Grand Theft Auto 6: Второй трейлер намекает на партнерство с PlayStation - в кадре засветилась "копия" PS5

Второй трейлер GTA 6 наконец-то появился в сети, и Rockstar Games снова заставила весь игровой мир говорить о себе. Почти трёхминутный ролик погружает зрителей в атмосферу будущей игры — с яркой подачей истории, динамичными сценами и кинематографичными кадрами. Но внимательные фанаты заметили нечто особенное — в одном из эпизодов трейлера явно прослеживается отсылка к PlayStation 5.
На одном из кадров можно увидеть тонко завуалированную версию консоли, которая очень напоминает PS5: белый корпус, чёрная центральная часть и узнаваемые синие световые акценты. Рядом на столе лежит геймпад, почти идентичный DualShock, — всё это мелькает в сцене, где один из героев рекламирует оружейный магазин Ammu-Nation.
Хотя Rockstar напрямую не подтверждает партнёрство с Sony, в конце трейлера указано, что ролик был полностью записан на PlayStation 5. При этом игра также выйдет на Xbox Series X|S, но о релизе на ПК пока ничего не известно — как и с предыдущими частями, компьютерная версия, скорее всего, появится позже.
Такая «скрытая» демонстрация PS5 усиливает слухи о более тесном сотрудничестве между Rockstar и Sony. Учитывая внимание к деталям, подобные визуальные подсказки могут говорить о временной эксклюзивности контента или маркетинговом соглашении.
Когда запущу игру на компе, то возьму дробовик и разнесу эту мыльницу на мелкие кусочки. И буду так делать при каждом ее появлении
Борцун ты наш
Ну чо ты так порвался то?)
Долго придаться ждать.
Спасибо, пойду у своего шубу выпрашивать, пока ему в голову не пришло комп обновить)) // Ольга Федорова
шубу перед летом выпрашивать. Гениально. Ну иди=)))
Не вы не поняли это Консось нёвых поколеня)
А в итоге на коробке будет работать лучше х)
У них партнерство с Сони почти с самого начала идет, ну и в двух трейлерах всегда в конце написано: captured on ps5.
Ps5/Xbox Series X > Ps6/Xbox new > PC > Ps7
Сколько же миллионов нетерпеливых дурачков прогреются и купят консольки, чтобы играть в 30 кадрах на средних настройках. Будут стрелять с геймпада, где ни прицелится нормально, ни камеру повернуть быстро.
Вы видимо никогда не играли на геймпаде.
играю в гта 5 на пк с геймпадом, и это лучшая игра для игры с геймпадом
это уже ps6 когда игра выйдет
26.05.2026 выходит, это не так долго. Вот на ПК да ждать не мало надо будет.
Прям таки копия? Очередная новость из ничего.
Короче говоря, ранее 2030 года релиз на PC ждать не стоит.
Пацаны, что делать? Моя тут на шубу намекает. Обещает за это делать всякое, но мне страшно. // Роман Абубекеров
Только вот не задача контролёр не даул сенс а дуал шок с пс4.