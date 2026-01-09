GTA 6 не прошла сертификацию для консолей 36 раз подряд

Один из пользователей Reddit под ником Ayershole поделился информацией о том, что будущая игра Rockstar не смогла пройти сертификацию для PS 5 и Xbox Series 36 раз подряд.

"Они переносили релиз игры, потому что 36 раз проваливали сертификацию игры для консолей. Некоторые из самых трудных в разработке проектов не проходят этап сертификации 5-6 раз, но 30 с лишним раз подряд - это просто дико"

Многие участники форума сначала не поверили в информацию, предоставленную пользователем Ayershole. Однако под его комментарием известный журналист и инсайдер Джейсон Шраер проявил интерес. После непродолжительной публичной переписки они перешли в личные сообщения, где Ayershole смог подтвердить подлинность своей информации.

Позже другой участник форума, также связанный с игровой индустрией, раскрыл подробности того, почему GTA 6 не прошла этап сертификации. По его словам, причиной стала новая античитерская система, которую Rockstar Games разрабатывает специально для сетевого режима следующей части GTA.

"Rockstar создали собственную систему защиты от читерства для GTA 6 Online, потому что не хотят зависеть от третьей стороны в таком важном вопросе. Они стремятся защитить свою "дойную корову" всеми возможными способами.

На консолях это невозможно сделать для всей системы, но это модуль, который работает внутри игры и тесно связан с тем, как игра обрабатывает память, вводные данные и состояние сеанса.

Большая проблема заключается в том, как он ведёт себя при смене фокуса. Когда игра приостанавливается, переходит в фоновый режим или в режим быстрого возобновления, античит не отключается полностью. Он продолжает выполнять проверки целостности, чтобы состояние игры нельзя было изменить во время приостановки или возобновления, и именно это вызывает большинство проблем с сертификацией.

Со стороны Sony и Microsoft это нарушение. Правила сертификации предельно ясны: если игра не активна, она не может продолжать мониторинг или проверку чего-либо, даже если она находится в своей «песочнице».

Вот почему сборка почти проходит, а потом в последний момент происходит сбой. Сама игра хороша, производительность на высоте, но античит постоянно вызывает проблемы с соответствием требованиям. Rockstar может отключить его и пройти сертификацию, но тогда игра станет уязвимой для множества возможных эксплойтов.

Sony принимает более активное участие в процессе, чем обычно, потому что знает, что GTA VI станет одним из самых масштабных релизов на Playstation. Вместо того чтобы полностью отклонить заявку, специалисты по сертификации активно работают напрямую с инженерами Rockstar, чтобы найти приемлемый способ решения этих проблем. Проблема в том, что Sony не может делать исключения из правил платформы, не создавая прецедента, поэтому, несмотря на сотрудничество, финальная сборка должна соответствовать тем же требованиям, что и все остальные игры. Именно поэтому было подано так много заявок на сертификацию.

Что касается Xbox, то Microsoft более гибкая в этом вопросе. Инженеры Xbox предоставляют Rockstar больше свободы в том, как античит обрабатывает возобновление игры и проверку состояния. Rockstar не будет выпускать игру с асимметричным поведением на разных платформах, поэтому более строгие правила PlayStation задают тон для всех."