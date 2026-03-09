Хакер, сливший GTA 6 заявил, что исходный код игры может просочиться в сеть

Осужденный хакер Арион Куртай, который в 2022 году стоял за масштабной утечкой материалов Grand Theft Auto VI, сделал новое заявление. По его словам, исходный код игры находится в распоряжении неких лиц, однако пока не был обнародован. Несмотря на все усилия Rockstar Games по защите своих данных, инцидент четырёхлетней давности, уже нанес серьезный урон репутации компании - именно Куртай, находясь под подпиской о невыезде за предыдущие киберпреступления, выложил в сеть множество видеороликов с геймплеем.

Информацию об этом распространил блогер ben, известный в соцсетях как @videotechuk_. Согласно его данным, Куртай утверждает, что код проекта по каким-то причинам до сих пор не "утек". Если это подтвердится, последствия могут быть плачевными для индустрии - от появления многочисленных читов для онлайн режима, до серьезных проблем с защитой интеллектуальной собственности и полной отмены проекта.

"Сейчас эта новость расходится медленно, но верно: Арион Куртай (тот самый печально известный информатор, сливший в 2022 году детали GTA 6) якобы пронес в британскую тюрьму мобильный телефон. Я не буду публиковать скриншоты переписок из WhatsApp (хотя уверен, что они скоро появятся в сети), однако Арион был искренне удивлен, что исходники Grand Theft Auto VI до сих пор не оказались в свободном доступе. Он намекнул, что они, возможно, уже у кого-то на руках