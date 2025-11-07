GTA 6 снова перенесли - релиз состоится 19 ноября 2026 года

Компания Rockstar Games объявила о новом переносе Grand Theft Auto VI. Теперь долгожданный проект выйдет 19 ноября 2026 года, что на несколько месяцев позже первоначальных планов.
В официальном сообщении разработчики извинились перед фанатами и пояснили, что дополнительное время нужно, чтобы довести игру до уровня качества, которого ожидает аудитория.
«Мы понимаем, что ожидание было долгим, но эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем полировки, которого вы заслуживаете», — говорится в заявлении Rockstar.
GTA 6 остается одной из самых ожидаемых игр в истории — трейлер проекта побил рекорды просмотров, а каждый перенос лишь подогревает интерес фанатов к следующей части легендарной серии.
Класс, пекари не поиграют в нее до 2029 значит, ведь сначало нужно будет выпустить на пс6 в 2027-2028
опять двадцать пять...
Ведь у пекарей нет консоли, если пекарь значит онли ПК ...
Ведь у пекарей нет друзей , у которых можно взять погонять консоль ...
Ведь пекари не додумаются взять консоль в аренду ради одной игры ...
Ведь пекари реально буду ждать выхода игры на ПК, а не сделать что то одно из выше перечисленного...
Ты сейчас находишься на сайте, где 98% игру лицензионную в условном Стим не могут купить, а ждут на торренте, какая аренда консоли)
Если вопрос цены, как, по твоей логике, консольщики играть тогда будут? если у них скок там, 10к гейминг сейчас?
Глава Take-Two абсолютно уверен, что GTA 6 выйдет в срок: "Моя уверенность очень и очень сильна" ))))
Этот балабол уже два раза нас набалаболил.
Пускай все красиво делают не торопятся, а чьи релизы были на ноябрь земля пухом 🥲
киберпанку помогло)))
При чем тут киберпанк? Киберпанк - первый опыт для редов в таком сеттинге и открытом мире. Понятное дело, что он вышел скомканным. Рокстары же все технологии отточили, все игры у них выходили максимально отполированными. С переносами, да, но зато полностью рабочие.
ГТА 4 для ПК версии - люди текстовые файлы commandline создавали и вписывали самостоятельно нужные им параметры. Вышло 6 или 7 патчей,а игра так и осталась халтурной недоделкой.А как они к своей классике отнеслись - дав ее делать безруким парковщикам и доставщикам воды за 2 бакса - стыд и позор.
игра не выйдет в 2026. скриньте
Уууууу, очередной кп2077
а чё не через 10 лет? и так времена такие,может завтра все в ядерный пепел превратимся
Ну так иди измени мир 🤣
Ну так, они ж во всех фильмах последними оставались) так что делают для себя)
ну вот с тебя и начнет, тыж часть мира
Ну я тогда еще дополнительный год-два подожду(не поклонник и тем более не фанат ГТА) и поиграю в ремастер на пс6 с 60-фпсами)
А ведь конспирологи там думали что трейлер готовится новый или вообще предзаказы 🤣
Вообще кто то сомневался?))
Трейлер они вполне могут выкатить к GOTY.
Мы всё тщательно обдумали и решили, что разноцветные клоунские носы,2 метровые светящиеся ласты,штаны-шептуны, базуки стреляющие дилдо и тачки с надписью "Нагнул тебя раз,нагну и второй" очень очень нужны школь....игрокам для ГТА онлайн.Поэтоиу мы приняли такое крайне тяжёлое решение - перенести ГТА 6 на чуть попозже;)
С Искренним пох******м ко всем игрокам от компании Факстар