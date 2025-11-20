"Grand Theft Auto 6 принесёт миллиарды", - заявляют протестующие, требуя учесть "человеческие потери"

В Эдинбурге, Шотландия, прошли протесты в связи с недавними действиями компании. Протестующие требовали привлечь её к ответственности.
В связи с тем, что в начале этого месяца Rockstar Games уволила более 30 своих сотрудников, сославшись на «грубые нарушения», бывшие разработчики недавно провели новую акцию протеста, на которой выступили против компании. Как стало известно, акция протеста прошла у офиса Rockstar North в Эдинбурге, Шотландия, и бывшие сотрудники обвинили компанию в подрыве профсоюзов.
Когда я смотрю на Rockstar сейчас, я вижу гигантскую международную корпорацию, машину, которая приносит миллиарды долларов своим зарубежным акционерам в отрасли, где процветают эксплуатация труда, несправедливая практика и неразумные условия труда
Grand Theft Auto 6 принесёт миллиарды, в этом нет сомнений. Акционеры разбогатеют, будут заработаны состояния. Но я хочу, чтобы люди задумались о человеческих потерях. Люди выгорели, карьеры закончились, жизни разрушены.
Среди протестующих был бывший сотрудник по имени Джек, который почти четыре года проработал в отделе контроля качества Rockstar. Он рассказал о вступлении в профсоюз, а также о долгосрочных последствиях увольнения сотрудников Rockstar в рамках борьбы с профсоюзами.
Сначала я боялся, мне было тревожно вступать. Как и многие мои коллеги из отдела обеспечения качества, я всегда чувствовал себя немного более ненужным и менее квалифицированным, чем работники других отделов. Я думал, что, вступив в профсоюз, я могу стать мишенью. Никто не должен чувствовать себя так, создавая профсоюз на своём рабочем месте.
34 из нас, пострадавших от этого, ничем не отличаются. У нас были планы, основанные на нашей постоянной работе в Rockstar. У нас были планы, предполагавшие финансовую стабильность. У моих друзей, пострадавших от этого, были планы по поддержке своих семей и детей. У них были медицинские страховки, на которые они полагались. Их планы не подразумевали возможной депортации из страны, которую мы называем домом.
Буквально на прошлой неделе некоторые из бывших сотрудников рассказали о действиях Rockstar Games и о том, как они сильно повлияли на их жизнь. Среди этих сотрудников был и активист Независимого профсоюза работников Великобритании (IWGB), который раскритиковал компанию и рассказал о дальнейших шагах профсоюза. Эти меры включали восстановление на работе всех 31 уволенного сотрудника из Великобритании и 3 сотрудников из Торонто, а также полную компенсацию утраченной за это время заработной платы.
Что будет дальше, зависит от Rockstar. Мы только что подали иск. Ответ на них — на их стороне. Мы надеемся, что они урегулируют этот вопрос мирным путём. Это, в конечном счёте, вопиющий и, честно говоря, шокирующий вопрос. Я никогда не видел ничего подобного не только в игровой индустрии, но и в британских профсоюзах за последние 20 лет. Сейчас Rockstar может всё исправить.
