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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 110 оценок

Grand Theft Auto 6: Второй трейлер намекает на партнерство с PlayStation - в кадре засветилась "копия" PS5

IKarasik IKarasik

Второй трейлер GTA 6 наконец-то появился в сети, и Rockstar Games снова заставила весь игровой мир говорить о себе. Почти трёхминутный ролик погружает зрителей в атмосферу будущей игры — с яркой подачей истории, динамичными сценами и кинематографичными кадрами. Но внимательные фанаты заметили нечто особенное — в одном из эпизодов трейлера явно прослеживается отсылка к PlayStation 5.

Полицейские погони, перестрелки и обыденная жизнь в Вайс-Сити в новом сюжетном трейлере Grand Theft Auto 6

На одном из кадров можно увидеть тонко завуалированную версию консоли, которая очень напоминает PS5: белый корпус, чёрная центральная часть и узнаваемые синие световые акценты. Рядом на столе лежит геймпад, почти идентичный DualShock, — всё это мелькает в сцене, где один из героев рекламирует оружейный магазин Ammu-Nation.

Хотя Rockstar напрямую не подтверждает партнёрство с Sony, в конце трейлера указано, что ролик был полностью записан на PlayStation 5. При этом игра также выйдет на Xbox Series X|S, но о релизе на ПК пока ничего не известно — как и с предыдущими частями, компьютерная версия, скорее всего, появится позже.

Такая «скрытая» демонстрация PS5 усиливает слухи о более тесном сотрудничестве между Rockstar и Sony. Учитывая внимание к деталям, подобные визуальные подсказки могут говорить о временной эксклюзивности контента или маркетинговом соглашении.

20
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Комментарии: 19
Ваш комментарий
KANSERVATOR

Когда запущу игру на компе, то возьму дробовик и разнесу эту мыльницу на мелкие кусочки. И буду так делать при каждом ее появлении

22
Pozhiloy

Борцун ты наш

2
X_O_MAX_O_X

Ну чо ты так порвался то?)

kotasha

Долго придаться ждать.

Пользователь ВКонтакте

Спасибо, пойду у своего шубу выпрашивать, пока ему в голову не пришло комп обновить)) // Ольга Федорова

4
Spainal

шубу перед летом выпрашивать. Гениально. Ну иди=)))

2
Ecifgost yоutube

Не вы не поняли это Консось нёвых поколеня)

3
Unicorling

А в итоге на коробке будет работать лучше х)

3
GayFish

У них партнерство с Сони почти с самого начала идет, ну и в двух трейлерах всегда в конце написано: captured on ps5.

1
R01Adil

Ps5/Xbox Series X > Ps6/Xbox new > PC > Ps7

1
DemandingRufus

Сколько же миллионов нетерпеливых дурачков прогреются и купят консольки, чтобы играть в 30 кадрах на средних настройках. Будут стрелять с геймпада, где ни прицелится нормально, ни камеру повернуть быстро.

1
gopnik741

Вы видимо никогда не играли на геймпаде.

1
ГЛАВА МИРА

играю в гта 5 на пк с геймпадом, и это лучшая игра для игры с геймпадом

Ellie Williams

это уже ps6 когда игра выйдет

ЮрецОдесса

26.05.2026 выходит, это не так долго. Вот на ПК да ждать не мало надо будет.

JustA_NiceGuy

Прям таки копия? Очередная новость из ничего.

RavinSakara

Короче говоря, ранее 2030 года релиз на PC ждать не стоит.

Пользователь ВКонтакте

Пацаны, что делать? Моя тут на шубу намекает. Обещает за это делать всякое, но мне страшно. // Роман Абубекеров

kotasha

Только вот не задача контролёр не даул сенс а дуал шок с пс4.