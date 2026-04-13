Хакеры, взломавшие Rockstar, не получили выкупа и грозят в скором времени слить украденные данные о GTA 6

Студия-разработчик Grand Theft Auto 6 столкнулась со второй крупной утечкой за три года. Группировка ShinyHunters утверждает, что добыла не геймплейные ролики, а финансовые документы и маркетинговые планы, и намерена опубликовать их раньше назначенного срока. История получила неожиданное развитие после того, как с хакерами пообщались журналисты BBC. Злоумышленники заявили, что на этот раз украденная информация куда серьезнее, чем слитые в 2022 году черновики и отрывки геймплея. Речь идет о внутренней маркетинговой аналитике и бухгалтерских отчетах.

На первый взгляд, документы выглядят скучнее видеороликов, но их публикация может обернуться для компании катастрофой. В открытом доступе могут оказаться не только точные цифры бюджета GTA 6 (которые и так вызывают жаркие споры в индустрии), но и полный график рекламной кампании: даты выхода следующих трейлеров, постеров и - что самое важное - любые намеки на возможный перенос релиза, пусть сейчас это и кажется маловероятным.

Изначально хакеры выдвинули требования и дали Rockstar время до 14 апреля, чтобы на них ответить. Однако после того, как студия публично отреагировала на ситуацию, группировка заявила, что планирует обнародовать данные на день раньше. Как сообщили хакеры BBC, они планируют выложить украденные данные в открытый доступ. Точные сроки публикации неизвестны - группировка не вдавалась в подробности о том, как именно им удалось обойти защиту Rockstar и когда именно стоит ждать слива.

Для Rockstar ситуация крайне сложная. Уступка требованиям не гарантирует удаления данных и создает опасный прецедент для всей игровой индустрии. Если студия заплатит вымогателям один раз, другие хакеры могут последовать их примеру, надеясь на такой же выкуп. Пока что ShinyHunters настаивают на своих планах, а мир гейминга замер в ожидании возможного "черного апреля" для одной из главных игр десятилетия.