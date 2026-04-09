"Хотя бы не как у Bethesda": фанаты GTA 6 высмеяли молчание вокруг The Elder Scrolls VI

Обсуждение долгожданных релизов вновь вспыхнуло в сообществе: поклонники Grand Theft Auto VI неожиданно обратили внимание на судьбу The Elder Scrolls VI — и сделали не самые лестные выводы.
Поводом стал вирусный пост на Reddit, где пользователь напомнил: единственный тизер TES VI вышел ещё в 2018 году и с тех пор студия практически не делилась новостями. На фоне этого ожидание GTA 6 уже не кажется таким болезненным. Более того, многие фанаты отмечают, что у проекта от Rockstar хотя бы есть два полноценных трейлера — декабрьский 2023 года и майский 2025-го.
Пользователи активно обсуждают контраст между подходами студий. Если о Rockstar Games известно уже немало — от атмосферы до деталей мира, — то Bethesda, по сути, ограничилась лишь демонстрацией пейзажа. Один из комментаторов иронично заметил, что единственное, что известно о TES VI, — это «наличие деревьев лучше, чем в Skyrim».
Отдельная критика звучит в адрес главы студии Тодда Говарда, который, по мнению фанатов, неохотно говорит о проекте. Некоторые считают, что анонс был сделан слишком рано и лишь усилил ожидания, которые теперь трудно оправдать — особенно после неоднозначной реакции на Starfield.
На этом фоне поклонники GTA 6 начали воспринимать ситуацию иначе: несмотря на длительную разработку, проект Rockstar выглядит куда более прозрачным и понятным для аудитории.
Когда же ждать TES VI — вопрос открытый. Учитывая масштаб серии и планку, заданную The Elder Scrolls V: Skyrim, многие предполагают, что релиз состоится не раньше 2030 года.
Пока же ситуация остаётся показательной: иногда долгое ожидание — не самая большая проблема, если разработчики хотя бы делятся подробностями.
Фанаты гта никогда не отличались изобилием интнлекта.... Чисто по человечески жаль их....
После Старфилда ТЕС6 можно уже не ждать.
Starfield задал тренд: Bethesda (теперь под Microsoft) добавила обязательный выбор pronouns в создании персонажа, акцент на разнообразие компаньонов (включая ЛГbТК+ романы) и некоторые "современные" нарративы. Это вызвало много критики от игроков, которые ждали классического бетесдовского RPG без повестки. Многие называют это "woke-повесткой".
- TES 6 в разработке: Игра всё ещё на ранней стадии (большинство студии перекинули на неё только недавно, playable build есть внутри, релиз не раньше 2027–2028+). Тод Говард говорит, что это будет "классический Bethesda RPG" в духе Oblivion/Skyrim — большой открытый мир, выбор, исследование. Но студия не отказывалась от современных подходов к diversity.
### Что конкретно ожидать в TES 6
- **Сеттинг Hammerfell** (скорее всего, Редгарды — тёмнокожая раса). Это будет выглядеть "разнообразно" по умолчанию, и анти-woke часть аудитории уже заранее жалуется, что "будет слишком много чёрных NPC". На деле это просто лор: Редгарды = средневековые арабо/африканские воины. Как норды в Skyrim были блондинами. Критика здесь часто выглядит как предвзятость.
- **Персонажи и диалоги**: Вероятно, будут гeндерно-нейтральные варианты, больше ЛГbТК+ NPC/компаньонов и "инkлюзиBный" язык (как в Starfield). Bethesda сейчас следует корпоративной линии Microsoft.
- **Но не Dragon Age: Veilguard**: Elder Scrolls всегда был про серый мир, моральную неоднозначность, религии, расизм в лоре и свободу ролевой игры. Полностью "санитайзить" его будет сложно — фанбаза очень чувствительная к этому, и Bethesda это знает (после провалов Starfield и Fallout 76).
### Реальность от фанатов и экс-разработчиков
На Reddit, X/Twitter и YouTube полно опасений: "Если TES6 будет woke как Starfield — не куплю". Бывшие сотрудники Bethesda говорят, что студия окружена "yes-men", и Howard иногда игнорит критику. Есть утечки/мнения, что часть "старой гвардии" ушла, а новые подходы более "современные".
Итог: Полной "woke-повестки" как в Sweet Baby Inc. играх, скорее всего, не будет (Bethesda не BioWare/EA уровня), но современные элементы точно просочатся — pronouns, forced diversity в диалогах, "правильные" сообщения. Игра выйдет через годы, когда мода на это может уже ослабнуть. Самое главное — будет ли геймплей и мир на уровне Skyrim. Если механики и исследование закажут, повестку многие простят (как всегда).
Так о чем рассказывать если у них там еще конь не валялся, не говоря про то что все бабло и ресурсы уходят на F76 плюс они еще мучают инъекциями и припарками труп Старфилда.
Лучше и правда молчание, чем растраты на рекламу, хайп, и нагнетание ожиданий. Как сделают, так и выпустят, чего зря болтать?