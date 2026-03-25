График соблюдается: похоже, что Rockstar приступает к финальному тестированию GTA VI

Похоже, разработка Grand Theft Auto VI вступает в свою самую ответственную фазу. Стало известно, что 18 апреля 2026 года студия Rockstar Games проведет в индийском Бангалоре масштабное мероприятие по набору тестировщиков игр.

Массовый наем специалистов по контролю качества (QA) на столь позднем этапе разработки обычно означает одно: проект практически готов, и теперь студии нужны сотни «свежих глаз», чтобы выловить последние ошибки и довести игру до идеального состояния перед релизом.

Согласно текущим планам, выход GTA VI намечен на 19 ноября 2026 года. Таким образом, у новой команды тестеров будет около семи месяцев на финальную полировку самого ожидаемого блокбастера десятилетия.



Rockstar Games традиционно не комментирует связь вакансий с конкретными проектами, но масштаб мероприятия в Бангалоре не оставляет сомнений - речь идет о чем-то по-настоящему грандиозном.