Глава Take-Two: "В Rockstar лучше знают какой должна быть GTA 6 - я не лезу в разработку игры"

У Штрауса Зельника, главы Take-Two, состоялось интервью с изданием CNBC, в котором он обсудил аспекты разработки Grand Theft Auto 6.

Зельник признался журналистам, что его едва ли можно назвать геймером - к примеру он не считает себя игроком и практически не играет в игры. И как ни странно, но Grand Theft Auto 6 он тоже еще не пробовал и на то есть конкретная причина.

По словам Зельника, он предпочитает не лезть к Rockstar Games со своим потребительским взглядом и как-либо влиять на разработку игры:

Моя задача заключается в том, чтобы привлечь, удержать и мотивировать лучших творцов в бизнесе, а затем уйти с их дороги и не мешать. Мне кажется, что потребитель в роли руководителя развлекательного бизнеса - это ошибка. Я никогда не был таким руководителем, в том числе и когда работал в кинобизнесе и музыкальной сфере, при этом я, само собой, могу прочитать сценарий и люблю музыку. Тем не менее, моя роль, заключается в другом.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.