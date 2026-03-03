Игроки на PlayStation используют баг, чтобы создать впечатление, будто они уже играли в GTA 6

Как недавно сообщалось, в выходные Grand Theft Auto 6 была добавлена в базу данных PlayStation Store, и как только появился PSN ID, кто-то нашел способ использовать эту информацию, чтобы система отображала GTA 6 как запущенную игру.
Излишне говорить, что эта гениальная идея быстро распространилась в социальных сетях, некоторые шутили, что сбои появились ещё до запуска игры, в то время как другие пытаются выяснить, как работает ошибка, чтобы воспроизвести её.
Также, похоже, можно сделать нечто подобное на Xbox, установив GTA 6 через мобильное приложение на консоли, такой как Xbox Series X, а затем попытавшись запустить её с панели управления: операция, очевидно, завершится неудачей, но игра может затем появиться среди последних запущенных игр.
Как уже упоминалось, добавление GTA 6 в базу данных PlayStation Store может означать скорое появление новых функций, и некоторые даже предполагают, что предварительные заказы откроются гораздо раньше, когда до ноябрьского релиза ещё несколько месяцев.
Даа , а я на ПК уже поиграл один час в новый Год оф Вар
Ну все и тут они пк обогнали. Блин, блинский.
ЧЗХ??
В игре нашли баги раньше, чем она вышла💀
Интересно только для чего так делать?