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Grand Theft Auto 6 26.05.2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 056 оценок

Grand Theft Auto 6 получила дату выхода - игра выйдет в конце мая 2026 года

butcher69 butcher69

Rockstar Games официально объявила о переносе выхода Grand Theft Auto VI. Новая дата релиза назначена на 26 мая 2026 года. Изначально проект планировался к выпуску в 2025 году, однако студии потребовалось больше времени на доработку.

В заявлении разработчики выразили благодарность фанатам за поддержку и терпение. Они отметили, что ажиотаж вокруг новой части GTA невероятен, а дополнительное время необходимо для достижения высочайшего качества, которого ожидает аудитория.

Rockstar пообещала поделиться новой информацией об игре в ближайшем будущем. Известно, что события GTA VI развернутся в вымышленном штате Леонида, а в центре сюжета — пара преступников, Лусия и её напарник, вдохновлённые историей Бонни и Клайда.

41
73
Комментарии: 73
Ваш комментарий
caliskan

Аххаа. Я сразу говорил что перенесут, но меня минусили

15
MrJuravlesTi

ситуация была такая же с RDR2 сначало 2017 а потом 2018 год дата релиза))

1
no homo

Это смерть для рокстаров. Еще целый год ждать.... Даже больше.

8
AlexFoRestor

Да ну, неужели смерть? Тут одну студию известную уже хоронили, которая игры про негросамураев делает, но что-то воз и ныне там)

5
Генерал Анатолий

12 лет не выпускали GTA и что-то не умерли

(а вы правда считаете, что игра провалится и они закроются?)

Я думаю они таких денег на ней заработают, что вся игровая индустрия будет нервно курить в углу (вообще вне зависимости в каком году игра выйдет). Это не Ubisoft, им трястись и нервничать не надо, что кто-то там не купит их игру, обидится на трейлер, объявит бойкот и т.п

1
ГЛАВА МИРА

кто купил плойку ради гта, F

7
phenomenalny

Я коробку взял чисто ради гта, а они перенесли. Суки такие

1
ElectricWatson phenomenalny

зачем корбку взял? сложить все свои консоли в нее и отнести на мусорку?

1
BigTrain

Плевать вообще.

6
Real Slim Shady

Лошары, испугались релиза Смуты 2 ))

6
agula98

Это было ожидаемо, учитывая что с показа первого трейлера в 2023 году была абсолютная тишина. А вот пекарям соболезную, теперь им точно в 2027 придется обновлять пк

5
luVol

Недавно страус зельник говорил, что с разработкой все хорошо 😁

SULIK 712

r 2027 году она уже устаревшая будет

1
TheDenStark

ПИЗ;ДЕЦ

4
Томас Севченко

На ПК обещают выпустить в 2028 году, так что обновлятелям ПК под ГТА 5 через 3 года придется ещё рас обновляется))))

4
kotasha

Так тут было уже всё понятно, 0 инфы и ни одного нового трейлера, ясно что перенесут игру, только в мая гта ни выходила никогда.

3
jax baron

ДА ФИГ С ИНФОЙ -вот то что трейлеров не было это и правда странно было

Falcon4ik111

Ну в мае 2003 выходила гта вайс сити на пк)

kotasha Falcon4ik111

В 21 мая они анонсировали гта вайс сити на консоли.

RobustNymar

Грустно, грустно

3
ZombieMan1

это уже традиция, начиная с гта 4, переносить релиз новой части.

3
Пользователь ВКонтакте

// Виталий Орлов

3
Agentdead

Это фейк.

3
ElectricWatson

ЭТО ФЭК

Falcon4ik111

Нет, на официальном аккаунте Рокстар в X вышел пост о переносе.

2
RedDiezeL

Это было ожидаемо

2
INqus1tor

Думаю не последний перенос

2
Алан Битаров

Кайф.

2
UralGames83Ru

Плевать я хотел, я не фанатик 😉🙂

2
borsic

Даже не сомневался, на пк в лучшем случаи в году этак 27 поиграем, а так даже в 28 скорее всего.

1
srphim

Терпите карлики

1
Queenessy

БЛ* тильт, на пк значит вначале 2027 только, дожить бы((

1
kotasha

Скорей 28 год, R любит на пк в самом конце списка держать, так ещё новое поколения скоро значит можно ещё промурыжит но требования к игре наверну будут эпическими.

Queenessy kotasha

5080 super на подходе, нормально, потянет

kotasha Queenessy

В ней смысла 0 когда проще уже будет 6000 поколения ждать.

My life is a game

купи плойку и не парься
если ты можешь себе позволить 5080, то 40к на плойку найдешь
я так и сделал
плойка + пк позволяет больше не ждать никогда

DescETS2

пiздят

1
DmitriyKats

Кто?

Даня Чулаков

Как думаете а если они перенесли чтобы выпустить одновременно на пк и консолях? (просто теории).

1
Lunersun

На ПК в 2027 году выйдет.

ElectricWatson

не выгодно

borsic Lunersun

Не факт, ох не факт.

jax baron ElectricWatson

да не год пройдёт

My life is a game

нет, пк где то осень 27 года, весна 28 года мб
на торрентах(если защита будет как у рдр2), то в 29 году может, если не в 30

maximus388

Десятки компаний с намеченной на осень датой релиза выдохнули. Те, кто планировал весну-лето 2026 для своих проектов напряглись.

1
jax baron

так как раз кто осенью хотел выпустить перенесли на весну XD - опять им шиш

maximus388 jax baron

Больше всех должна напрячься ФИФА, только не игра, а организация. Поскольку 11 июня 2026г стартует футбольный мундиаль в США, его тоже четыре года ждали. И два этих события мировой важности наложатся друг на друга.

Посему, дата вот эта 26 мая тоже не кажется окончательной.
Релиз перед самым летом, поры отпусков и разъездов, выглядит странно. К тому же еще в начале июня обычно презентации всякие, по примеру Е3, странно упускать шанс там пропиарится. Не удивлюсь, если потом на осень передут, заодно кол-во обладателей новых консолей подрастет.

Footmob

Ожидаемо. Об этом давно уже слухи ходили.

1
smallhell

Скорее всего эта информация не правдива, т.к. предыдущая точная дата выхода так и не была названа, а тут типо перенос, да еще и с точным числом. - Вероятность обмана очень велика.

1
My life is a game

жаль, хотел купить

1
salopic

Это только начало переносов. Дальше больше)

1
Life Basics

А тут модераторов нет чтоли? Эту новость уже опубликовал здесь другой автор недавно, зачем засорять сайт одними и теми же новостями

1
Saints9

Лучше пусть доделают нормально уже, а не будут выпускать сырую игру по типу кибербага2077 и потом в течении года доделывать патчами

1
Kamishini1993

Ну теперь то другие издатели смело займут осень, а релиз в мае очень странный

1
Pavlissimus

Главное чтобы человечество дожило до того момента.

Glodus Muspell

Доживут. Конец света тока анонсировали в 2027 году. Через 5 лет

Vinden

как раз плойку куплю к этому времени

Пользователь ВКонтакте

😂😂😂а вот и перенос // Артём Савельев

jax baron

лол XD - ЩЯС РАЗРАБЫ ДРУГИХ ИГР БОМБАНУТ.

jax baron

вот чё гирбокс и не парилась, и аж раньше выпустит борду 4.

Xavel

Ну этого стоило ожидать!

monk70

Ожидаемо. Ни секунды не верил, что выйдет в этом году.

jax baron

вот чё гирбокс и не парилась, и аж раньше выпустит борду 4.

Demian Averon
BDmitriy

Осенью 27-го на ПК, получается?

Пользователь ВКонтакте

Хоть бы скрин какой-то кинули ради интереса // Alexander Sbercotoff

Пользователь ВКонтакте

Ага новый ролик даже не показали 😥 // Евгений Аддамс

Legioner999

не смогли в оптимизон для железа 13 года видимо

ApprovingVulpes
kotasha

Зачем две одинаковые новости постить ?

JustA_NiceGuy

Шуты. Ген директор говорил, что никаких переносов не будет, раз сто повторял, балаболище.

TheNikolay00

Эту трагедию переживут не многие

JustA_NiceGuy

Шуты. Ген директор говорил, что никаких переносов не будет, раз сто повторял, балаболище.