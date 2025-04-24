GTA 6 стала самой ожидаемой игрой в мире, а первый трейлер набрал более 250 миллионов просмотров

Grand Theft Auto 6 — самая ожидаемая игра в мире на данный момент. Поклонники франшизы терпеливо ждут любой новой информации от Rockstar или издателя Take-Two Interactive.
К сожалению, Rockstar и Take-Two хранят молчание по поводу всего, что связано с GTA 6. Единственным официально выпущенным контентом GTA 6 стал трейлер 1, который дебютировал 4 декабря 2023 года. Трейлер 1 показал, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года, и с момента его выхода игра достигла двух важных этапов. Трейлер набрал более 250 миллионов просмотров и 1 миллион комментариев.
Когда вышел трейлер GTA 6, он обошёл MrBeast и стал самым просматриваемым видео на ютубе за 24 часа, не считая музыкальных клипов.
В настоящее время ничего, кроме ранее объявленной даты выхода, но по мере того, как приближается эта дата, у Rockstar и Take-Two остаётся всё меньше возможностей для маркетинговой шумихи вокруг игры, а это значит, что новый трейлер не за горами. Что касается того, что уже решено, Take-Two планирует провести конференцию по финансовым результатам в мае, где появится обновлённая информацию о сроках выхода GTA 6, возможно, после конференции, даже трейлер 2.
Фанатам придётся продолжать терпеливо ждать GTA, а пока просто пересмотрим первый трейлер. Может быть, он наберёт 300 миллионов просмотров, прежде чем мы выйдет трейлер 2.
Дайте человеку таблетки, что бы он больше из комы не выходил.
Жестокий же ты человек)))
как удобно, не будем считать музыкальные клипы, чтобы вышел блог из ничего, так получается?
Точняк! Только их и надо считать, потому что никто не будет играть за Рики Мартина, все сразу попрут в онлайн.
я глянул,там на первом и втором месте BTS с их песнями с 108 и 101 миллионами против 93 у гта6,так что разница не такая огромная
не понял что ты имел ввиду, я говорю про просмотры на ютубе
Как миллиард просмотров наберет, тогда и покажут трейлер второй. А так это позор для рокстаров...
Не, я думаю трейлера не будет. Хотя, может и будет. Но это не точно
пост из разряда "вода мокрая"
Ну сколько можно?
А все слухи про новые подробности про гта 6 уже завтра в 15-34 минуты, так и остались пшыками в воздух.
Уже пора бы им новый трейлер показать то! Если осенью уже выход игры. Вероятней всего, процесс выпуска трейлеров начнётся к середине-концу мая, а там уже до выхода самой игры попрут всё больше и больше инфы) И будет так, что сейчас тишина тишина, а потом как зарядят новости чуть ли не каждый день, что утоним в них потом)) Главное чтоб потом всю игру в трейлерах не показали)))