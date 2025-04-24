GTA 6 стала самой ожидаемой игрой в мире, а первый трейлер набрал более 250 миллионов просмотров

Grand Theft Auto 6 — самая ожидаемая игра в мире на данный момент. Поклонники франшизы терпеливо ждут любой новой информации от Rockstar или издателя Take-Two Interactive.

К сожалению, Rockstar и Take-Two хранят молчание по поводу всего, что связано с GTA 6. Единственным официально выпущенным контентом GTA 6 стал трейлер 1, который дебютировал 4 декабря 2023 года. Трейлер 1 показал, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года, и с момента его выхода игра достигла двух важных этапов. Трейлер набрал более 250 миллионов просмотров и 1 миллион комментариев.

Когда вышел трейлер GTA 6, он обошёл MrBeast и стал самым просматриваемым видео на ютубе за 24 часа, не считая музыкальных клипов.

В настоящее время ничего, кроме ранее объявленной даты выхода, но по мере того, как приближается эта дата, у Rockstar и Take-Two остаётся всё меньше возможностей для маркетинговой шумихи вокруг игры, а это значит, что новый трейлер не за горами. Что касается того, что уже решено, Take-Two планирует провести конференцию по финансовым результатам в мае, где появится обновлённая информацию о сроках выхода GTA 6, возможно, после конференции, даже трейлер 2.

Фанатам придётся продолжать терпеливо ждать GTA, а пока просто пересмотрим первый трейлер. Может быть, он наберёт 300 миллионов просмотров, прежде чем мы выйдет трейлер 2.