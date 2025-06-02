Grand Theft Auto 6 сделает "моддинг как никогда популярным", считает один из создателей модов для GTA V

Отношения между Grand Theft Auto и моддинг-сообществом в чем-то сродни американским горкам. В один прекрасный момент кто-то говорит, что хочет перенести всю карту Либерти-Сити в GTA 5. В следующий момент проект отменяют из-за вмешательства Rockstar.

Тем не менее, люди продолжают заниматься созданием модов для Grand Theft Auto 5 с большим энтузиазмом. Так, один из моддеров под ником Razed тысячу часов посвятил созданию NaturalVision, мода, который придает Grand Theft Auto 5 фотореалистичную графику. Общаясь с PCGamer, Razed считает, что с выходом следующей игры серии люди смогут создавать еще более удивительные проекты.

Я думаю, что моддинг станет еще более популярным, когда GTA 6 наконец появится на ПК. Надеюсь, Rockstar предоставит игрокам официальный инструментарий для модификации игры, учитывая направление, в котором они движутся с FiveM.

Здесь огромный потенциал. Представьте, если бы они взяли пример с Bethesda и создали полноценный рынок для продажи пользовательского контента. Это могло бы принести огромную выгоду как создателям модов, так и Rockstar. Я бы очень хотел, чтобы что-то подобное произошло..... Я бы с удовольствием занялся модами для GTA 6, правда, на мой взгляд, пока еще слишком рано говорить о возможных перспективах. Если честно, я не думаю, что на этот раз визуальные модификации будут очень популярны.

На данный момент планируется, что GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года, но только для Xbox Series X/S и PS5. О сроках выхода PC-версии игры пока ничего не известно. Возможно, чтобы поиграть в игру на клавиатуре и мышке, придется ждать еще целый год - до 2027-го.