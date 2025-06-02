Grand Theft Auto 6 сделает "моддинг как никогда популярным", считает один из создателей модов для GTA V

Отношения между Grand Theft Auto и моддинг-сообществом в чем-то сродни американским горкам. В один прекрасный момент кто-то говорит, что хочет перенести всю карту Либерти-Сити в GTA 5. В следующий момент проект отменяют из-за вмешательства Rockstar.
Тем не менее, люди продолжают заниматься созданием модов для Grand Theft Auto 5 с большим энтузиазмом. Так, один из моддеров под ником Razed тысячу часов посвятил созданию NaturalVision, мода, который придает Grand Theft Auto 5 фотореалистичную графику. Общаясь с PCGamer, Razed считает, что с выходом следующей игры серии люди смогут создавать еще более удивительные проекты.
Я думаю, что моддинг станет еще более популярным, когда GTA 6 наконец появится на ПК. Надеюсь, Rockstar предоставит игрокам официальный инструментарий для модификации игры, учитывая направление, в котором они движутся с FiveM.
Здесь огромный потенциал. Представьте, если бы они взяли пример с Bethesda и создали полноценный рынок для продажи пользовательского контента. Это могло бы принести огромную выгоду как создателям модов, так и Rockstar. Я бы очень хотел, чтобы что-то подобное произошло..... Я бы с удовольствием занялся модами для GTA 6, правда, на мой взгляд, пока еще слишком рано говорить о возможных перспективах. Если честно, я не думаю, что на этот раз визуальные модификации будут очень популярны.
На данный момент планируется, что GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года, но только для Xbox Series X/S и PS5. О сроках выхода PC-версии игры пока ничего не известно. Возможно, чтобы поиграть в игру на клавиатуре и мышке, придется ждать еще целый год - до 2027-го.
Да-да, а потом все эти моды перед самым релизом прикроет Рокстар, которые будут грозить судами.
Скай в плане модов никто не переплюнет уже, можете даже не пытаться. Там сошлось много факторов. Так что слишком громкое и безосновательное заявление.
Сталкач тоже кое-что может.. ))
Не вопрос, но точно не 110 000 + модов. :)
Количество модов не означает их качества. На серию сталкер также полно мелких модов вроде измения текстуры ножа от Васи, но как и в случае Скайрима они не имеют ценности. Просто сталкер никогда не имел общей площадки для накопления модов, а некоторые старые к вроде cnews вообще закрылись. В тоже время на скайрим отдельных обособленных крупных проектов за всё время пока вышло только два - Ендерал и Брума, а новые моды на С без конфликтов по анимации и замене ресурсов игры без системы старых долгих скриптов появились только недавно относительно и только под АЕ и СЕ. В этом плане скай даже на уровне НВН смотрится скромно, в то время как на сталкер даже до рассвета моддинга после Аномали были мощные проекты вроде Лост Альфы.
...ведь моды станут платными
О, новый бесполезный высер
Пусть это скажет фирменным играм от Безезды, которые выживают в этом суровом мире исключительно за счёт модов.
Моддинг и так популярен, если есть возможность, а если и геймдевы вменяемые - то и подавно. Бред. Особенно слышать это от тех, кто запрещает через суды шевеление вокруг своих игр.
Rockstar не любит, когда в модах на их игры используют чью либо собственность, даже их самих
Но при этом к другим модам у них претензий нет // Kamorel Pavlov
Рокстар не хотят признать что кто-то другой может сделать игру лучше чем они // Александр Никулин
Не, ну то что vice city на rage от фанов был лучше definitive
Это факт
Но я когда узнал про этот мод, уже догадывался, что будет
Так рокстар ко многим таким модам претензий предъявила
Например мод на гта са, который добавлял все города из всех частей // Kamorel Pavlov
Зная ,как Рокстары любят прикрывать крупные моддерские проекты, вряд ли кто-то будет тратить кучу времени на создание крупных модификаций.
Всякие отдельные замены текстур персов, тачек и прочего это всё мелочёвка.