Хакерская группировка утверждает о взломе Rockstar Games и грозит опубликовать данные связанные с GTA 6

Ведущий разработчик видеоигр Rockstar Games и её издатель Take-Two Interactive столкнулись с серьёзной утечкой данных. Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе внутренних систем компании, получив доступ к конфиденциальной информации, включая данные о долгожданной игре Grand Theft Auto 6.
По данным хакеров, атака была совершена не напрямую на Rockstar или платформу Snowflake (которая используется для облачного хранения данных), а через уязвимость в стороннем аналитическом инструменте Anodot. Этот факт может сыграть ключевую роль в расследовании инцидента, так как указывает на сложную цепочку косвенного доступа.
Что именно попало в руки злоумышленников?
Сегодня ShinyHunters разместили на своём сайте информацию о Rockstar и выдвинули требования о выкупе. В случае отказа они пригрозили обнародовать следующие данные вплоть до 14 апреля 2026 года:
- Финансовые отчеты компании.
- Детальные данные о расходах игроков.
- Сроки выхода трейлеров GTA 6.
- Контракты с актерами озвучки.
- Прочие внутренние документы и маркетинговые планы.
Ну всё, теперь перенос до 2029 года
Я бы на их месте лучше не связывался с рокстарами. Таких отбитых, как роки, я давно не видел.
RDR 2 пусть обновят как GTA Enhanced Edition
Выкуп? Пфу капиталистические крысы.
ДриСтар возомнили себя хрен пойми кем, надо бы спустить их на землю
Очередной бесполезный слив, лучше бы какой-нибудь билд скачали.