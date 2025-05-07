"Игра из будущего": Разработчики игр удивились уровню детализации и качеству графики во втором трейлере GTA 6

Уже почти сутки в сети не утихают обсуждения свежего трейлера Grand Theft Auto 6, который Rockstar Games выпустила внезапно и без предварительных анонсов. Судя по реакции сообщества, фанаты в полном восторге от увиденного — но, что примечательно, наибольший резонанс вызвала не только история и персонажи, а именно визуальная составляющая. Новый ролик смог по-настоящему поразить даже ветеранов индустрии — тех, кто сам годами создаёт крупные игровые проекты.
Авторы из CD Projekt Red, Pocketpair и независимые разработчики сходятся во мнении: второй трейлер GTA 6 демонстрирует уровень исполнения, который воспринимается как «игра из будущего». Митч Дайер, сценарист Gotham Knights и Star Wars: Battlefront II, так и написал в соцсетях:
Святые угодники. Это как AAA-игра из будущего.
Представитель CD Projekt Павел Бурза добавил, что «бывают моменты, когда весь офис замирает, чтобы посмотреть шедевр», а официальная страница Palworld ограничилась лаконичной, но очень ёмкой фразой «игровая индустрия спасена».
Особое внимание уделяется фотореалистичной передаче Майами-подобного Вайс-Сити, динамичной постановке, живым анимациям и насыщенным деталям окружения. Создатель оригинальной GTA Майк Дэйли в комментарии также признал, что «всё выглядит очень круто, а движения стали гораздо лучше». И хотя некоторые авторы, вроде сценариста из Ubisoft Рика Годвина, выразили осторожный скепсис, отметив излишнюю шаблонность трейлера, даже он признал, что «всё равно купит игру и будет играть».
На фоне столь мощного отклика стоит напомнить: второй трейлер GTA 6 уже установил мировой рекорд по просмотрам среди игровых роликов.
Напомним, релиз Grand Theft Auto 6 назначен на 26 мая 2026 года, и на старте игра выйдет только для консолей текущего поколения. Версия для ПК пока не имеет точной даты, но, как и в случае с предыдущими играми Rockstar, её стоит ожидать немного позднее.
вау как красиво ух ты сиски жопы ...вааай... А затем геймплей тыщ тыщ бум бум убиваем болванчиков)
Минусы будут?
Инцел детектед :D
Как бы во всех играх так, в той же Экспедиции 33 убиваешь болванчиков в прямом смысле (они там тупые или потеряли память) https://www.youtube.com/watch?v=5laRrhxqHY8
Пока геймплей не покажут, про игру будущего звучит смешно, отрендеренный ролик и скриншоты, это не доказательство. 😉🙂
Это ГТА. Очень сомнительно, что кор-геймплей как-то должен меняться. Просто будет больше мяса на этом скелете, чем в 5-ой части.
Рокстар не Убейсофт, и даунгрейдом своих игр относительно трейлеров не занимаются. Они ровно наоборот, к релизу еще графоний подтянут. Так было минимум с релиза четверки.
Так что при наличии мощного и рекомендованного железа, можно будет увидеть ровно такой же графоний, как и в трейлере.
Это игра для консолей,так что системные требования обсуждать рановато. Ну а так да,когда она выйдет на ПК что б в неё поиграть с такой картинкой как на PS5 Pro готовьте ПК за 3 штуки бачей.
И вот выходит релиз и почему то смердит ведьмаком 3.
Тебе то что беспокоится, даже запустить её не сможешь !
Я, честно говоря восторга не ощутила, нам показали вырезки из кацсцен и не более. Вот когда все это будет работать в живом геймплее, то да, игра поколения.
А где сама то игра была показана??? Кат сцены бывают и по круче! Любовь смерть и роботы в обще от живого не отличить! Покажите игру, тогда посмотрим, что это за будущие! Пока это будущие вылилось в перенос игры и думаю не последний! :)))
Так потому что тут скорее всего реальная графика игры была, поэтому и катсцены бывают покруче так как там графика не совпадает с игровой
А Ваномас то что сказал, дерево явно мыльцо.
Он отошел от дел)
Ничего особенного в плане графики я лично не увидил. Всё на уровне, но не более. Физика может да, но не графон.
А есть понимание о масштабах игры, количестве механик, взаимодействий, активностей, в том числе под онлайн режим или ты сравниваешь с какой нибудь Senua’s Saga: Hellblade 2? Просто интересно, относительно чего это сказано и кто по твоему сегодня может сделать "хотя бы" так же?
Ну я просто написал, что не вижу ничего особенного в графике игры по трейлеру. Пускай игра хоть космического масштаба будет.
Ты же это написал как игрок, не как человек со стороны не заинтересованный в видеоиграх? Тут как бы очевидно, как по мне, что открытые миры рокстаров всегда имеют графику соответствующую времени их выхода и это уже можно считать достижением. Она не особенная как отдельно взятый критерий, но отдельно в этом случае и не приходится расценивать.
Я к тому, что обычные игроки и сотрудники других студий, говоря о том, что игра выглядит потрясающе учитывают всë, что учитывать необходимо для такой оценки.
эта "графика" к релизу уже устареет.
Сд проджекты идите в задницу
Вот вообще ее удивил трейлер! Старый стал или че... Вот вы запустите трейлер или интро Вайс Сити 2003! У вас мурашки от музыки по телу побегут!
Ой. Щас дроч начнется: попиксельный разбор каждого кадра с кучей комментариев диванных экспертов, которые по качеству пикселей определят требования к ПК версии.
Уже ютуб весь забит пустыми разборами.
не увидел ни чего такого, уровень второго рдр
Да, согласен. Просто мало кто видел RDR2 в полной красе. Если для ГТА6 получим хотя бы уровень графики как РДР2 - это победа.
На видео очевидный рендер, качества которого на релизе не будет. И как и с ГТА5 приблизятся к этой картинке лет через 5 на ПК
Ну хуже чем рдр2 точно не будет, а рдр2 как мы все знаем очень прорывная и красивая была в плане графики и детализации живого мира..
А что там на Reddit говорят? Когда про это новости будут?
Графика окей RDR 2 на максимум движок прокачали, видно что на этой базе делали особенно природа и прочее ,да детализация лиц и персов прокачена лучше но 30 кадров в трейлере всë портят дерганное всë. Сам трейлер вау эффекта не вызвал ,так себе машин мало показали зато в каждом кадре пляжи и клубы первый был лучше. Геймплей покажут видно будет это явно пререндор к релизу будет хуже как обычно .Разница с 5кой есть но пропасти прям нету как между гта 3 и гта 4 к примеру.
тоже ничего не испытал от 2 трейлера, вообще ничего не показали, но ты посмотри на новые скриншоты, это отвал башки, насколько всего много в кадре
Я не спорю количество мелких объектов и деталей зашкаливает это да, тут не вопрос просто акцент в трейлере сделан не на занятиях в игре, а на клубах барах и попойках был кадр где погоня и взрыв машины это вау. Я говорю трейлер катсцен одних а скрины всегда обработаны.Ubisoft тоже любит скрины показать где вау графика а по факту она в 5 раз хуже выходит. Понятно что рокстар это небо и земля но темнемение.Такую картинку в 60 кадров потянет только РС консоли это точно не потянут даже трейлер в 30 кадров.РС версия будет ясен пень круче но ждать еë минимум год.Одно радует Мафия выйдет через пару месяцев новая там картинка проще конечно но и масштаб другой.Завтра покажут геймплей глянем что там .
да кстати новая мафия, это мною самый ожидаемый проект, в отличии от дума дарк эйдж
Doom жду тоже но ПК надо апгрейд делать
Главное когда выйдет в 28 году на пк, делюкс издание не превышало 200 долларов. Все таки для меня это будет потолок и придется взять обычную версию.
Ну началось, игра будущего, игра тысячелетия, сейчас кто попало будет облизывать игру Rockstar. Хотя бы подождали когда она выйдет.
Я бы судил после релиза игры, а не по трейлерам. История знает не мало примеров, когда в трейлерах показывали впечатляющий уровень графики и анимации, а на релизе все выглядело, мягко говоря, куда скромнее.
P.S. Тем более даже геймплей не показали.
Кто-то заявляет, что это неотрендеренные кадры геймплея, раз на движке игры. По факту пусть и на движке игры, но параметры настолько вздёрнуты, что такую графику мы увидим на ПК лет через 5, чтобы в это можно было именно играть, а не смотреть вставки.
если кто то заявляет, то ты обязательно верь!
На мой взгляд графика не лучше, чем в том же Dead Island 2 и уж тем более в Callisto Protocol. А самое главное, что в первом трейлере была невероятная графика, но там видимо был CGI, а не съемка с движком игры.
Согласен. Тоже вспомнил мертвый остров, когда увидел гг без верха
Не было там CGI, у роков всегда на движке игры трейлеры, но есть конечно вероятность небольшого даунгрейда на релизе, как это было с гта5, но тот же рдр2 в трейлерах и на релизе плюс минус одно и то же.
началось,щас реклама польется из каждого утюга...
Ну все, полетели чемоданы за заказуху на всех уровнях, чтобы хомячки продолжали пускать слюни в предвкушении игры. Думаю, всем должно быть понятно, куда ушла\уйдет большая часть 2 лярдов, и это точно не разработка )
Трейлеры трейлерам рознь. Вспоминаем киллзон 3 или мгс 4 и сравниваем с релизной версией. В мгс 4 вообще один из трейлеров мгс якобы был чисто с пс 3 продемонстрирован , а когда на релизе графа и фпс стали гораздо хуже, разрабы не стали вспоминать про этот трейлер, но отметили что хотели сделать 10 шагов вперед за счет мощностей пс 3, а получилось сделать лишь шаг , не получилось :)
))))))))))))))))))))))))))))))))))) вы что бараны тут все какой уровень графики гдеееееееее???? все убого особено в игровой видео там есть пару сек игры и как вышлядит шмара и лох то это гта 5 без накруток вот ваш уровень бараны вы мололетки
чел глянь первый трейлер гта 5. там графика такая же как и в игре ибо все катсцены роки делают в реалтайме а не.предзаписывают.
Согласен трейлер просто офигенный, выразился бы другим словом но на PG мат запрещен. Меня прям поразила графика, так нет ни в одной новой игре как будет в ГТА 6
Хотите секрет открою? Такой графики как показали даже в самой ГТА6 на релизе не будет. Потому что 1. Она выходит на XSS, 2. Она выходит на PS5.
В режиме качества картинка на консолях будет отдаленно напоминать то, что показали, но кощунство в это играть в 30 фпс. В режиме производительности тени/свет/объемные эффекты будут по качеству как в RDR2, не более. Очень много ресурсов съедят высокополигональные модели и детальная анимация объектов, для которых нужно будет точечно отрисовывать эффекты теней и освещения.
Это мы посмотрим, но она то и на ПК потом выйдет, а там полюбому так и будет как в трейлере, а может даже и лучше
Обязательно будем следить. Но на консолях, очевидно, что такой графики не будет)
Мда... вы шутите? Опять все с ума сходят из-за графики в ВИДЕО??? Народ ничему не учиться. Хотя о чём это я, фанатики ГТА даже фанатикам балдура дадут фору. И да, меня уже достало отвечать на одни и те же тупые вопросы, так что говорю сразу - против этих игр ничего не имею против. В бг3 наиграл даже больше большинства фанатиков. Меня просто бесят конкретно фанатики с обоих сторон. А конкретно тут то, что дурачки опять восхищаются графиков в специально сделанном видео, вместо геймплея.
Ты зачем такой злой!??? Пусть верят! Вера во что то лучшее - это и называется жизнь! :)
Если ты намекаешь, что графики из в видео не будет в игре, то мне кажется именно такая и будет. Просто потому что в видосе ничего прогрессивного или удивительного нет в плане графена. Может на плоечке ещё порежут, но на пк я думаю такая и будет
Странно.., вроде такой уровень графики уже есть в нескольких играх, пусть и не полностью в отдельно каждой. Некоторые даже превосходят в чём-то.
Консольщики после трейлера: "Боже, как же классно будет сыграть в это в 30 fps"!
мы хотя бы поиграем
Сколько экспертов в комментах, никого ничем не удивить пзд
Привет)
А время такое, что и правда, никого ничем не удивить)
Ну сам посуди - что мы, не видели идеальных картинок в ААА проектах последних лет, капли дождя падающие на куртку ГГ, волосы развивающиеся на ветру, или тень, которая выдает противника, указывая на то, что тот устраивает засаду)
Даже если это был трейлер на движке игры(в чем я сомневаюсь) то выглядит он не прям уж сногсшибательно)
Вот такие вот - теперешние игорьки)
Это и был трейлер на движке игры, записанный с обычной ps5
как и 4 в своё время поражала
нет. крайзис вышел чуть раньше и на фоне его гта выглядела как.пастген
Зато GTA 4 все помнят, а унылый шутер CRYSIS никому не интересен.
та не, гта по графике, физике и аи уделывала, а это открытый мир проработанный
Игра будущего! Ну ну! Чё то верится с трудом! Если с графой я еще и могу согласится, хотя нынешнее поколение балалаек её точно не потянут (может и перенос как раз заточен под шестую плойку), то анимация???? Не верю! Уж слишком всё реалистично! Не видел я не в одной игре подобной анимации и близко! Особенно бег! Как нажмешь кнопку бежать так и задёргался как паралитик! Так что други, всё как то жутко скользко и сыро! :))) Фанатиков я не осуждаю! Надо же верить в конце концов в светлое и хорошее! Без веры ни как! :)))
Даже если посмотреть первые трейлеры ГТА 5, там тоже было всё красиво подано, с кучей NPC животинки и так далее, а на деле пшик.
Ну так лучшие за работой. Лучше разработчика чем Rockstar просто не существует))
А чему восхищаться то? Ни одного кадра геймплея не показали.
Щас бы анонсы трейлеров делать.
Что за детский сад собрался на ПГ, не верющий в графен ГТА6, рокстар ни когда не делала ЦГ трлеров своих игр, всегда показывали кадры из игры!!!
Сделать красивую графику много ума не надо. А вот сделать хорошую анимацию, нормальный открытый мир с контентом под его размеры, сделать нормальную анимацию - это уже другой разговор. В вспоминая все их релизы, особенно на пк....игре пи...
А еще оптимизацию завозили бы сразу
А что если разрабы показали пререндер и в будующем ушакалят, чтобы консольки не прикурили? Да не, бред какой то, разрабы игр честные люди и никогда не делали подобное😄 // Чёрный Пласч
удивились пререндерам...
5090 я так понимаю станет на колени в этой игре .. 6090 может по лучше будет тянуть такое
Ну хз, в 5 была норм оптимизация на момент выхода, на всем практически шла хорошо
Как она может идти на плойке, и поставить на колени 5090)
ролик еще ни о чем не говорит, хоть он и кинематографичный. На то он и ролик. Геймплей совсем другое дело
Это даже не смешно.
А мне вообще показалось что кады нарезали из разных стадий разработки)
Сейчас бы ещё качество игры по трейлеру оценивать. Кто эти разработчики, наверное только на кнопочку нажимают и спрашивают все у чатбота.
Прошка всё равно не способна будет показать нам эту детализированную графику, так что...)
Какой компьютер потянет в максималке? Никакой)
Ну всё, сейчас будут каждый пиксель обсасывать в отдельной новости)))
Нашёл подтверждение того, что игра на пк выйдет 25.09.26
Это чистая правда, распространите!