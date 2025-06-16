GTA 6 могла быть совсем другой: несколько сценариев Дэна Хаузера якобы были отвергнуты Take-Two за излишнюю мрачность

Сюжетные повороты и харизматичные персонажи давно стали визитной карточкой Rockstar Games, и немалая заслуга в этом принадлежит Дэну Хаузеру — сооснователю студии и бессменному сценаристу таких хитов, как Red Dead Redemption и GTA V. Но, по данным свежего отчёта, несколько его версий истории для GTA 6 были отвергнуты — и именно это могло повлиять на решение Хаузера покинуть Rockstar в 2020 году.
Согласно публикации от инсайдера под псевдонимом Fravillys, Дэн Хаузер написал как минимум три варианта сценария будущей Grand Theft Auto, и все они были отвергнуты издателем Take-Two Interactive. Первый, ещё в 2014 году, предлагал историю с тремя главными героями: коррумпированным копом, его сыном и правой рукой наркобарона. Второй — мрачную драму о полицейской из Вайс-Сити, мстящей за гибель матери, и безумном наркоторговце. В третьем — снова трагическая женская судьба, где бывший солдат вытесняет полицейскую, вынуждая её нырнуть в криминальный мир.
По данным отчёта, Take-Two сочла истории слишком мрачными и не соответствующими ожиданиям широкой аудитории. После череды отказов Хаузер якобы взял годичный отпуск, а затем и вовсе покинул студию. Его уход поставил под сомнение дальнейшее направление проекта, ведь, как известно, многие ключевые авторы ушли вместе с ним.
Хотя сценарист Red Dead Redemption 2 Майкл Ансворт остался в Rockstar до 2023 года, его вклад в GTA 6 до сих пор остаётся неясным. Вопрос о том, кто в итоге стоит за историей самой ожидаемой игры десятилетия, остаётся открытым.
При этом стоит помнить, что все эти сведения пока не подтверждены официально. Хаузер в одном из интервью ещё в 2018 году говорил, что рад, что GTA 6 не выходит в период президентства Трампа — это может намекать, что сюжет к тому моменту даже не был в активной разработке. Более того, в разгар работы над Red Dead Redemption 2 он признавался, что трудился по 100 часов в неделю, и вряд ли имел время для полноценной работы над другим масштабным проектом.
Тем не менее слухи о том, что GTA 6 изначально задумывалась как история о наркотрафике между Южной Америкой и Вайс-Сити, циркулируют давно. Информация об этом всплывала ещё в 2018 году, а позже подтверждалась в известных утечках. Сейчас, судя по тем же инсайдам, в центре сюжета окажется любовная история на фоне криминального мира — свежий для серии подход, который может принести как риски, так и мощный драматический эффект.
Останется ли в финальной версии хоть крупица из оригинальных идей Хаузера — узнаем, когда Rockstar наконец представит игру официально. А пока остаётся только гадать, какой могла бы быть GTA 6, если бы сценарии от легендарного автора всё же попали в производство.
Трудился по 100 часов в неделю над сюжетом рдр2 и выдать то что там имеется? Я б уволил такого сценариста
Феминизм головного мозга, вот что это были за сценарии
Ты упоротый? Какой тогда должна быть женщина на гг в гта? Если там будет обычная тп которая только за волосы такую же как она может оттаскать и на маник сходить то как ты сценарно обставишь ее умение угонять тачки? Сценарист диванный.
Меня всегда удивляют такие не нормальные
Давай тебе реальный диванный сценарист ответит, как обставить гг девушку, если тебе интересно.
Тут 2 варианта, первый - она не сможет угонять тачки. Второй - сможет, но только определённые, например если она хакерша, то только электрические. Каждому персу свои навыки и ограничения, так они будут уникальными и реалистичными.
Ну понятное дело, серёзный сюжет школьникам не зайдёт, а значит продажи меньше будут. Нужны безумные безумцы которые себя ведут безумно из-за своей безумности типа Тревора.
А хотелось бы серьёзного сюжета всё-таки
У Дэна всё бы получилось. Вместо этого - получите жвачку.
Ты тоже самое говорил про Лэсли с его MindsEye, в итоге вышло недоделанное дерьмо, которое не исправить никакими патчами, так как игра кал в своём корне. Но ты продолжаешь оправдывать её в комментариях. Я не спорю с тем, что Дэн Хаузер отличный сценарист, подаривший нам множество прекрасных историй, но говорить, что без него рокстарам конец - просто глупо. В рокстар до сих пор работает масса очень талантливых людей и разработчиков, поэтому я не сомневаюсь в успехе GTA 6. И конечно же ты написал, что игра жвачка, не поиграв в неё. Браво, просто гений.
Спс уже получили от твоих гениев игру которую можно сказать трешак года.
Ну как всегда надо чтобы всем зашло.
Все игры серии, кроме одной части, были ну если честно не особо серьёзными.
GTA 3 и GTA VC - а-ля фильм боевик Б категории с долькой пердательства, где стереотипные персонажи говорят уан лайнеры.
GTA SA - чутка серьёзности (смерть и предательство плюс ''наркота на районе''), но персонажи это один рофл.
GTA 4 - самая серьёзная, настолько серая порой что сами разрабы заявляли что тяжело было над ней работать.
После GTA 4 многие говорили, что им нравится гг, но порой сюжет и диалоги уходили в экстра депрессуху.
GTA 5 - чисто ''летний блокбастер'' с малой долькой серьёзности и порой абсурдными моментами.
После GTA 5 многие говорили, что там одна клоунада и глазу не за что зацепиться.
После RDR2 логично сделать баланс и не уходить в дебри GTA 4, хоть я её и люблю больше всех частей, но был диссонанс гигантский - у Нико драма и он устал убивать, но управляя игроком мог творить вообще всякую дичь ради рофла.
Для шестерки важнее сфокусироваться на персонажах, которые будут чувствоваться живыми, как например Артур из RDR2.
Потому что фишка ГТА всегда была не в истории, а в парадировании, если капнуть в миссии, то 2\3 это пародии на сцены из фильмов, вся серия кишит пародиями и заимствованиями из хитов голливуда, поэтому игра быстро зашла и заходила, на подкорке люди это видели и сразу принимали.
GTA 3 и GTA VC -чистый стёб, особенно вайс сити это же лицо со шрамом, даже миссии 1-в-1 повторяли сюжет фильма..
GTA SA это тоже по фильму про централ..там много всего включая улицу из фильма Гру Стрит.. а персонажи это копирка с реальных актёров и музыкантов..
GTA 4 это тоже стереотипная тема.. а гг это копирка из актёра Машкова
GTA 5 тоже по фильму, не помню название, но там они втроём грабили небоскрёб и тд.. миссии с него спилены..
Кароч все части гта это сборная солянка из сюжетов и моментов из кинофильмов, по-сути, ну немного подредачаеных под нужды игрового мира.. условно.
Вместо этого, гта6 стала похожа на сходку проституток на трассе.
Куда вообще тейк ту лезут?