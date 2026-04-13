Хакеры опубликовали украденные данные Rockstar Games о GTA 6

Группа хакеров ShinyHunters, которая взломала цифровые системы Rockstar Games в выходные, теперь опубликовала свои незаконно полученные данные в интернете после того, как создатель Grand Theft Auto 6, как сообщается, отказался платить выкуп.

13 апреля, за день до ранее установленного срока, ShinyHunters опубликовали данные, которые, по их утверждению, они украли у Rockstar Games с помощью эксплойта, связанного с поставщиком облачных серверов компании и программным обеспечением для сбора метрик. Теперь файлы можно скачать с сайта ShinyHunters, расположенного в даркнете. Вместе с загрузкой файлов хакерская группа опубликовала сообщение, опровергающее предыдущие сообщения о продаже данных Rockstar за 200 000 долларов в Telegram и насмехающееся над Rockstar Games.

Данные о метриках ваших экземпляров Snowflake были скомпрометированы благодаря Anodot.com. У нас нет канала в Telegram, и эти данные никогда не продавались, как сообщалось на X (ранее Twitter) за 200 000 долларов. Теперь они утекли. Каково это — быть в заголовках?