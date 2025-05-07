Хидео Кодзима подтвердил, что релиз GTA 6 повлиял на дату выхода Death Stranding 2

Хидео Кодзима — один из самых влиятельных и уважаемых геймдизайнеров современности — впервые открыто признал, что Grand Theft Auto VI от Rockstar Games оказывает мощное влияние на индустрию, включая сроки релизов других крупных проектов. В последнем выпуске своего подкаста A Hideo Kojima Radio легендарный создатель Metal Gear Solid рассказал, что изначально Death Stranding 2 планировался к выходу в сентябре, однако эта дата была скорректирована — во многом из-за опасений насчёт потенциального совпадения с GTA 6.
Согласно переводу от известного инсайдера @Genki_JPN, Кодзима пояснил, что крупные проекты, подобные GTA, фактически «расчищают» себе путь на рынке. «Если, скажем, GTA 6 действительно выйдет в ноябре, как только об этом объявят — все остальные начнут уходить с дороги», — сказал Кодзима. Он сравнил эту ситуацию с голливудскими премьерами: «Если Миссия невыполнима выходит в мае, никто не осмелится конкурировать с ней в тот же период».
Изначально Death Stranding 2 должен был выйти осенью 2025 года, но теперь его релиз официально назначен на 26 июня 2025 года. Это решение, по словам Кодзимы, было принято с учётом осторожности — чтобы избежать соперничества с самым ожидаемым релизом следующего десятилетия.
Rockstar недавно подтвердили, что GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года — и, судя по реакции индустрии, это объявление уже существенно повлияло на внутренние календари других крупных компаний. Вероятно, на Summer Game Fest и других летних шоу 2025 года мы увидим шквал анонсов с конкретными датами — теперь, когда у всех есть временной ориентир, когда точно не стоит выпускать свою игру.
"Конкурировать" - смешно звучит. Скорее, остаться в тени - удел многих проектов с релизом вместе с GTA. Арт-хаусам всяким и "инди"-проектам лучше действительно держаться подальше от релизного окна "шестёрки". Рядом с таким медиа-монстром их "гениальные" высказывания тупо не заметят.
О качестве и ценности проектов можно даже и не говорить, тут просто рыночная ситуация.
Да смешно твоё гта6 выглядит.
Последний трейлер вогнал в депрессию. Чёта не это се представлял:
1) Почему у бабищи такая большая эсс? Мой шотган такое не принимает. Гг - реальная жируха! Ржачно это кабанэйро выглядит. Латинки стройные же есть и подтянутые, а это заведущая столовой макдак,,
2) Гг мужик - какой-то метросексуал качок с тиндера. Копия Натана Дрэйка из анчика4. За что блин за что? В гта обычно были гг - это такие тёмные пацанчики, социопаты, ведущие антисоц образ жизни, со своими своеобразными взглядами на правду и совесть. Этакие Данилы Багровы. Здесь ну блин прям молодая семья и счастье. Даже в пред части: Трэвор - реальный ублюдок, ненавистник общества и вообще всего что движется, которому глубоко плевать как он выглядит и что о нём думают. Майки - зажравшийся ворюга, который тоже клал на всех. Но нигга да, он у них был как хвостик - как мокрое горит, не соответствовал роли гангстера, без инициативы он. Мужик в гта6 будет выполнять роль хвостика бабищи)) И Нико был не тусовщик-косплеер как бы.
Именно сценарист Хаузер свалил из рокстар, и не участвовал в шестой части. Т.е. гта без лысого Хаузера, это тоже будет гта. Но: есть же нинжагайден без Томонобу Итагаки, есть же резаки без Синди Миками, есть даже мгс без Коджимбы, но вот какие это игры? Те же резаки после четвёрки посос, а римэйк1,2,4 супер потому, что база для них - это оригинальные части от Миками.
Последний трейлер гта показал только графику, а остальное мыльная нетфликсофская опера. Кстати, когда Хаузер уходил из рокстар (лет пять -шесть назад), он обвинил рыжего дядю в костюме, который тогда уже начинал делать америку правильной и чёткой)). И Хаузер сказал, что такую как раньше гташку сейчас сделать не выйдет. Так оно походу и вышло.https://www.playground.ru/grand_theft_auto_6/news/den_hauzer_slava_bogu_chto_my_ne_vypustim_gta_6_vo_vremena_trampschiny-321773
Не знаю, твои слова звучат по-детски.
Для меня GTA была всегда обыкновенной игрой, и я не считал её чем-то великим, игру знают многие, и игре просто с этим повезло, и не скажу, что GTA может хвастаться своим онлайном, игру поднимает с колен только RP-проекты, и это давно заслуга не Rockstar, они, наоборот, уничтожили один из популярных лаунчеров для кастом серверов.
Но я человек, который просто играет в сюжет, и чтоб пропустить игру от Хидео Кодзимы, я не могу. GTA 6 я заброшу играть, как закрою сюжет или всю игру, и это на месяц игры, как и с любую другую игру.
Так в Марвел Ривалс у всех баб вместо жопы КамАЗ, и всем норм, тренды же.
ГГ качок из Тиндера, а были социопаты? А ты кроме GTA 5 во что-то ещё играл? В Вайс Сити Сториес вообще военный, а в Либерти Сити Сториес Тони вполне себе альфа итальянской мафии, который соскучится только к 3-й части. Клод вполне себе сигма-бой, который за игру не проронил и слова. В СА можно накачать Сидоджи из тощего пацана в машину для убийства, который сломает всех Вагос, Балос и прочие банды и пойдёт срать в кусты.
Говори по-русски, а то, что ты пишешь выглядит бредово. Низина из всех клоунов сайта
Последнее предложение моё не прогрузилось что-ли? Речь не о том, кому понравилось что-то в GTA, Death Stranding или Тетрисе. Финансовые и маркетинговые мощности несопоставимые. Репутация R* давно рекламирует сама себя, а любое их шевеление забирает на себя всё внимание(не говоря уже о релизе игр).
Это как читать стихи у взлетающего истребителя - никто их не услышит, какими бы красивыми они не являлись.
Гениальный поступок!
Сони 100% знали о переносе и только поэтому не зассали выпустить призрака осенью)
Здесь не надо быть гением чтобы знать про перенос
Испугался за симулятор доставщика, плак-плак. Рокстар, считай, целое поколение пропустило, все эти «гении» по сотни игр выплёвывают, и все на один раз, а тут ГТА 6 анонсировали и не показали даже официально геймплей... А уже штаны полные и ножки затряслись. А вдруг ГТА будет не очень? Вдруг там дома за реальные деньги покупать надо и будет полоска выносливости, как в F2P-гачах?) Или повторит успех трилогии?) Что тогда?) Просто надо игры нормальные делать, а не проходняки на один раз.
Все боятся, потому что и в случае успеха, и в случае провала все будут об этом говорить, и говорить очень долго. Вся рекламная прочих проектов компания пойдет коту под хвост из-за этого.
А по поводу «нормалтных» игр, я лично никогда игры повторно не прохожу, если они прямо того не подразумевают. Те же слешеры, в которых все предметы за 1 прохождение не открыть и каждый раз меняется мувсет врагов, окружение, и прочие аспекты игры. Исключением у меня служат мафия 2, Джаст Коус 2, метал гир райзинг и майнкрафт. И по-твоему это значит, что все игры кроме этих 4-х для меня дерьмо? Нет, я прошел кучу игр куда лучше этих указанных, но я не вернусь к ним в обозримые лет 10 наверное, просто потому что весь контент я увидел, что там делать еще раз? И да, я прошел ведьмака 1 раз и вряд ли когда его запущу, киберпанк со Скайримом летит туда же, хотя игры отменные.
Уж слишком много хороших игр выходит каждую неделю, нет ААА релиза, который зацепит? Будет очень достойная инди игруля, которая забьёт окно между крупными релизами.
Так что ваше нытьё про «игор нет» это сугубо ваши проблемы, может переросли, перегорели или что-то ещё. Просто надо не запираться в рамках пары жанров и вылизанной графики соседствующей с размашистым продакшеном, а пробовать что-то новое, тогда перед лицом откроется килотонна классных игр, выходящих почти каждый день.
У GTA и того же Кодзимия аудитория, по идее, разная, как и игры.
Я имею в виду про игры на один раз, что и этот один раз проходишь через силу. У меня много любимых игр скопилось за годы, но возвращаюсь к ним я нечасто, так как оставляют приятное воспоминание. Да и игры прохожу обычно на 100%, которые мне прям нравятся до безумия. Но у меня в целом именно игр, которые я прохожу от А до Я, не так уж и много, за эти 5 лет назову не больше 10, наверно, остальные утомляют быстро, исключая ремастеры и переиздания.
А я говорил про игр нет?) Игры есть, другое дело, что мне многие из этих игр и их жанры просто неинтересны. Посыл поста был в том, что разработчики тупо не уверены в своих же играх, раз боятся ГТА. Когда выходила ГТА: СА, много кто боялся с ней конкурировать? Нет, и повлияла ли ГТА: СА на продажи? Тоже нет, так как ГТА — это, грубо говоря, песочница с открытым миром, где есть и гонки, и стрельба, и изучение города, но всё это сделано поверхностно. Да И потом, с 2004 года и по 2008 серия ГТА прям выплёвывала игры как бешеная, одной 4-ой части у нас три! А помимо 4-ки выходили ЛСС, ВСС, Чинатаун Варс (и их, кст, тоже две, грубо говоря). Что ж эти игры никто не боялся? Вполне себе обычные ГТА со своими плюшками и интересностями, хоть и рельсы старые. Однако, если выходит так, что в каком-то условном симуляторе гонок физика машин и разрушаемость их хуже, чем в условной ГТА 5 — это повод задуматься, что над игрой не старались даже. Просто по своей сути ГТА не пытается удариться прям в шутер, глубокий сюжет или гонки, для неё это возможности. А что ты написал — это уже какие-то твои загоны, ты извини, но я даже и близко не говорил про игр нет... За годы развития индустрии игр уже чисто физически такого понятия быть не может. Да и я не могу представить, как тот же Ведьмак 4 будет бояться GTA... Это глупо, так как игры вообще абсолютно разные, или же файтинги, стратегии, симуляторы. Всё это больше похоже на повод поплакаться, чтобы привлечь аудиторию к своим играм.
Зато теперь, чую, кучу издателей в срочном порядке подгоняют своих разрабов - успеть уложить с разработкой до конца ноября этого года.
нефига (уже проходили) они перекинут свои игры после июня 2026
вспоминаем 2008 год, когда с разницей в несколько месяцев вышли GTA4 и MGS4
Тут скорей всего бояться что все побегут скупать гта, а игра выходит на пс5 только, на пк потом выйдет.
И причём тут дата выхода, кто ждёт, купит все из списка ожидаемых.
Это вообще не новость. У бурятского самовлюбленного павлина давно комплекс, он напрочь не выносит конкуренции, потому что привык быть единолично на виду и в лучах славы.
https://www.playground.ru/gta_5/news/hideo_kodzima_v_depressii_ot_gtav-86220?ysclid=madyh63qe4568027023
То что будет убегать от релиза ГТА6 и вообще прочих крупных, я писал еще в прошлом году. Лето для его игрофильма -- самый отпимальный вариант.
А ведь когда-то считался действительно топовым геймдизайнером, потом слишком в себя поверил и за 10 лет не выпустил ничего стоящего. Остался сплошной выпендрешь за чужой счет.