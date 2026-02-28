GTA 6 впервые уступила первенство Resident Evil Requiem на вкладке "Тренды" в PS Store

С момента выхода второго трейлера GTA 6 и появления её официальной страницы в PlayStation Store прошло уже более девяти месяцев. Всё это время игра занимала первое место на вкладке "Тренды", что свидетельствует о том, что она действительно является одной из самых ожидаемых игр последнего десятилетия. Высокий интерес к GTA 6 обусловлен её развитием, масштабом и ожиданиями фанатов Rockstar Games, которые с нетерпением ждут продолжения культовой серии.

Однако ничто не длится вечно, и будущему хиту от Rockstar Games пришлось уступить первенство новой части легендарной серии видеоигр Resident Evil - девятой части под названием Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem уже успела побить несколько важных рекордов для франшизы. Игра стала самой желанной в серии, набрав более 4 миллионов добавлений в списки желаемого на различных платформах. Более того, всего спустя час после релиза она установила новый рекорд по одновременному количеству игроков в Steam - число пользователей достигло 267 тысяч, что подтверждает огромный интерес к игре и её популярность.