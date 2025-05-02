Grand Theft Auto 6 получила дату выхода - игра выйдет в конце мая 2026 года

Rockstar Games официально объявила о переносе выхода Grand Theft Auto VI. Новая дата релиза назначена на 26 мая 2026 года. Изначально проект планировался к выпуску в 2025 году, однако студии потребовалось больше времени на доработку.
В заявлении разработчики выразили благодарность фанатам за поддержку и терпение. Они отметили, что ажиотаж вокруг новой части GTA невероятен, а дополнительное время необходимо для достижения высочайшего качества, которого ожидает аудитория.
Rockstar пообещала поделиться новой информацией об игре в ближайшем будущем. Известно, что события GTA VI развернутся в вымышленном штате Леонида, а в центре сюжета — пара преступников, Лусия и её напарник, вдохновлённые историей Бонни и Клайда.
Аххаа. Я сразу говорил что перенесут, но меня минусили
ситуация была такая же с RDR2 сначало 2017 а потом 2018 год дата релиза))
Это смерть для рокстаров. Еще целый год ждать.... Даже больше.
Да ну, неужели смерть? Тут одну студию известную уже хоронили, которая игры про негросамураев делает, но что-то воз и ныне там)
12 лет не выпускали GTA и что-то не умерли
(а вы правда считаете, что игра провалится и они закроются?)
Я думаю они таких денег на ней заработают, что вся игровая индустрия будет нервно курить в углу (вообще вне зависимости в каком году игра выйдет). Это не Ubisoft, им трястись и нервничать не надо, что кто-то там не купит их игру, обидится на трейлер, объявит бойкот и т.п
кто купил плойку ради гта, F
Я коробку взял чисто ради гта, а они перенесли. Суки такие
зачем корбку взял? сложить все свои консоли в нее и отнести на мусорку?
Плевать вообще.
Лошары, испугались релиза Смуты 2 ))
Это было ожидаемо, учитывая что с показа первого трейлера в 2023 году была абсолютная тишина. А вот пекарям соболезную, теперь им точно в 2027 придется обновлять пк
Недавно страус зельник говорил, что с разработкой все хорошо 😁
r 2027 году она уже устаревшая будет
ПИЗ;ДЕЦ
На ПК обещают выпустить в 2028 году, так что обновлятелям ПК под ГТА 5 через 3 года придется ещё рас обновляется))))
Так тут было уже всё понятно, 0 инфы и ни одного нового трейлера, ясно что перенесут игру, только в мая гта ни выходила никогда.
ДА ФИГ С ИНФОЙ -вот то что трейлеров не было это и правда странно было
Ну в мае 2003 выходила гта вайс сити на пк)
В 21 мая они анонсировали гта вайс сити на консоли.
Грустно, грустно
это уже традиция, начиная с гта 4, переносить релиз новой части.
// Виталий Орлов
Это фейк.
ЭТО ФЭК
Нет, на официальном аккаунте Рокстар в X вышел пост о переносе.
Это было ожидаемо
Думаю не последний перенос
Кайф.
Плевать я хотел, я не фанатик 😉🙂
Даже не сомневался, на пк в лучшем случаи в году этак 27 поиграем, а так даже в 28 скорее всего.
Терпите карлики
БЛ* тильт, на пк значит вначале 2027 только, дожить бы((
Скорей 28 год, R любит на пк в самом конце списка держать, так ещё новое поколения скоро значит можно ещё промурыжит но требования к игре наверну будут эпическими.
5080 super на подходе, нормально, потянет
В ней смысла 0 когда проще уже будет 6000 поколения ждать.
купи плойку и не парься
если ты можешь себе позволить 5080, то 40к на плойку найдешь
я так и сделал
плойка + пк позволяет больше не ждать никогда
пiздят
Кто?
Как думаете а если они перенесли чтобы выпустить одновременно на пк и консолях? (просто теории).
На ПК в 2027 году выйдет.
не выгодно
Не факт, ох не факт.
да не год пройдёт
нет, пк где то осень 27 года, весна 28 года мб
на торрентах(если защита будет как у рдр2), то в 29 году может, если не в 30
Десятки компаний с намеченной на осень датой релиза выдохнули. Те, кто планировал весну-лето 2026 для своих проектов напряглись.
так как раз кто осенью хотел выпустить перенесли на весну XD - опять им шиш
Больше всех должна напрячься ФИФА, только не игра, а организация. Поскольку 11 июня 2026г стартует футбольный мундиаль в США, его тоже четыре года ждали. И два этих события мировой важности наложатся друг на друга.
Посему, дата вот эта 26 мая тоже не кажется окончательной.
Релиз перед самым летом, поры отпусков и разъездов, выглядит странно. К тому же еще в начале июня обычно презентации всякие, по примеру Е3, странно упускать шанс там пропиарится. Не удивлюсь, если потом на осень передут, заодно кол-во обладателей новых консолей подрастет.
Ожидаемо. Об этом давно уже слухи ходили.
Скорее всего эта информация не правдива, т.к. предыдущая точная дата выхода так и не была названа, а тут типо перенос, да еще и с точным числом. - Вероятность обмана очень велика.
жаль, хотел купить
Это только начало переносов. Дальше больше)
А тут модераторов нет чтоли? Эту новость уже опубликовал здесь другой автор недавно, зачем засорять сайт одними и теми же новостями
Лучше пусть доделают нормально уже, а не будут выпускать сырую игру по типу кибербага2077 и потом в течении года доделывать патчами
Ну теперь то другие издатели смело займут осень, а релиз в мае очень странный
Главное чтобы человечество дожило до того момента.
Доживут. Конец света тока анонсировали в 2027 году. Через 5 лет
как раз плойку куплю к этому времени
😂😂😂а вот и перенос // Артём Савельев
лол XD - ЩЯС РАЗРАБЫ ДРУГИХ ИГР БОМБАНУТ.
вот чё гирбокс и не парилась, и аж раньше выпустит борду 4.
Ну этого стоило ожидать!
Ожидаемо. Ни секунды не верил, что выйдет в этом году.
вот чё гирбокс и не парилась, и аж раньше выпустит борду 4.
Осенью 27-го на ПК, получается?
Хоть бы скрин какой-то кинули ради интереса // Alexander Sbercotoff
Ага новый ролик даже не показали 😥 // Евгений Аддамс
не смогли в оптимизон для железа 13 года видимо
Зачем две одинаковые новости постить ?
Шуты. Ген директор говорил, что никаких переносов не будет, раз сто повторял, балаболище.
Эту трагедию переживут не многие
Шуты. Ген директор говорил, что никаких переносов не будет, раз сто повторял, балаболище.