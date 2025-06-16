GTA 6 могла быть совсем другой: несколько сценариев Дэна Хаузера якобы были отвергнуты Take-Two за излишнюю мрачность

Сюжетные повороты и харизматичные персонажи давно стали визитной карточкой Rockstar Games, и немалая заслуга в этом принадлежит Дэну Хаузеру — сооснователю студии и бессменному сценаристу таких хитов, как Red Dead Redemption и GTA V. Но, по данным свежего отчёта, несколько его версий истории для GTA 6 были отвергнуты — и именно это могло повлиять на решение Хаузера покинуть Rockstar в 2020 году.

Согласно публикации от инсайдера под псевдонимом Fravillys, Дэн Хаузер написал как минимум три варианта сценария будущей Grand Theft Auto, и все они были отвергнуты издателем Take-Two Interactive. Первый, ещё в 2014 году, предлагал историю с тремя главными героями: коррумпированным копом, его сыном и правой рукой наркобарона. Второй — мрачную драму о полицейской из Вайс-Сити, мстящей за гибель матери, и безумном наркоторговце. В третьем — снова трагическая женская судьба, где бывший солдат вытесняет полицейскую, вынуждая её нырнуть в криминальный мир.

По данным отчёта, Take-Two сочла истории слишком мрачными и не соответствующими ожиданиям широкой аудитории. После череды отказов Хаузер якобы взял годичный отпуск, а затем и вовсе покинул студию. Его уход поставил под сомнение дальнейшее направление проекта, ведь, как известно, многие ключевые авторы ушли вместе с ним.

Хотя сценарист Red Dead Redemption 2 Майкл Ансворт остался в Rockstar до 2023 года, его вклад в GTA 6 до сих пор остаётся неясным. Вопрос о том, кто в итоге стоит за историей самой ожидаемой игры десятилетия, остаётся открытым.

При этом стоит помнить, что все эти сведения пока не подтверждены официально. Хаузер в одном из интервью ещё в 2018 году говорил, что рад, что GTA 6 не выходит в период президентства Трампа — это может намекать, что сюжет к тому моменту даже не был в активной разработке. Более того, в разгар работы над Red Dead Redemption 2 он признавался, что трудился по 100 часов в неделю, и вряд ли имел время для полноценной работы над другим масштабным проектом.

Тем не менее слухи о том, что GTA 6 изначально задумывалась как история о наркотрафике между Южной Америкой и Вайс-Сити, циркулируют давно. Информация об этом всплывала ещё в 2018 году, а позже подтверждалась в известных утечках. Сейчас, судя по тем же инсайдам, в центре сюжета окажется любовная история на фоне криминального мира — свежий для серии подход, который может принести как риски, так и мощный драматический эффект.

Останется ли в финальной версии хоть крупица из оригинальных идей Хаузера — узнаем, когда Rockstar наконец представит игру официально. А пока остаётся только гадать, какой могла бы быть GTA 6, если бы сценарии от легендарного автора всё же попали в производство.