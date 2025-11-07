GTA 6 снова перенесли - релиз состоится 19 ноября 2026 года

Компания Rockstar Games объявила о новом переносе Grand Theft Auto VI. Теперь долгожданный проект выйдет 19 ноября 2026 года, что на несколько месяцев позже первоначальных планов.

В официальном сообщении разработчики извинились перед фанатами и пояснили, что дополнительное время нужно, чтобы довести игру до уровня качества, которого ожидает аудитория.

«Мы понимаем, что ожидание было долгим, но эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем полировки, которого вы заслуживаете», — говорится в заявлении Rockstar.

GTA 6 остается одной из самых ожидаемых игр в истории — трейлер проекта побил рекорды просмотров, а каждый перенос лишь подогревает интерес фанатов к следующей части легендарной серии.