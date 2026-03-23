GTA 6 уже называют "Игрой года": фанаты спорят, есть ли у неё конкуренты

В игровом сообществе разгораются споры о шансах Grand Theft Auto VI на звание «Игра года 2026». Многие игроки уверены: проект Rockstar Games станет безоговорочным лидером, ещё до своего релиза.

Ранее в числе потенциальных фаворитов называли Crimson Desert, однако неоднозначные оценки критиков снизили её позиции. На этом фоне GTA 6 выглядит всё более уверенно, особенно учитывая наследие серии. Предыдущие части — от Grand Theft Auto V до Grand Theft Auto: San Andreas — стабильно получали крайне высокие оценки и становились культурными феноменами.

Некоторые фанаты уже сейчас называют будущий релиз главным событием года, полагая, что ни один проект не сможет соперничать с масштабом и влиянием GTA. Однако индустрия не раз преподносила сюрпризы. Например, долгожданную Hollow Knight: Silksong в своё время неожиданно затмила Clair Obscur: Expedition 33, доказав, что даже фавориты не застрахованы от конкуренции.

При этом эксперты отмечают: одних высоких оценок недостаточно для победы — важны и общее восприятие, и влияние на индустрию. Если другие крупные релизы 2026 года не оправдают ожиданий, шансы GTA 6 только возрастут.

Релиз игры намечен на 19 ноября 2026 года для PS5 и Xbox Series X|S. До выхода остаётся около восьми месяцев, и с приближением даты интерес к проекту продолжает стремительно расти.