Grand Theft Auto 6 подтолкнула Microsoft заключить соглашение с Foxconn об увеличении производства Xbox

Microsoft готовится к выходу Grand Theft Auto 6 в следующем году и, согласно последним сообщениям, стремится существенно увеличить доступность консолей Xbox на рынке. Корпорация планирует сотрудничать с производственным гигантом Foxconn, который собирается расширить свои производственные мощности на 4,8 млн дополнительных устройств в год. Это касается не только консолей Xbox Series X|S, но и фирменных аксессуаров, включая контроллеры и другое оборудование Xbox.
Этот шаг является ответом на проблемы, с которыми Microsoft сталкивается в последние несколько лет. Высокие пошлины на оборудование, производимое в Китае, и растущие затраты повлияли на цены на консоли, а конкуренты, особенно PlayStation, смогли быстрее восстановить свои складские запасы. В то же время Xbox не смог справиться с поставками, что привело к регулярному падению продаж и вынудило компанию повысить цены. Поэтому Microsoft хочет перенести большую часть своего производства во Вьетнам, страну, которая становится все более значимым игроком в производстве электроники.
По данным Reuters, кроме Foxconn, еще одна крупная компания — Luxshare — планирует увеличить свои производственные линии на несколько миллионов единиц оборудования в год. В Microsoft рассчитывают, что благодаря этому Xbox окажется лучше подготовлен к периоду, когда на рынке появится GTA 6, одна из самых больших игр десятилетия. Увеличение доступности консолей должно помочь компании воспользоваться ростом интереса к играм и сократить отставание от конкурентов.
В этой ситуации GTA 6 представляет собой большую возможность для Xbox, поскольку она будет доступна только на Xbox Series X|S и PlayStation 5 и, как ожидается, разойдется тиражом в десятки миллионов копий при запуске.
В целом, много кто может выбрать Xbox, в том числе из-за более низкой стоимости Series S, но все будет зависеть от наличия консолей на прилавках, и Microsoft это прекрасно понимает, поэтому и стремится повысить объемы производства.
пкшники побегут брать эску и гта 6 потому что не смогут ждать 2 года и это самый дешёвый способ будет поиграть в гта, ну или опять ютуб смотреть
Лучше предложения, чем Xbox Series S за 20к для игры в условные GTA, FIFA, Call of Duty или Battlefield в принципе нет.
Дай ссылку где купить х бокс за 20
Ремейки Halo и Fable, Forza Horizon 6, Gears of War E-Day, GTA 6, Resident Evil Requiem, 007 First Light, Mudang: Two Hearts и, возможно, State of Decay 3 или Clockwork Revolution.
2026-й год обещает быть жарким. )
Чел, ты норм? Ты пил?
Я не собираюсь покупать GTA 6, потому что мне вполне хватает четвертой части. Она оставила у меня множество ярких впечатлений и воспоминаний. Я провел много времени в этом мире, наслаждаясь сюжетом и атмосферой. Возможно, новая игра будет интересной, но я не чувствую необходимости тратить деньги на что-то, что, по сути, не принесет мне новых эмоций. Четвертая часть по-прежнему остается для меня классикой, и я предпочитаю возвращаться к ней, чем искать что-то новое.
Продал свою PlayStation 5 еще в феврале. Решил, что старого доброго ПК мне вполне достаточно. И знаете, это оказалось правдой. Первое время, конечно, скучал по эксклюзивам, по той особой атмосфере, которую создают консольные игры, но потом как-то втянулся. ПК открыл для меня новые горизонты, или, скорее, вернул к старым, забытым. Вспомнил, как здорово было погружаться в стратегии, где каждая секунда на счету, или в RPG с глубоким сюжетом и бесконечными возможностями кастомизации. Да и с друзьями стало проще играть у многих ведь тоже ПК, так что никаких проблем с совместимостью. К тому же, я всегда любил покопаться в настройках, выжать максимум из железа, и ПК в этом плане просто безграничен. Теперь могу наслаждаться играми на максимальных настройках, с плавным фреймрейтом, чего на PS5, признаюсь, не всегда удавалось добиться в самых требовательных проектах. И, честно говоря, я даже не чувствую, что что-то потерял. Скорее наоборот, приобрел.
И еще хочу сказать каждому второму русскому геймеру, который готов отсосать в 2026 году, европейским и американским игровым компаниям за их игры.
Правильно делают и полностью поддерживаю Роскомнадзор таких надо находить и штрафовать особенно консольщиков который покупают подписку геймпасс и пс плюс.В стране проблема а они помогают западу деньгами ПРЕДАТЕЛИ!!!