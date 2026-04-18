GTA 6 впечатлит количеством деревьев? Безумный анализ демонстрирует масштаб игры

Grand Theft Auto VI запланирована к выходу 19 ноября 2026 года, и, согласно официальной информации, маркетинговая кампания начнётся этим летом. Однако, пока мы ждём дальнейших подробностей от Rockstar Games, сообщество делает то, что у него получается лучше всего – анализирует ранее опубликованные материалы и копается даже в мельчайших деталях.

На этот раз один фанат пошел ещё дальше и решил посчитать все деревья, видимые на одном кадре из официальных материалов GTA 6. Пользователь Reddit описал, как он загрузил несжатое изображение в Photoshop, разделил кадр на сетку и вручную обозначил растительность. Результат? По его расчётам, на одном кадре примерно 14 287 деревьев.

Звучит абсурдно? Конечно. Но именно поэтому другие игроки быстро подхватили эту тему. Автор этого анализа попытался измерить плотность растительности на карте и пришел к выводу, что движок RAGE может обеспечить в четыре раза большую плотность растительности по сравнению с аналогичными областями в Red Dead Redemption 2. Конечно, это все ещё анализ фанатов, а не официальные данные Rockstar, но трудно недооценить целеустремлённость сообщества.

И это прекрасно иллюстрирует нынешний ажиотаж вокруг GTA 6. Фанаты месяцами анализируют трейлеры кадр за кадром, выискивая мелкие детали и разрабатывая теории, в то время как Rockstar продолжает очень скупиться на новую информацию.