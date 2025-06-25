Grand Theft Auto 6 теперь доступна в списке желаний на Xbox Series X|S, что подтверждает выход на консоли Series S

Несмотря на то, что Rockstar отложила Grand Theft Auto 6 до 2026 года, уже есть первый внутриигровой взгляд, и это довольно захватывающее. Как обычно, Rockstar создала новый прецедент для визуальных эффектов и деталей в видеоигре.
Учитывая все впечатляющие визуальные эффекты и детали игры, фанаты нередко скептически относятся к возможности запустить игру на Xbox Series S. Однако теперь игра доступна в списке желаний на Xbox Series S, что подтверждает, что консоль сможет запустить GTA 6.
Xbox Series S показала признаки проблем с запуском игр AAA, поэтому естественно предположить, что Rockstar пропустит релиз на этом устройстве. Однако поклонники Series S будут рады узнать, что игра выйдет на их консолях начального уровня.
Тем не менее, конечный результат не будет таким же красивым по сравнению с версиями для PS5 и Xbox Series X. Если что, Rockstar придется значительно понизить релиз с точки зрения визуальных эффектов и внутриигрового разрешения.
Игра уже выглядит впечатляюще, и порт Series S будет по-прежнему довольно симпатичным даже с визуальными ухудшениями. Аналитики предсказали, что GTA 6 будет работать в разрешении 720p, масштабированном до 900p или 1080p, на Xbox Series S.
Для сравнения, GTA 5, выпущенная более десяти лет назад, работает в разрешении 1440p и 30 кадров в секунду в режиме точности с периодическими выпадениями кадров и сбоями в производительности.
Консоль начального уровня по-прежнему нацелена на игры в разрешении 1080p, поэтому она не предлагает значительной выгоды. CDPR также планирует обеспечить схожую производительность в предстоящем Witcher 4, который, как многие предполагают, будет понижен до 30 FPS, в отличие от 60 FPS на Xbox Series X и PS5.
xbox ss - настоящая приставка в классическом понимании:
-дешёвая, доступная, хоть в каждую комнату к каждому телику ставь
-с огромной библиотекой, включая обратку
-без радужных парадов от сони на главной странице при запуске
-продумана сборка/разборка для чистки в отличии от сани и нины
-классический горизонтальный кулер - это по феншую для кулера и для отвода тепла
-термопаста
-на xboxone/series лучший контроллер благодаря плавным стикам, которые имеют более высокое разрешение dpi чем у dualsense/shock4, у бокса лицевые клавиши кликабельны как у мышки, палец с триггера быстрее и удобнее перекидывать на бампер; недостаток есть конечно тоже по сравнению с dualsense (но мне это не критично) это: клавиши шумны и крестовина d-pad гамно на боксе, но я файтинги не играю, а если б играл докупил бы аркадный стик как нормальный человек
P.s. да до лампочки мне ваша мыльная опера дэсстрэндинг, мне он и бесплатно не нужон, что я ххх чтоб рассматривать мужиков в хабе))
Вот бы обратку с пк
У тебя потянет ? Минимум windows 11 + tmp в купе что придётся покупать игру за 80$.
И где инфа про минимум win 11? Очередной бред.
Ты что смеёшься да ? 25 год октябрь шиндовс 10 финита ля комедия, даже статья есть на сайте, они не будут делать обратку чтобы была доступна на 10ке минимум 11, к бабке не ходи, и тпм они не спроста продвигают эта так называемая скрытая защита от пиратство, они же не будут отдавать свой стор с кучей игр за бесплатно ? Да Xbox не смогли взломать из за вшитой защиты тот самый тпм.
Ну и пусть желают