Хидео Кодзима подтвердил, что релиз GTA 6 повлиял на дату выхода Death Stranding 2

Хидео Кодзима — один из самых влиятельных и уважаемых геймдизайнеров современности — впервые открыто признал, что Grand Theft Auto VI от Rockstar Games оказывает мощное влияние на индустрию, включая сроки релизов других крупных проектов. В последнем выпуске своего подкаста A Hideo Kojima Radio легендарный создатель Metal Gear Solid рассказал, что изначально Death Stranding 2 планировался к выходу в сентябре, однако эта дата была скорректирована — во многом из-за опасений насчёт потенциального совпадения с GTA 6.

Согласно переводу от известного инсайдера @Genki_JPN, Кодзима пояснил, что крупные проекты, подобные GTA, фактически «расчищают» себе путь на рынке. «Если, скажем, GTA 6 действительно выйдет в ноябре, как только об этом объявят — все остальные начнут уходить с дороги», — сказал Кодзима. Он сравнил эту ситуацию с голливудскими премьерами: «Если Миссия невыполнима выходит в мае, никто не осмелится конкурировать с ней в тот же период».

Изначально Death Stranding 2 должен был выйти осенью 2025 года, но теперь его релиз официально назначен на 26 июня 2025 года. Это решение, по словам Кодзимы, было принято с учётом осторожности — чтобы избежать соперничества с самым ожидаемым релизом следующего десятилетия.

Rockstar недавно подтвердили, что GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года — и, судя по реакции индустрии, это объявление уже существенно повлияло на внутренние календари других крупных компаний. Вероятно, на Summer Game Fest и других летних шоу 2025 года мы увидим шквал анонсов с конкретными датами — теперь, когда у всех есть временной ориентир, когда точно не стоит выпускать свою игру.