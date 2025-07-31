GTA 6 может получить поддержку RP-серверов и модов ещё до релиза

Похоже, Rockstar Games планирует вывести ролевые сервера (RP) и пользовательские модификации на новый уровень уже в рамках Grand Theft Auto 6, причём раньше, чем ожидалось. Недавние вакансии на сайте студии указывают на создание платформы для креаторов, напрямую связанной с популярными RP-проектами вроде FiveM и RedM.
Судя по описанию позиции старшего менеджера продукта в команде Creator Platform, Rockstar ищет специалиста, который будет курировать пользовательский контент, работать с сообществом и развивать систему монетизации. Кроме того, он займётся расширением видеостратегии, ориентированной на игроков GTA RP.
Разработчик явно делает ставку на пользовательские сборки и модифицированные сервера, где игроки создают собственные режимы и сценарии. Новая инициатива предполагает не просто поддержку модов, а развитие полноценной «экономики креаторов», которая принесёт пользу как авторам контента, так и самой Rockstar.
Также в обязанностях кандидата — мониторинг UGC-трендов (user-generated content) и участие в партнёрских инициативах. Всё это намекает на то, что модификации и RP-комьюнити станут частью GTA 6 уже на ранних этапах, возможно, даже до полноценного запуска игры.
Кроме того, акцент на FiveM и RedM (оба проекта ориентированы на ПК) может свидетельствовать о более раннем выходе GTA 6 на этой платформе, чем предполагалось ранее.
GTA RP уже давно является двигателем популярности GTA 5 на Twitch и YouTube — и теперь Rockstar, похоже, собирается не просто это признать, но и активно встроить в экосистему следующей части франшизы.
хз че за игра и стоит ли ждать
Жаль, конечно, этого старичка с деменцией.
Чиль https://www.youtube.com/watch?v=c8ak_NwU6o4 Наделал дерьма и свалил старичок
А могли бы сразу выпустить на ПК, но тут стандартная жадная дойка: текущее поколение консолей-следующее поколение консолей-ПК. Все 3 раза по фулпрайсу.
Деньги не пахнут)
Ими обтираются! )))
В правильном направлении двигаются, ибо что еще можно придумать в онлайне шестерки, чего не было бы в пятой? Летающие опрессоры по второму кругу выпускать уже точно никто не будет.
чет рано они гавкают
Ну и ладненько.
Столько лет боролись, а когда бабки пересчитали, то сразу же переобулись