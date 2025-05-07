"Игра из будущего": Разработчики игр удивились уровню детализации и качеству графики во втором трейлере GTA 6

Уже почти сутки в сети не утихают обсуждения свежего трейлера Grand Theft Auto 6, который Rockstar Games выпустила внезапно и без предварительных анонсов. Судя по реакции сообщества, фанаты в полном восторге от увиденного — но, что примечательно, наибольший резонанс вызвала не только история и персонажи, а именно визуальная составляющая. Новый ролик смог по-настоящему поразить даже ветеранов индустрии — тех, кто сам годами создаёт крупные игровые проекты.

Авторы из CD Projekt Red, Pocketpair и независимые разработчики сходятся во мнении: второй трейлер GTA 6 демонстрирует уровень исполнения, который воспринимается как «игра из будущего». Митч Дайер, сценарист Gotham Knights и Star Wars: Battlefront II, так и написал в соцсетях:

Святые угодники. Это как AAA-игра из будущего.

Представитель CD Projekt Павел Бурза добавил, что «бывают моменты, когда весь офис замирает, чтобы посмотреть шедевр», а официальная страница Palworld ограничилась лаконичной, но очень ёмкой фразой «игровая индустрия спасена».

Особое внимание уделяется фотореалистичной передаче Майами-подобного Вайс-Сити, динамичной постановке, живым анимациям и насыщенным деталям окружения. Создатель оригинальной GTA Майк Дэйли в комментарии также признал, что «всё выглядит очень круто, а движения стали гораздо лучше». И хотя некоторые авторы, вроде сценариста из Ubisoft Рика Годвина, выразили осторожный скепсис, отметив излишнюю шаблонность трейлера, даже он признал, что «всё равно купит игру и будет играть».

На фоне столь мощного отклика стоит напомнить: второй трейлер GTA 6 уже установил мировой рекорд по просмотрам среди игровых роликов.

Напомним, релиз Grand Theft Auto 6 назначен на 26 мая 2026 года, и на старте игра выйдет только для консолей текущего поколения. Версия для ПК пока не имеет точной даты, но, как и в случае с предыдущими играми Rockstar, её стоит ожидать немного позднее.