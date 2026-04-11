Хакерская группировка утверждает о взломе Rockstar Games и грозит опубликовать данные связанные с GTA 6

Ведущий разработчик видеоигр Rockstar Games и её издатель Take-Two Interactive столкнулись с серьёзной утечкой данных. Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе внутренних систем компании, получив доступ к конфиденциальной информации, включая данные о долгожданной игре Grand Theft Auto 6.

По данным хакеров, атака была совершена не напрямую на Rockstar или платформу Snowflake (которая используется для облачного хранения данных), а через уязвимость в стороннем аналитическом инструменте Anodot. Этот факт может сыграть ключевую роль в расследовании инцидента, так как указывает на сложную цепочку косвенного доступа.

Что именно попало в руки злоумышленников?

Сегодня ShinyHunters разместили на своём сайте информацию о Rockstar и выдвинули требования о выкупе. В случае отказа они пригрозили обнародовать следующие данные вплоть до 14 апреля 2026 года: