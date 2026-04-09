ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 750 оценок

"Хотя бы не как у Bethesda": фанаты GTA 6 высмеяли молчание вокруг The Elder Scrolls VI

butcher69 butcher69

Обсуждение долгожданных релизов вновь вспыхнуло в сообществе: поклонники Grand Theft Auto VI неожиданно обратили внимание на судьбу The Elder Scrolls VI — и сделали не самые лестные выводы.

Поводом стал вирусный пост на Reddit, где пользователь напомнил: единственный тизер TES VI вышел ещё в 2018 году и с тех пор студия практически не делилась новостями. На фоне этого ожидание GTA 6 уже не кажется таким болезненным. Более того, многие фанаты отмечают, что у проекта от Rockstar хотя бы есть два полноценных трейлера — декабрьский 2023 года и майский 2025-го.

Пользователи активно обсуждают контраст между подходами студий. Если о Rockstar Games известно уже немало — от атмосферы до деталей мира, — то Bethesda, по сути, ограничилась лишь демонстрацией пейзажа. Один из комментаторов иронично заметил, что единственное, что известно о TES VI, — это «наличие деревьев лучше, чем в Skyrim».

Отдельная критика звучит в адрес главы студии Тодда Говарда, который, по мнению фанатов, неохотно говорит о проекте. Некоторые считают, что анонс был сделан слишком рано и лишь усилил ожидания, которые теперь трудно оправдать — особенно после неоднозначной реакции на Starfield.

На этом фоне поклонники GTA 6 начали воспринимать ситуацию иначе: несмотря на длительную разработку, проект Rockstar выглядит куда более прозрачным и понятным для аудитории.

Когда же ждать TES VI — вопрос открытый. Учитывая масштаб серии и планку, заданную The Elder Scrolls V: Skyrim, многие предполагают, что релиз состоится не раньше 2030 года.

Пока же ситуация остаётся показательной: иногда долгое ожидание — не самая большая проблема, если разработчики хотя бы делятся подробностями.

21
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
Кузинатра Дающая Смысл

Фанаты гта никогда не отличались изобилием интнлекта.... Чисто по человечески жаль их....

18
MolodoyChelovek

После Старфилда ТЕС6 можно уже не ждать.

8
Madiark

Starfield задал тренд: Bethesda (теперь под Microsoft) добавила обязательный выбор pronouns в создании персонажа, акцент на разнообразие компаньонов (включая ЛГbТК+ романы) и некоторые "современные" нарративы. Это вызвало много критики от игроков, которые ждали классического бетесдовского RPG без повестки. Многие называют это "woke-повесткой".
- TES 6 в разработке: Игра всё ещё на ранней стадии (большинство студии перекинули на неё только недавно, playable build есть внутри, релиз не раньше 2027–2028+). Тод Говард говорит, что это будет "классический Bethesda RPG" в духе Oblivion/Skyrim — большой открытый мир, выбор, исследование. Но студия не отказывалась от современных подходов к diversity.

### Что конкретно ожидать в TES 6
- **Сеттинг Hammerfell** (скорее всего, Редгарды — тёмнокожая раса). Это будет выглядеть "разнообразно" по умолчанию, и анти-woke часть аудитории уже заранее жалуется, что "будет слишком много чёрных NPC". На деле это просто лор: Редгарды = средневековые арабо/африканские воины. Как норды в Skyrim были блондинами. Критика здесь часто выглядит как предвзятость.
- **Персонажи и диалоги**: Вероятно, будут гeндерно-нейтральные варианты, больше ЛГbТК+ NPC/компаньонов и "инkлюзиBный" язык (как в Starfield). Bethesda сейчас следует корпоративной линии Microsoft.
- **Но не Dragon Age: Veilguard**: Elder Scrolls всегда был про серый мир, моральную неоднозначность, религии, расизм в лоре и свободу ролевой игры. Полностью "санитайзить" его будет сложно — фанбаза очень чувствительная к этому, и Bethesda это знает (после провалов Starfield и Fallout 76).

### Реальность от фанатов и экс-разработчиков
На Reddit, X/Twitter и YouTube полно опасений: "Если TES6 будет woke как Starfield — не куплю". Бывшие сотрудники Bethesda говорят, что студия окружена "yes-men", и Howard иногда игнорит критику. Есть утечки/мнения, что часть "старой гвардии" ушла, а новые подходы более "современные".
Итог: Полной "woke-повестки" как в Sweet Baby Inc. играх, скорее всего, не будет (Bethesda не BioWare/EA уровня), но современные элементы точно просочатся — pronouns, forced diversity в диалогах, "правильные" сообщения. Игра выйдет через годы, когда мода на это может уже ослабнуть. Самое главное — будет ли геймплей и мир на уровне Skyrim. Если механики и исследование закажут, повестку многие простят (как всегда).

6
saa0891

Так о чем рассказывать если у них там еще конь не валялся, не говоря про то что все бабло и ресурсы уходят на F76 плюс они еще мучают инъекциями и припарками труп Старфилда.

5
AndralStormborn

Лучше и правда молчание, чем растраты на рекламу, хайп, и нагнетание ожиданий. Как сделают, так и выпустят, чего зря болтать?

5
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ