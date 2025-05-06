Grand Theft Auto 6 может предложить рекордное количество оружия в истории серии

Второй трейлер GTA 6, представленный Rockstar Games, открыл массу новых деталей о грядущей игре и сразу же вызвал бурное обсуждение среди фанатов. Одной из наиболее заметных тем стал масштабный арсенал оружия, показанный в одном из эпизодов — он может превзойти всё, что когда-либо было в предыдущих частях серии.
На отметке 2:09 появляется реклама магазина Ammu-Nation, которую ведёт яркий персонаж по имени Фил — владелец торговой точки и большой любитель огнестрела. На фоне Фила зрители видят десятки видов оружия: полуавтоматические винтовки, дробовики, пистолеты-пулемёты, штурмовые автоматы, включая модели, напоминающие АК и AR-15. Присутствуют и более тяжёлые единицы — Фил, к примеру, стреляет в воздух из большого кастомного пулемёта прямо в кадре.
На полках магазина можно насчитать около десятка различных типов винтовок, ручные гранатомёты, классические револьверы и многое другое. Кроме того, в трейлере появляется вертолёт с установленным вооружением и бронированная техника, что указывает на расширенные боевые возможности в игре.
GTA 6, судя по представленному, может предложить самый разнообразный и обширный арсенал в истории франшизы, делая акцент не только на количестве, но и на визуальной и функциональной проработке каждого оружия. Всё это обещает ещё больше глубины и свободы в игровом процессе.
Ну и кал // Александр Назаров
В GTA 5 тоже было много оружия, которое в итоге ты не использовал.
А что если решили при Трампе повырезать повесточку и вернуть трешак?🤔
Флорида консервативный штат США с преобладанием республиканских взглядов, в этом регионе много афроамериканцев (которые в целом являются натуралами), много белых возрастных американцев на пенсии, у которых старые устоявшиеся взгляды. Этот штат является исторически опорой республиканцам наравне с Техасом, поэтому президенство Трампа едва ли повлияло на наличие повестки.
Не афроамериканцев, а латиносов
Так повестка всё, да они явно не слепые, явно видели провал saint row, и куда они пришли, и как другие игры просто превращались в пепел, им бабки нужны.
Вашему Тремпу давно уже обрезанным провели по губам
Спасибо, пойду у своего шубу выпрашивать, пока ему в голову не пришло комп обновить😂😂 // Ольга Федорова
Лучше он пусть с тобой разведется и спокойно играет в игры, а ты сама себе на шубу зарабатывай
// Алексей Евреинов
Трейлер ничего абсолютно нового не показал. Не пойму от чего в восторге все.
То что предвдущий был очень давно и люди ждали хоть какую нибудь крупицу
главное чтобы бензопилу завезли и кожаного друга
Да детка...
Да харе уже срать этим жидкимА, понос прям как при дизентерии
Как же хорошо она выглядит
Ещё год до выхода а она уже... устал от неё короче))
Больше чем на старте гта5 но не на много, сама детализация оружия, выглядит как лицензированное оружие, и стремится к код.
? На пс3 и 360 было не сказать что супер, но можно сказать они опрокинули прошлое поколения, они тянут кота за хвост потому что консолей мало.
🔥
самолет с пультом на радио управление
Было бы еще где его применять, а то в гта 5 тоже оружия много было, но в итоге "вот тут держи снайперку, смотри туда, куда мы скажем, иначе геймовер, целься туда, куда мы скажем, иначе геймовер, стреляй тогда, когда мы скажем, иначе геймовер. Все выполнил? Ай, молодец, какой ты крутой игрок" и больше нигде эту снайперку не используешь
Считать стволы на полках в рекламном ролике оружейки и объявлять рекордный арсенал – запредельный уровень анализа. Десяток винтовок на фоне и Фил, бабахающий для эффекта, автоматом не равны ни глубине, ни реальному количеству. Вооружённый вертолёт внезапно стал признаком расширенных боевых возможностей, а не стандартной фишкой серии. Делать выводы о функционале и свободе по статичной картинке магазина – ну это уже комедия.