Grand Theft Auto 6 может предложить рекордное количество оружия в истории серии

Второй трейлер GTA 6, представленный Rockstar Games, открыл массу новых деталей о грядущей игре и сразу же вызвал бурное обсуждение среди фанатов. Одной из наиболее заметных тем стал масштабный арсенал оружия, показанный в одном из эпизодов — он может превзойти всё, что когда-либо было в предыдущих частях серии.

На отметке 2:09 появляется реклама магазина Ammu-Nation, которую ведёт яркий персонаж по имени Фил — владелец торговой точки и большой любитель огнестрела. На фоне Фила зрители видят десятки видов оружия: полуавтоматические винтовки, дробовики, пистолеты-пулемёты, штурмовые автоматы, включая модели, напоминающие АК и AR-15. Присутствуют и более тяжёлые единицы — Фил, к примеру, стреляет в воздух из большого кастомного пулемёта прямо в кадре.

На полках магазина можно насчитать около десятка различных типов винтовок, ручные гранатомёты, классические револьверы и многое другое. Кроме того, в трейлере появляется вертолёт с установленным вооружением и бронированная техника, что указывает на расширенные боевые возможности в игре.

GTA 6, судя по представленному, может предложить самый разнообразный и обширный арсенал в истории франшизы, делая акцент не только на количестве, но и на визуальной и функциональной проработке каждого оружия. Всё это обещает ещё больше глубины и свободы в игровом процессе.