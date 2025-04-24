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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 045 оценок

GTA 6 стала самой ожидаемой игрой в мире, а первый трейлер набрал более 250 миллионов просмотров

KoRnEr KoRnEr

Grand Theft Auto 6 — самая ожидаемая игра в мире на данный момент. Поклонники франшизы терпеливо ждут любой новой информации от Rockstar или издателя Take-Two Interactive.

К сожалению, Rockstar и Take-Two хранят молчание по поводу всего, что связано с GTA 6. Единственным официально выпущенным контентом GTA 6 стал трейлер 1, который дебютировал 4 декабря 2023 года. Трейлер 1 показал, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года, и с момента его выхода игра достигла двух важных этапов. Трейлер набрал более 250 миллионов просмотров и 1 миллион комментариев.

Когда вышел трейлер GTA 6, он обошёл MrBeast и стал самым просматриваемым видео на ютубе за 24 часа, не считая музыкальных клипов.

В настоящее время ничего, кроме ранее объявленной даты выхода, но по мере того, как приближается эта дата, у Rockstar и Take-Two остаётся всё меньше возможностей для маркетинговой шумихи вокруг игры, а это значит, что новый трейлер не за горами. Что касается того, что уже решено, Take-Two планирует провести конференцию по финансовым результатам в мае, где появится обновлённая информацию о сроках выхода GTA 6, возможно, после конференции, даже трейлер 2.

Фанатам придётся продолжать терпеливо ждать GTA, а пока просто пересмотрим первый трейлер. Может быть, он наберёт 300 миллионов просмотров, прежде чем мы выйдет трейлер 2.

47
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
zjkjt
18
WARWAR556

Дайте человеку таблетки, что бы он больше из комы не выходил.

13
Александр Дантес

Жестокий же ты человек)))

Человек-Анекдот
не считая музыкальных клипов.

как удобно, не будем считать музыкальные клипы, чтобы вышел блог из ничего, так получается?

11
moose1023

Точняк! Только их и надо считать, потому что никто не будет играть за Рики Мартина, все сразу попрут в онлайн.

6
h1fter

я глянул,там на первом и втором месте BTS с их песнями с 108 и 101 миллионами против 93 у гта6,так что разница не такая огромная

2
Человек-Анекдот moose1023

не понял что ты имел ввиду, я говорю про просмотры на ютубе

1
KANSERVATOR

Как миллиард просмотров наберет, тогда и покажут трейлер второй. А так это позор для рокстаров...

8
Great-heartedElio

Не, я думаю трейлера не будет. Хотя, может и будет. Но это не точно

4
Alex Row

пост из разряда "вода мокрая"

2
sa1958

Ну сколько можно?

1
Scorpion_GamePlay

А все слухи про новые подробности про гта 6 уже завтра в 15-34 минуты, так и остались пшыками в воздух.

Misha Mi

Уже пора бы им новый трейлер показать то! Если осенью уже выход игры. Вероятней всего, процесс выпуска трейлеров начнётся к середине-концу мая, а там уже до выхода самой игры попрут всё больше и больше инфы) И будет так, что сейчас тишина тишина, а потом как зарядят новости чуть ли не каждый день, что утоним в них потом)) Главное чтоб потом всю игру в трейлерах не показали)))