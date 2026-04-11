Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
Хакерская группировка утверждает о взломе Rockstar Games и грозит опубликовать данные связанные с GTA 6

klitor_lizator klitor_lizator

Ведущий разработчик видеоигр Rockstar Games и её издатель Take-Two Interactive столкнулись с серьёзной утечкой данных. Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе внутренних систем компании, получив доступ к конфиденциальной информации, включая данные о долгожданной игре Grand Theft Auto 6.

По данным хакеров, атака была совершена не напрямую на Rockstar или платформу Snowflake (которая используется для облачного хранения данных), а через уязвимость в стороннем аналитическом инструменте Anodot. Этот факт может сыграть ключевую роль в расследовании инцидента, так как указывает на сложную цепочку косвенного доступа.

Что именно попало в руки злоумышленников?

Сегодня ShinyHunters разместили на своём сайте информацию о Rockstar и выдвинули требования о выкупе. В случае отказа они пригрозили обнародовать следующие данные вплоть до 14 апреля 2026 года:

  • Финансовые отчеты компании.
  • Детальные данные о расходах игроков.
  • Сроки выхода трейлеров GTA 6.
  • Контракты с актерами озвучки.
  • Прочие внутренние документы и маркетинговые планы.
29
Комментарии:  29
JackReacher

Ну всё, теперь перенос до 2029 года

BitMan_and_Roban

Я бы на их месте лучше не связывался с рокстарами. Таких отбитых, как роки, я давно не видел.

EvgeniiV

RDR 2 пусть обновят как GTA Enhanced Edition

BattleEffect

Выкуп? Пфу капиталистические крысы.

ДриСтар возомнили себя хрен пойми кем, надо бы спустить их на землю

barabear

Очередной бесполезный слив, лучше бы какой-нибудь билд скачали.

