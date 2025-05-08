GTA 6: фанатский картографический проект набрал обороты после выхода второго трейлера

Выход второго трейлера GTA 6 стал настоящим топливом для сообщества фанатов, занимающегося неофициальной реконструкцией карты грядущей игры. Проект GTA 6 Mapping, базирующийся в Discord и объединяющий сотни энтузиастов, буквально ожил после релиза нового видео — сейчас в нём участвуют почти 400 человек, и их число продолжает расти.

Один из кураторов сообщества, пользователь под ником Garza, в интервью IGN признался, что это «настоящий информационный шквал», который кардинально меняет ход работы команды в ближайшие месяцы. Он отметил, что в распоряжении картографов теперь огромный объём новых материалов, и они лишь приступают к анализу.

Изначально проект начал развиваться ещё в 2022 году, после масштабных утечек, и с тех пор фанаты старались собрать максимально правдоподобную карту по крупицам информации. До выхода второго трейлера основой для работы служили слитые материалы и первый официальный ролик от Rockstar, но теперь проект ждёт серьёзное обновление.

В свежем трейлере Rockstar подтвердила множество локаций штата Леонида, включая знакомый Vice City (аналог Майами), тропический архипелаг Leonida Keys, а также города и районы вроде Port Gellhorn, Grassrivers, Ambrosia и гору Калалага, находящуюся на севере региона. Всё это открывает перед картографами новое поле для исследований и сравнений с реальными прототипами.

После финализации анализа DuPz0r, один из ключевых участников проекта, выпустит обновлённую фанатскую версию карты, которая должна стать самой точной на данный момент. Однако команда готова продолжать работу и дальше — особенно если Rockstar представит новые материалы или геймплей.

Стоит отметить, что над проектом по-прежнему нависает угроза со стороны правообладателей. В марте Take-Two уже добилась закрытия мода для GTA 5, воссоздающего карту GTA 6. Тем не менее, Garza выражает осторожный оптимизм: по его словам, проект избегает использования утечек напрямую и, вероятно, воспринимается как положительный вклад в интерес к игре. Однако, если поступит требование о закрытии — команда готова подчиниться.

Фанаты надеются, что до выхода GTA 6 в мае 2026 года им удастся довести карту до совершенства — и проверить, насколько точно они предсказали мир новой части культовой серии.