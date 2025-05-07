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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 150 оценок

Grand Theft Auto 6 теперь можно добавить в список желаний в PS Store

Gruz_ Gruz_

Grand Theft Auto 6 теперь стала доступна для добавления в список желаний в интернет-магазине PlayStation Store. Релиз игры, цена которой пока не установлена, ожидается 26 мая 2026 года. Добавив игру в список желаний, игрок получит уведомление, как только откроется предзаказ.

В официальном описании товара особое внимание уделяется отношениям между главными героями:

Vice City, США.

Джейсон и Люсия всегда знали, что все против них. Но после того как простая работа пошла не по плану, они оказываются на темной стороне самого солнечного места в США, в центре преступного заговора, охватившего весь штат Леонида, и вынуждены больше, чем когда-либо, зависеть друг от друга, чтобы выбраться живыми.

В тексте подтверждается, что именно вымышленный штат Леонида станет местом действия сюжета, что еще больше подчеркивает отсылки к переосмыслению Майами. В центре преступного заговора окажутся Джейсон и Люсия, и сюжет обещает быть напряженным, с сильным акцентом на партнерские отношения между двумя героями.

Добавление GTA 6 в PlayStation Store свидетельствует о том, что Sony вовсю готовится к самому крупному релизу Rockstar с 2013 года. На данный момент игра подтверждена только для PS5 и Xbox Series X|S.

11
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Кошачий комочек

и даром не нужна) любая игра с открытом миром интереснее будет

13
My life is a game

а зачем ты побежишь её качать с торрента/покупать на пк(если деньги есть) когда она выйдет на пк?

8
-zotik-

Держи вкурсе

2
Твоя Мaмкa

Мой герой! Лучший пост этого года!

My life is a game

уже добавил)

10
UralGames83Ru

Молодец, держи нас в курсе 😉

9
lokdogg

дайте в стиме

3
Egik81

Интересно через какое время в СМИ начнут хвалится цифрами....

2
Kasumi and Essex

Может тут кто объяснит.
Главные герои, уже не родственники (Брат и сестра)?

(Не осуждаю, если что)

-zotik-

Они ими не были по задумке. Сразу понятно что это влюбленные гопники

1
Бэтмен из Блавикена

Нет. У них даже фамилии сильно разные: Джейсон явно французского происхождения, а Люсия из латиносов.