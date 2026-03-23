GTA 6 уже называют "Игрой года": фанаты спорят, есть ли у неё конкуренты

В игровом сообществе разгораются споры о шансах Grand Theft Auto VI на звание «Игра года 2026». Многие игроки уверены: проект Rockstar Games станет безоговорочным лидером, ещё до своего релиза.
Ранее в числе потенциальных фаворитов называли Crimson Desert, однако неоднозначные оценки критиков снизили её позиции. На этом фоне GTA 6 выглядит всё более уверенно, особенно учитывая наследие серии. Предыдущие части — от Grand Theft Auto V до Grand Theft Auto: San Andreas — стабильно получали крайне высокие оценки и становились культурными феноменами.
Некоторые фанаты уже сейчас называют будущий релиз главным событием года, полагая, что ни один проект не сможет соперничать с масштабом и влиянием GTA. Однако индустрия не раз преподносила сюрпризы. Например, долгожданную Hollow Knight: Silksong в своё время неожиданно затмила Clair Obscur: Expedition 33, доказав, что даже фавориты не застрахованы от конкуренции.
При этом эксперты отмечают: одних высоких оценок недостаточно для победы — важны и общее восприятие, и влияние на индустрию. Если другие крупные релизы 2026 года не оправдают ожиданий, шансы GTA 6 только возрастут.
Релиз игры намечен на 19 ноября 2026 года для PS5 и Xbox Series X|S. До выхода остаётся около восьми месяцев, и с приближением даты интерес к проекту продолжает стремительно расти.
Заманали уже с этой игрой, когда уже этот проходняк выйдет и о нем забудут
Ну вот этот ваш ГТА меня за все части так и не зацепил, честно говоря.
В свое время 3 часть после вида сверху конечно вау-эффект был.
Но максимум интереса игра у меня вызывала всегда как рогалик - очередной геноцид на вечер устроить.
А именно прохождение, чет как то скучно и аркадно.
Мафия в свое время вот зацепила, да.
Как бы переоценка игры при ожидании не стала бы разочарованием при ее выпуске. Например, пятая часть была хуже четвертой, в пятой была хуже физика машин, сюжет был как третьесортное ток-шоу, а герои были пустыми. Как по мне, нужно подождать выхода игры.
у меня единственный вопрос к ждунам сего шедевра, вы уважаемые давно в 30 фпс играли? я вот недавно и это пипец как бьёт по глазам, это физически больно
