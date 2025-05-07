Grand Theft Auto 6 теперь можно добавить в список желаний в PS Store

Grand Theft Auto 6 теперь стала доступна для добавления в список желаний в интернет-магазине PlayStation Store. Релиз игры, цена которой пока не установлена, ожидается 26 мая 2026 года. Добавив игру в список желаний, игрок получит уведомление, как только откроется предзаказ.
В официальном описании товара особое внимание уделяется отношениям между главными героями:
Vice City, США.
Джейсон и Люсия всегда знали, что все против них. Но после того как простая работа пошла не по плану, они оказываются на темной стороне самого солнечного места в США, в центре преступного заговора, охватившего весь штат Леонида, и вынуждены больше, чем когда-либо, зависеть друг от друга, чтобы выбраться живыми.
В тексте подтверждается, что именно вымышленный штат Леонида станет местом действия сюжета, что еще больше подчеркивает отсылки к переосмыслению Майами. В центре преступного заговора окажутся Джейсон и Люсия, и сюжет обещает быть напряженным, с сильным акцентом на партнерские отношения между двумя героями.
Добавление GTA 6 в PlayStation Store свидетельствует о том, что Sony вовсю готовится к самому крупному релизу Rockstar с 2013 года. На данный момент игра подтверждена только для PS5 и Xbox Series X|S.
и даром не нужна) любая игра с открытом миром интереснее будет
а зачем ты побежишь её качать с торрента/покупать на пк(если деньги есть) когда она выйдет на пк?
Держи вкурсе
Мой герой! Лучший пост этого года!
уже добавил)
Молодец, держи нас в курсе 😉
дайте в стиме
Интересно через какое время в СМИ начнут хвалится цифрами....
Может тут кто объяснит.
Главные герои, уже не родственники (Брат и сестра)?
(Не осуждаю, если что)
Они ими не были по задумке. Сразу понятно что это влюбленные гопники
Нет. У них даже фамилии сильно разные: Джейсон явно французского происхождения, а Люсия из латиносов.