Grand Theft Auto 6 теперь можно добавить в список желаний в PS Store

Grand Theft Auto 6 теперь стала доступна для добавления в список желаний в интернет-магазине PlayStation Store. Релиз игры, цена которой пока не установлена, ожидается 26 мая 2026 года. Добавив игру в список желаний, игрок получит уведомление, как только откроется предзаказ.

В официальном описании товара особое внимание уделяется отношениям между главными героями:

Vice City, США.



Джейсон и Люсия всегда знали, что все против них. Но после того как простая работа пошла не по плану, они оказываются на темной стороне самого солнечного места в США, в центре преступного заговора, охватившего весь штат Леонида, и вынуждены больше, чем когда-либо, зависеть друг от друга, чтобы выбраться живыми.

В тексте подтверждается, что именно вымышленный штат Леонида станет местом действия сюжета, что еще больше подчеркивает отсылки к переосмыслению Майами. В центре преступного заговора окажутся Джейсон и Люсия, и сюжет обещает быть напряженным, с сильным акцентом на партнерские отношения между двумя героями.

Добавление GTA 6 в PlayStation Store свидетельствует о том, что Sony вовсю готовится к самому крупному релизу Rockstar с 2013 года. На данный момент игра подтверждена только для PS5 и Xbox Series X|S.