Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 726 оценок

График соблюдается: похоже, что Rockstar приступает к финальному тестированию GTA VI

TheSkoofLord TheSkoofLord

Похоже, разработка Grand Theft Auto VI вступает в свою самую ответственную фазу. Стало известно, что 18 апреля 2026 года студия Rockstar Games проведет в индийском Бангалоре масштабное мероприятие по набору тестировщиков игр.

Массовый наем специалистов по контролю качества (QA) на столь позднем этапе разработки обычно означает одно: проект практически готов, и теперь студии нужны сотни «свежих глаз», чтобы выловить последние ошибки и довести игру до идеального состояния перед релизом.

Согласно текущим планам, выход GTA VI намечен на 19 ноября 2026 года. Таким образом, у новой команды тестеров будет около семи месяцев на финальную полировку самого ожидаемого блокбастера десятилетия.

Rockstar Games традиционно не комментирует связь вакансий с конкретными проектами, но масштаб мероприятия в Бангалоре не оставляет сомнений - речь идет о чем-то по-настоящему грандиозном.

ОгурчикЮрец

ммм онлайн помоечка на подходе.

(обидел фанатиков)

Black3D

Фанаты эпохи 3д вселенной уже давно перегорели и им это не интересно. Кому нужна будет эта донатная помойка - школьникам наверное только.

klitor_lizator

Ну, теперь точно не перенесут, можно выдыхать.

cowcake

ну всё, на ближайшие десятилетия ютуб будет забит деталями GTA VI. Возможно, даже RDR 2 передаст свою эстафету "сравнение RDR 2 vs all games" в руки GTA VI

MelodiousTristram

Наконец-то. Думаю. Будет. Больше Новостей про. Игру, и. Откроют предзаказ 🥰

