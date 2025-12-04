Grand Theft Auto 6 подтолкнула Microsoft заключить соглашение с Foxconn об увеличении производства Xbox

Microsoft готовится к выходу Grand Theft Auto 6 в следующем году и, согласно последним сообщениям, стремится существенно увеличить доступность консолей Xbox на рынке. Корпорация планирует сотрудничать с производственным гигантом Foxconn, который собирается расширить свои производственные мощности на 4,8 млн дополнительных устройств в год. Это касается не только консолей Xbox Series X|S, но и фирменных аксессуаров, включая контроллеры и другое оборудование Xbox.

Этот шаг является ответом на проблемы, с которыми Microsoft сталкивается в последние несколько лет. Высокие пошлины на оборудование, производимое в Китае, и растущие затраты повлияли на цены на консоли, а конкуренты, особенно PlayStation, смогли быстрее восстановить свои складские запасы. В то же время Xbox не смог справиться с поставками, что привело к регулярному падению продаж и вынудило компанию повысить цены. Поэтому Microsoft хочет перенести большую часть своего производства во Вьетнам, страну, которая становится все более значимым игроком в производстве электроники.

По данным Reuters, кроме Foxconn, еще одна крупная компания — Luxshare — планирует увеличить свои производственные линии на несколько миллионов единиц оборудования в год. В Microsoft рассчитывают, что благодаря этому Xbox окажется лучше подготовлен к периоду, когда на рынке появится GTA 6, одна из самых больших игр десятилетия. Увеличение доступности консолей должно помочь компании воспользоваться ростом интереса к играм и сократить отставание от конкурентов.

В этой ситуации GTA 6 представляет собой большую возможность для Xbox, поскольку она будет доступна только на Xbox Series X|S и PlayStation 5 и, как ожидается, разойдется тиражом в десятки миллионов копий при запуске.

В целом, много кто может выбрать Xbox, в том числе из-за более низкой стоимости Series S, но все будет зависеть от наличия консолей на прилавках, и Microsoft это прекрасно понимает, поэтому и стремится повысить объемы производства.