GTA 6 может получить поддержку RP-серверов и модов ещё до релиза

Похоже, Rockstar Games планирует вывести ролевые сервера (RP) и пользовательские модификации на новый уровень уже в рамках Grand Theft Auto 6, причём раньше, чем ожидалось. Недавние вакансии на сайте студии указывают на создание платформы для креаторов, напрямую связанной с популярными RP-проектами вроде FiveM и RedM.

Судя по описанию позиции старшего менеджера продукта в команде Creator Platform, Rockstar ищет специалиста, который будет курировать пользовательский контент, работать с сообществом и развивать систему монетизации. Кроме того, он займётся расширением видеостратегии, ориентированной на игроков GTA RP.

Разработчик явно делает ставку на пользовательские сборки и модифицированные сервера, где игроки создают собственные режимы и сценарии. Новая инициатива предполагает не просто поддержку модов, а развитие полноценной «экономики креаторов», которая принесёт пользу как авторам контента, так и самой Rockstar.

Также в обязанностях кандидата — мониторинг UGC-трендов (user-generated content) и участие в партнёрских инициативах. Всё это намекает на то, что модификации и RP-комьюнити станут частью GTA 6 уже на ранних этапах, возможно, даже до полноценного запуска игры.

Кроме того, акцент на FiveM и RedM (оба проекта ориентированы на ПК) может свидетельствовать о более раннем выходе GTA 6 на этой платформе, чем предполагалось ранее.

GTA RP уже давно является двигателем популярности GTA 5 на Twitch и YouTube — и теперь Rockstar, похоже, собирается не просто это признать, но и активно встроить в экосистему следующей части франшизы.