, генеральный директор вообще про другое
Золотые слова. Но к сожалению такое относится только к избранным проектам. Сколько игр загубила Take-Two
без ошибок не бывает, с рокстар у них получилось, с сотнями других нет, чистая удача, если не подходить с умом, а так как основная цель заработать с умом никто не подходит
А сколько студий загубила EA и Sony
делают игры те кто вообще не играет, а потом мы "пользователи" возмущаемся - а чё возмущаться если знает с кем имеем дело, а дело мы имеем с даунами которые вообще не чего не знают об играх.
Эх поскорее бы
Везде бы менеджеры не лезли в разработку, кол-во винов бы тогда многократно увеличилось.
В гольф то играет.
Это как деловой ужин , это не игра для них.