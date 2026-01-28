"Идиоты будут воровать копии" - отсутствие физической версии GTA 6 приветствуется значительной частью геймеров

После недавних сообщений инсайдера Graczdari, вся игровая индустрия была проинформирована об отсутствии коробочной версии GTA 6. Ситуация, широко обсуждаемая самыми известными инсайдерами в интернете и отраслевыми порталами, привела к единому мнению большей части сообщества: описанная выше ситуация, хотя и редко встречающаяся ранее, безусловно, возможна. Кто ещё, кроме Take-Two, может позволить себе такой риск?

Рис «Kiwi Talkz» Рейли (который недавно упомянул о планах выпустить Red Dead Redemption 2 для консолей текущего поколения) считает этот слух весьма вероятным, подчёркивая, что мы имеем дело с самым масштабным запуском в истории индустрии развлечений, масштаб которого никто не сможет превзойти в течение следующих десятилетий.

По его словам, игровой рынок сейчас находится на переломном этапе — цифровые продажи доминируют над продажами коробочных версий, что делает решение отказаться от распространения дисков на старте оправданным не только с логистической, но и с финансовой точки зрения.

Я на 100% верю слуху о том, что GTA 6 не будет выпущена на физических носителях. Это будет самый масштабный запуск в истории индустрии развлечений, с огромным отрывом — ничто другое даже не приблизится. Я уже говорил это раньше: в течение следующих 15-20 лет ни одна студия не сможет сравниться с тем, что предложит GTA 6. Это невероятно амбициозный проект (в конце концов, мало кому удалось догнать Red Dead Redemption 2).



Бренд GTA сегодня гораздо популярнее, чем во времена выхода GTA 5, и я готов поспорить, что если бы существовали физические носители, игра бы просочилась в сеть заранее.



К сожалению, у Rockstar много безумных фанатов, которые непременно вломились бы в магазины или производственные помещения, чтобы украсть диски; утечки также происходили бы и от инсайдеров. Я слышал истории от разработчиков Rockstar о фанатах, одержимых желанием попасть в их офисы любой ценой — от подделки удостоверений личности до запуска дронов мимо окон, чтобы сделать фотографии или видео.



С каждым годом физические продажи падают, а цифровые — растут. Мы находимся на переломном этапе, когда прекращение выпуска дисков просто становится финансово выгодным для Rockstar.

Главный аргумент в пользу отсутствия бокс-сетов — парализующий страх спойлеров. Фанаты опасаются «идиотов», которые могут взломать склады, магазины и даже фабрики, чтобы заполучить копию игры до официальной даты релиза.

Бен из videotechuk отмечает, что во время релиза Starfield некоторые игроки рисковали потерять работу или попасть в тюрьму за ранний доступ, а в случае с такой серией, как GTA, настойчивость утечек может быть ещё сильнее. Даже при строгом контроле, который Rockstar применила к Red Dead Redemption 2, полностью избежать утечек геймплейных кадров непосредственно перед запуском не удалось.

Чтобы обеспечить равные условия и не испортить сюрприз, игроки предлагают Rockstar вообще отказаться от локальных полуночных релизов в пользу единого глобального цифрового запуска. Это позволило бы избежать ситуации, когда игроки в таких регионах, как Новая Зеландия, получают доступ к игре на несколько часов раньше, что в настоящее время приводит к тому, что важная информация о сюжете появляется в сети ещё до того, как остальной мир успевает её загрузить.

Одновременное совместное путешествие позволило бы нам сохранить уникальную атмосферу и волнение этого исторического момента, не опасаясь испортить впечатления случайной публикацией в социальных сетях.