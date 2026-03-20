Глава Take-Two выступил против рекламы в платных играх перед выходом Grand Theft Auto 6

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник прокомментировал возможное использование рекламы в играх на фоне ожидания Grand Theft Auto VI — и его позиция оказалась довольно однозначной.

По словам руководителя, внедрение рекламных вставок в дорогие проекты стоимостью $70–80 выглядит несправедливым по отношению к игрокам. Он подчеркнул, что подобная модель уместна в free-to-play играх, но не в премиум-релизах, за которые пользователи уже заплатили полную цену.

При этом Зельник отметил, что элементы рекламы всё же могут присутствовать в некоторых проектах компании, например в спортивных симуляторах вроде NBA 2K26. Однако там она выполняет скорее роль части атмосферы — например, рекламные баннеры на аренах — и не приносит значительной прибыли.

Глава Take-Two также дал понять, что формат навязчивой рекламы, прерывающей игровой процесс, вряд ли появится в крупных релизах компании. По его мнению, подобные решения могут негативно сказаться на восприятии продукта.

На фоне слухов о возможном росте цен на игры, включая потенциальный $80 ценник для GTA 6, заявление Зельника можно рассматривать как попытку успокоить аудиторию: даже при увеличении стоимости издатель не намерен компенсировать это за счёт агрессивной монетизации внутри самих игр.