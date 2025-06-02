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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 370 оценок

Grand Theft Auto 6 сделает "моддинг как никогда популярным", считает один из создателей модов для GTA V

Gruz_ Gruz_

Отношения между Grand Theft Auto и моддинг-сообществом в чем-то сродни американским горкам. В один прекрасный момент кто-то говорит, что хочет перенести всю карту Либерти-Сити в GTA 5. В следующий момент проект отменяют из-за вмешательства Rockstar.

Тем не менее, люди продолжают заниматься созданием модов для Grand Theft Auto 5 с большим энтузиазмом. Так, один из моддеров под ником Razed тысячу часов посвятил созданию NaturalVision, мода, который придает Grand Theft Auto 5 фотореалистичную графику. Общаясь с PCGamer, Razed считает, что с выходом следующей игры серии люди смогут создавать еще более удивительные проекты.

Я думаю, что моддинг станет еще более популярным, когда GTA 6 наконец появится на ПК. Надеюсь, Rockstar предоставит игрокам официальный инструментарий для модификации игры, учитывая направление, в котором они движутся с FiveM.
Здесь огромный потенциал. Представьте, если бы они взяли пример с Bethesda и создали полноценный рынок для продажи пользовательского контента. Это могло бы принести огромную выгоду как создателям модов, так и Rockstar. Я бы очень хотел, чтобы что-то подобное произошло..... Я бы с удовольствием занялся модами для GTA 6, правда, на мой взгляд, пока еще слишком рано говорить о возможных перспективах. Если честно, я не думаю, что на этот раз визуальные модификации будут очень популярны.

На данный момент планируется, что GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года, но только для Xbox Series X/S и PS5. О сроках выхода PC-версии игры пока ничего не известно. Возможно, чтобы поиграть в игру на клавиатуре и мышке, придется ждать еще целый год - до 2027-го.

16
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Navigor506

Да-да, а потом все эти моды перед самым релизом прикроет Рокстар, которые будут грозить судами.

8
NochnoiGid

Скай в плане модов никто не переплюнет уже, можете даже не пытаться. Там сошлось много факторов. Так что слишком громкое и безосновательное заявление.

3
SoRaS3

Сталкач тоже кое-что может.. ))

NochnoiGid SoRaS3

Не вопрос, но точно не 110 000 + модов. :)

1
ТентаклЪ NochnoiGid

Количество модов не означает их качества. На серию сталкер также полно мелких модов вроде измения текстуры ножа от Васи, но как и в случае Скайрима они не имеют ценности. Просто сталкер никогда не имел общей площадки для накопления модов, а некоторые старые к вроде cnews вообще закрылись. В тоже время на скайрим отдельных обособленных крупных проектов за всё время пока вышло только два - Ендерал и Брума, а новые моды на С без конфликтов по анимации и замене ресурсов игры без системы старых долгих скриптов появились только недавно относительно и только под АЕ и СЕ. В этом плане скай даже на уровне НВН смотрится скромно, в то время как на сталкер даже до рассвета моддинга после Аномали были мощные проекты вроде Лост Альфы.

A E

...ведь моды станут платными

2
Carissa7517

О, новый бесполезный высер

2
Wing42

Пусть это скажет фирменным играм от Безезды, которые выживают в этом суровом мире исключительно за счёт модов.

1
edpru

Моддинг и так популярен, если есть возможность, а если и геймдевы вменяемые - то и подавно. Бред. Особенно слышать это от тех, кто запрещает через суды шевеление вокруг своих игр.

1
Пользователь ВКонтакте

Rockstar не любит, когда в модах на их игры используют чью либо собственность, даже их самих

Но при этом к другим модам у них претензий нет // Kamorel Pavlov

Пользователь ВКонтакте

Рокстар не хотят признать что кто-то другой может сделать игру лучше чем они // Александр Никулин

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Не, ну то что vice city на rage от фанов был лучше definitive
Это факт

Но я когда узнал про этот мод, уже догадывался, что будет

Так рокстар ко многим таким модам претензий предъявила

Например мод на гта са, который добавлял все города из всех частей // Kamorel Pavlov

N_O_M_A_D152

Зная ,как Рокстары любят прикрывать крупные моддерские проекты, вряд ли кто-то будет тратить кучу времени на создание крупных модификаций.

Всякие отдельные замены текстур персов, тачек и прочего это всё мелочёвка.