"Идиоты будут воровать копии" - отсутствие физической версии GTA 6 приветствуется значительной частью геймеров

После недавних сообщений инсайдера Graczdari, вся игровая индустрия была проинформирована об отсутствии коробочной версии GTA 6. Ситуация, широко обсуждаемая самыми известными инсайдерами в интернете и отраслевыми порталами, привела к единому мнению большей части сообщества: описанная выше ситуация, хотя и редко встречающаяся ранее, безусловно, возможна. Кто ещё, кроме Take-Two, может позволить себе такой риск?
Рис «Kiwi Talkz» Рейли (который недавно упомянул о планах выпустить Red Dead Redemption 2 для консолей текущего поколения) считает этот слух весьма вероятным, подчёркивая, что мы имеем дело с самым масштабным запуском в истории индустрии развлечений, масштаб которого никто не сможет превзойти в течение следующих десятилетий.
По его словам, игровой рынок сейчас находится на переломном этапе — цифровые продажи доминируют над продажами коробочных версий, что делает решение отказаться от распространения дисков на старте оправданным не только с логистической, но и с финансовой точки зрения.
Я на 100% верю слуху о том, что GTA 6 не будет выпущена на физических носителях. Это будет самый масштабный запуск в истории индустрии развлечений, с огромным отрывом — ничто другое даже не приблизится. Я уже говорил это раньше: в течение следующих 15-20 лет ни одна студия не сможет сравниться с тем, что предложит GTA 6. Это невероятно амбициозный проект (в конце концов, мало кому удалось догнать Red Dead Redemption 2).
Бренд GTA сегодня гораздо популярнее, чем во времена выхода GTA 5, и я готов поспорить, что если бы существовали физические носители, игра бы просочилась в сеть заранее.
К сожалению, у Rockstar много безумных фанатов, которые непременно вломились бы в магазины или производственные помещения, чтобы украсть диски; утечки также происходили бы и от инсайдеров. Я слышал истории от разработчиков Rockstar о фанатах, одержимых желанием попасть в их офисы любой ценой — от подделки удостоверений личности до запуска дронов мимо окон, чтобы сделать фотографии или видео.
С каждым годом физические продажи падают, а цифровые — растут. Мы находимся на переломном этапе, когда прекращение выпуска дисков просто становится финансово выгодным для Rockstar.
Главный аргумент в пользу отсутствия бокс-сетов — парализующий страх спойлеров. Фанаты опасаются «идиотов», которые могут взломать склады, магазины и даже фабрики, чтобы заполучить копию игры до официальной даты релиза.
Бен из videotechuk отмечает, что во время релиза Starfield некоторые игроки рисковали потерять работу или попасть в тюрьму за ранний доступ, а в случае с такой серией, как GTA, настойчивость утечек может быть ещё сильнее. Даже при строгом контроле, который Rockstar применила к Red Dead Redemption 2, полностью избежать утечек геймплейных кадров непосредственно перед запуском не удалось.
Чтобы обеспечить равные условия и не испортить сюрприз, игроки предлагают Rockstar вообще отказаться от локальных полуночных релизов в пользу единого глобального цифрового запуска. Это позволило бы избежать ситуации, когда игроки в таких регионах, как Новая Зеландия, получают доступ к игре на несколько часов раньше, что в настоящее время приводит к тому, что важная информация о сюжете появляется в сети ещё до того, как остальной мир успевает её загрузить.
Одновременное совместное путешествие позволило бы нам сохранить уникальную атмосферу и волнение этого исторического момента, не опасаясь испортить впечатления случайной публикацией в социальных сетях.
как бы в итоге не вышла какая то куета))))))))и GTA 5 окажеться лучшей за все время)))а такое может быть 100 процентов
Но ведь лучшая это SA или VC. 5й до них далеко
для меня все части лучшие, я в 3 играл помню десятками часов, потом в вс и сан сотнями, в 4 играл жесть сколько, а 5 прошел раза 4 одиночку + потом 500 часов в онлайне и рп, в 6 буду играть на пс потом на пк и в онлике еще столько же
Хочется на это надеяться особенно когда у тебя плейстейшн нет, да?)
С их точки зрения всё верно, V на торрентах лежала за 5 дней до релиза, сейчас конечно консольную версию к сожалению не запиратить поэтому отсутвие физического издания не особо расстраивает так то новость скорее отрицательная была но за борьбу со спойлерами спасибо
Идиоты так же могут нажать кнопку запуска ядерных ракет. И что из этого? Какое то чуханское оправдание. Сказали бы просто - "Мы не хотим чтобы нашу игру перепродавали, а мы пролетали бы мимо бабок"
Ну не все же будут проходить сразу на релизе. А риск наткнуться на спойлер в сети очень высокий
Тут просто нужно учитывать пакость людей
Один из столпов консолей против ПК- это владение копией и возможность её перепродажи, а тут такая подстава!
А торрент бесплатно
Я когда увидел RDR2 за 7к в "1С:Интерес" для XONE,чё то ни одного фаната Rockstar на горизонте не показалось
2026 год, всё в цифре, но многие упорно продолжают покупать коробки. Это трешак.
Про "страх" спойлеров ещё смешнее. Если игрок такой фанатик, то пусть в день выхода не заходит в интернет и всё. За ночь пройдёт игру, наверное.
