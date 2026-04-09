"Хотя бы не как у Bethesda": фанаты GTA 6 высмеяли молчание вокруг The Elder Scrolls VI

Обсуждение долгожданных релизов вновь вспыхнуло в сообществе: поклонники Grand Theft Auto VI неожиданно обратили внимание на судьбу The Elder Scrolls VI — и сделали не самые лестные выводы.

Поводом стал вирусный пост на Reddit, где пользователь напомнил: единственный тизер TES VI вышел ещё в 2018 году и с тех пор студия практически не делилась новостями. На фоне этого ожидание GTA 6 уже не кажется таким болезненным. Более того, многие фанаты отмечают, что у проекта от Rockstar хотя бы есть два полноценных трейлера — декабрьский 2023 года и майский 2025-го.

Пользователи активно обсуждают контраст между подходами студий. Если о Rockstar Games известно уже немало — от атмосферы до деталей мира, — то Bethesda, по сути, ограничилась лишь демонстрацией пейзажа. Один из комментаторов иронично заметил, что единственное, что известно о TES VI, — это «наличие деревьев лучше, чем в Skyrim».

Отдельная критика звучит в адрес главы студии Тодда Говарда, который, по мнению фанатов, неохотно говорит о проекте. Некоторые считают, что анонс был сделан слишком рано и лишь усилил ожидания, которые теперь трудно оправдать — особенно после неоднозначной реакции на Starfield.

На этом фоне поклонники GTA 6 начали воспринимать ситуацию иначе: несмотря на длительную разработку, проект Rockstar выглядит куда более прозрачным и понятным для аудитории.

Когда же ждать TES VI — вопрос открытый. Учитывая масштаб серии и планку, заданную The Elder Scrolls V: Skyrim, многие предполагают, что релиз состоится не раньше 2030 года.

Пока же ситуация остаётся показательной: иногда долгое ожидание — не самая большая проблема, если разработчики хотя бы делятся подробностями.