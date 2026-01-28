ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 662 оценки

"Идиоты будут воровать копии" - отсутствие физической версии GTA 6 приветствуется значительной частью геймеров

monk70 monk70

После недавних сообщений инсайдера Graczdari, вся игровая индустрия была проинформирована об отсутствии коробочной версии GTA 6. Ситуация, широко обсуждаемая самыми известными инсайдерами в интернете и отраслевыми порталами, привела к единому мнению большей части сообщества: описанная выше ситуация, хотя и редко встречающаяся ранее, безусловно, возможна. Кто ещё, кроме Take-Two, может позволить себе такой риск?

Рис «Kiwi Talkz» Рейли (который недавно упомянул о планах выпустить Red Dead Redemption 2 для консолей текущего поколения) считает этот слух весьма вероятным, подчёркивая, что мы имеем дело с самым масштабным запуском в истории индустрии развлечений, масштаб которого никто не сможет превзойти в течение следующих десятилетий.

По его словам, игровой рынок сейчас находится на переломном этапе — цифровые продажи доминируют над продажами коробочных версий, что делает решение отказаться от распространения дисков на старте оправданным не только с логистической, но и с финансовой точки зрения.

Я на 100% верю слуху о том, что GTA 6 не будет выпущена на физических носителях. Это будет самый масштабный запуск в истории индустрии развлечений, с огромным отрывом — ничто другое даже не приблизится. Я уже говорил это раньше: в течение следующих 15-20 лет ни одна студия не сможет сравниться с тем, что предложит GTA 6. Это невероятно амбициозный проект (в конце концов, мало кому удалось догнать Red Dead Redemption 2).

Бренд GTA сегодня гораздо популярнее, чем во времена выхода GTA 5, и я готов поспорить, что если бы существовали физические носители, игра бы просочилась в сеть заранее.

К сожалению, у Rockstar много безумных фанатов, которые непременно вломились бы в магазины или производственные помещения, чтобы украсть диски; утечки также происходили бы и от инсайдеров. Я слышал истории от разработчиков Rockstar о фанатах, одержимых желанием попасть в их офисы любой ценой — от подделки удостоверений личности до запуска дронов мимо окон, чтобы сделать фотографии или видео.

С каждым годом физические продажи падают, а цифровые — растут. Мы находимся на переломном этапе, когда прекращение выпуска дисков просто становится финансово выгодным для Rockstar.

Главный аргумент в пользу отсутствия бокс-сетов — парализующий страх спойлеров. Фанаты опасаются «идиотов», которые могут взломать склады, магазины и даже фабрики, чтобы заполучить копию игры до официальной даты релиза.

Бен из videotechuk отмечает, что во время релиза Starfield некоторые игроки рисковали потерять работу или попасть в тюрьму за ранний доступ, а в случае с такой серией, как GTA, настойчивость утечек может быть ещё сильнее. Даже при строгом контроле, который Rockstar применила к Red Dead Redemption 2, полностью избежать утечек геймплейных кадров непосредственно перед запуском не удалось.

Чтобы обеспечить равные условия и не испортить сюрприз, игроки предлагают Rockstar вообще отказаться от локальных полуночных релизов в пользу единого глобального цифрового запуска. Это позволило бы избежать ситуации, когда игроки в таких регионах, как Новая Зеландия, получают доступ к игре на несколько часов раньше, что в настоящее время приводит к тому, что важная информация о сюжете появляется в сети ещё до того, как остальной мир успевает её загрузить.

Одновременное совместное путешествие позволило бы нам сохранить уникальную атмосферу и волнение этого исторического момента, не опасаясь испортить впечатления случайной публикацией в социальных сетях.



Комментарии:  23
QuerulousLytton
Главный аргумент в пользу отсутствия бокс-сетов — парализующий страх спойлеров. Фанаты опасаются «идиотов», которые могут взломать склады, магазины и даже фабрики, чтобы заполучить копию игры до официальной даты релиза.

А потом начнут вламываться в дома фанатов и насильно рассказывать им спойлеры. Ага.

10
Grazy__Rock

Алгоритмы ютуба будут пропихивать спойлеры

3
RРG Grazy__Rock
Алгоритмы ютуба

а ты представь сколько доброжелателей на ПеГе найдётся

2
psychx RРG

Как раз из за них ютуб и будет продвигать видосы с спойлерами

QAnon

как бы в итоге не вышла какая то куета))))))))и GTA 5 окажеться лучшей за все время)))а такое может быть 100 процентов

7
caliskan

Но ведь лучшая это SA или VC. 5й до них далеко

2
Лидер Мур caliskan

для меня все части лучшие, я в 3 играл помню десятками часов, потом в вс и сан сотнями, в 4 играл жесть сколько, а 5 прошел раза 4 одиночку + потом 500 часов в онлайне и рп, в 6 буду играть на пс потом на пк и в онлике еще столько же

1
Vinden

Хочется на это надеяться особенно когда у тебя плейстейшн нет, да?)

Grazy__Rock

С их точки зрения всё верно, V на торрентах лежала за 5 дней до релиза, сейчас конечно консольную версию к сожалению не запиратить поэтому отсутвие физического издания не особо расстраивает так то новость скорее отрицательная была но за борьбу со спойлерами спасибо

4
lucsses
"Идиоты будут воровать копии"

Идиоты так же могут нажать кнопку запуска ядерных ракет. И что из этого? Какое то чуханское оправдание. Сказали бы просто - "Мы не хотим чтобы нашу игру перепродавали, а мы пролетали бы мимо бабок"

4
psychx

Ну не все же будут проходить сразу на релизе. А риск наткнуться на спойлер в сети очень высокий

Anti-Obama

Мужики, ХВАТИТ платить за воздух!

3
sa1958

Какая то ерунда у них в головах.

2
psychx

Тут просто нужно учитывать пакость людей

GmU_Pikachu

Один из столпов консолей против ПК- это владение копией и возможность её перепродажи, а тут такая подстава!

Denis Kyokushin
Один из столпов консолей против ПК- это владение копией и возможность её перепродажи

А торрент бесплатно

1
Denis Kyokushin
К сожалению, у Rockstar много безумных фанатов, которые непременно вломились бы в магазины или производственные помещения, чтобы украсть диски;

Я когда увидел RDR2 за 7к в "1С:Интерес" для XONE,чё то ни одного фаната Rockstar на горизонте не показалось

Etteri

2026 год, всё в цифре, но многие упорно продолжают покупать коробки. Это трешак.

Про "страх" спойлеров ещё смешнее. Если игрок такой фанатик, то пусть в день выхода не заходит в интернет и всё. За ночь пройдёт игру, наверное.

HoganHog

Идиоты будут воровать копии

