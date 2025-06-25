Grand Theft Auto 6 теперь доступна в списке желаний на Xbox Series X|S, что подтверждает выход на консоли Series S

Несмотря на то, что Rockstar отложила Grand Theft Auto 6 до 2026 года, уже есть первый внутриигровой взгляд, и это довольно захватывающее. Как обычно, Rockstar создала новый прецедент для визуальных эффектов и деталей в видеоигре.

Учитывая все впечатляющие визуальные эффекты и детали игры, фанаты нередко скептически относятся к возможности запустить игру на Xbox Series S. Однако теперь игра доступна в списке желаний на Xbox Series S, что подтверждает, что консоль сможет запустить GTA 6.

Xbox Series S показала признаки проблем с запуском игр AAA, поэтому естественно предположить, что Rockstar пропустит релиз на этом устройстве. Однако поклонники Series S будут рады узнать, что игра выйдет на их консолях начального уровня.

Тем не менее, конечный результат не будет таким же красивым по сравнению с версиями для PS5 и Xbox Series X. Если что, Rockstar придется значительно понизить релиз с точки зрения визуальных эффектов и внутриигрового разрешения.

Игра уже выглядит впечатляюще, и порт Series S будет по-прежнему довольно симпатичным даже с визуальными ухудшениями. Аналитики предсказали, что GTA 6 будет работать в разрешении 720p, масштабированном до 900p или 1080p, на Xbox Series S.

Для сравнения, GTA 5, выпущенная более десяти лет назад, работает в разрешении 1440p и 30 кадров в секунду в режиме точности с периодическими выпадениями кадров и сбоями в производительности.

Консоль начального уровня по-прежнему нацелена на игры в разрешении 1080p, поэтому она не предлагает значительной выгоды. CDPR также планирует обеспечить схожую производительность в предстоящем Witcher 4, который, как многие предполагают, будет понижен до 30 FPS, в отличие от 60 FPS на Xbox Series X и PS5.