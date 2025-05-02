Grand Theft Auto 6 получила дату выхода - игра выйдет в конце мая 2026 года

Rockstar Games официально объявила о переносе выхода Grand Theft Auto VI. Новая дата релиза назначена на 26 мая 2026 года. Изначально проект планировался к выпуску в 2025 году, однако студии потребовалось больше времени на доработку.

В заявлении разработчики выразили благодарность фанатам за поддержку и терпение. Они отметили, что ажиотаж вокруг новой части GTA невероятен, а дополнительное время необходимо для достижения высочайшего качества, которого ожидает аудитория.

Rockstar пообещала поделиться новой информацией об игре в ближайшем будущем. Известно, что события GTA VI развернутся в вымышленном штате Леонида, а в центре сюжета — пара преступников, Лусия и её напарник, вдохновлённые историей Бонни и Клайда.