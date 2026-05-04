Игроки массово ждут открытия предзаказов на Grand Theft Auto 6

Сообщество вокруг Grand Theft Auto 6 всё активнее обсуждает не только дату выхода, но и возможный старт предзаказов. Многие игроки буквально ждут момента, когда появится возможность оформить покупку заранее, считая это важным этапом перед релизом.

Для фанатов запуск предзаказов — это не просто способ зарезервировать игру. В первую очередь это сигнал, что разработчики уверены в текущих сроках и больше не планируют переносов. После предыдущей задержки часть аудитории сомневается в стабильности релиза, поэтому любой шаг в сторону предзаказов воспринимается как подтверждение — проект выходит на финишную прямую.

Интерес к игре остаётся крайне высоким, и ожидание новостей только усиливает ажиотаж. Пользователи активно обсуждают возможные даты открытия предзаказов и надеются, что информация появится в ближайшее время, например, во время выступлений Take-Two перед инвесторами.

Даже те, кто обычно выступает против предзаказов, признают: в случае с GTA 6 они готовы сделать исключение или хотя бы внимательно следить за ситуацией. В итоге сейчас именно запуск предзаказов стал одной из самых ожидаемых новостей для поклонников игры.