Grand Theft Auto 6: Второй трейлер намекает на партнерство с PlayStation - в кадре засветилась "копия" PS5

Второй трейлер GTA 6 наконец-то появился в сети, и Rockstar Games снова заставила весь игровой мир говорить о себе. Почти трёхминутный ролик погружает зрителей в атмосферу будущей игры — с яркой подачей истории, динамичными сценами и кинематографичными кадрами. Но внимательные фанаты заметили нечто особенное — в одном из эпизодов трейлера явно прослеживается отсылка к PlayStation 5.

На одном из кадров можно увидеть тонко завуалированную версию консоли, которая очень напоминает PS5: белый корпус, чёрная центральная часть и узнаваемые синие световые акценты. Рядом на столе лежит геймпад, почти идентичный DualShock, — всё это мелькает в сцене, где один из героев рекламирует оружейный магазин Ammu-Nation.

Хотя Rockstar напрямую не подтверждает партнёрство с Sony, в конце трейлера указано, что ролик был полностью записан на PlayStation 5. При этом игра также выйдет на Xbox Series X|S, но о релизе на ПК пока ничего не известно — как и с предыдущими частями, компьютерная версия, скорее всего, появится позже.

Такая «скрытая» демонстрация PS5 усиливает слухи о более тесном сотрудничестве между Rockstar и Sony. Учитывая внимание к деталям, подобные визуальные подсказки могут говорить о временной эксклюзивности контента или маркетинговом соглашении.