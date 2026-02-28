GTA 6 впервые уступила первенство Resident Evil Requiem на вкладке "Тренды" в PS Store

С момента выхода второго трейлера GTA 6 и появления её официальной страницы в PlayStation Store прошло уже более девяти месяцев. Всё это время игра занимала первое место на вкладке "Тренды", что свидетельствует о том, что она действительно является одной из самых ожидаемых игр последнего десятилетия. Высокий интерес к GTA 6 обусловлен её развитием, масштабом и ожиданиями фанатов Rockstar Games, которые с нетерпением ждут продолжения культовой серии.
Однако ничто не длится вечно, и будущему хиту от Rockstar Games пришлось уступить первенство новой части легендарной серии видеоигр Resident Evil - девятой части под названием Resident Evil Requiem.
Resident Evil Requiem уже успела побить несколько важных рекордов для франшизы. Игра стала самой желанной в серии, набрав более 4 миллионов добавлений в списки желаемого на различных платформах. Более того, всего спустя час после релиза она установила новый рекорд по одновременному количеству игроков в Steam - число пользователей достигло 267 тысяч, что подтверждает огромный интерес к игре и её популярность.
Одно гвно уступило первенство другому))
В резике хоть сюжет завезли а в гта че там про маминых бандитов и ограбления будет как в 5 части? Не в одной игре не видел настолько некчемного сюжета и геймплея как в гта 5 со второго раза кое как прошёл спустя 10 лет
Сюююжееет? В Раквиеме?
Согласен,более душных игр чем у Рокстар не встречал,ни одной целиком не осилил.А Резики все прохожу до конца,сейчас пиратку 9 часть прохожу.
Ага, я бы сказал какой там великий сюжет но боюсь банхаммер за спойлеры прилетит. Если максимально обтекаемо то всё опять крутится вокруг персонажей ( я не про Леона) и событий прошлых частей
Прошел игру, шедевр. Советую!
Быстро,мне патронов пипец не хватает на средней сложности.
Я только дошел до подвала больницы , а в стиме уже 7 часов наиграно , сложность классика , та где ограничены сохранения и нужно крафтить плёнку, и тоже очень не хватает ресурсов , а вроде пытаюсь каждый ящик открыть и каждую дверь и комнату .
Бред какой-то пишешь за Грейс я почти все на этой сложности сбагривал в ящик лижь бы опустошить инвентарь. Видимо ты рак.
Так резьба уже вышла,смысл этого сравнения?)
Когда она выйдет то это будет объективно самый громкий инфоповод и естественно она сместит остальных в трендах и продажах, слишком большая шумиха и ожидания .по факту серия ГТА стала культовой с с этим сложно спорить, даже если не являешься фанатом .
Так новинок там раз, два и всё, неудивительно))
А теперь кроме стима добавьте пиратские скачивания и сколько народу бесплатно в Резик 9 играют))
Это не на долго, вокруг ГТА 6 слишком много хайпа, и слишком много людей её ждут. А реквием хоть и хорошая игра, но все же совершенно другого уровня.
Я бы сказал в мире вообще нет игр, которые могут сравниться по масштабу проработки и ажиотажу от рекламы ,с последними играми рокстар, однако это не значит что это самые лучшие "мастхэв " игры всех времен и народов , это уже дело вкуса.
Наконец Леон встретил достойный конец и рипнулся. Пресс Ф!
Благодарю за спойлер.
Чтоб в Резике кто то навсегда рипнулся,такого не бывает.Итан оказывается в самом начале 7 части погиб и мы трупом играли.
"Чайным грибом" :-)
до нового вброса
Игра, которая уже вышла и находится на пике популярности, обошла игру, которая выдет только через 9 месяцев. Офигеть, неожиданность)