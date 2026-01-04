Игроки не верят, что GTA 6 выйдет в ноябре 2026 года

Согласно недавним опросам, ошеломляющие 80% тех, кто ожидает Grand Theft Auto 6, убеждены, что игра столкнётся с третьим переносом. Это мнение не возникло на пустом месте — это защитный механизм, выработанный за годы болезненного опыта этой культовой студии.
Энтузиазм, сопровождающий каждый новый трейлер, быстро сменяется холодным расчётом. Геймеры отчётливо помнят циклы релизов GTA V и Red Dead Redemption 2. В обоих случаях первоначальные даты были лишь расплывчатыми предположениями, неоднократно переносимыми во имя «полировки проекта». Поэтому текущая дата релиза, назначенная на конец 2026 года, для большинства фанатов — всего лишь предположение, а не обещание.
Этот скептицизм также имеет скрытую цель. В эпоху недоработанных релизов, таких как Cyberpunk 2077, геймеры парадоксальным образом предпочитают пессимистический сценарий. Ожидание задержки стало формой принятия того факта, что качество требует времени. 80% респондентов предпочли бы ждать шедевр до 2027 года, чем получить игру вовремя, но с кучей технических багов.
Этот настрой отчётливо виден в социальных сетях. Вместо того чтобы отсчитывать дни по календарю, форумы завалены мемами о «внуках, которые будут играть в GTA 6». Rockstar стала жертвой собственного перфекционизма — она создала бренд, который прощает всё, если финальный продукт потрясающий. Цена этого доверия? Полное отсутствие веры в любые озвученные даты.
Я ГТА 5 в стиме купил,так и не прошел,а там уже лучи сделали.Так что на 6
Ну не знаю, я уверен процентов на 90%, что игра выйдет в конце года.
25го?
Ну я лично уверен больше чем на 90% что выйдет в указанный срок. Но меня не опрашивали :)
Глядя на историю серий, нельзя не вспомнить, сколько раз разработчики Rockstar нас подводили. Обещания, срыв сроков… Да, это как пытаться поймать ветер! Многим кажется, что эту дату просто выбрали, чтобы успокоить толпы, жаждущие новостей, поэтому нам остаётся ждать только новостей.
Если она вообще не выйдет, я не обижусь.
Она не выйдет.
А если выйдет на консоли, то это не выход игры.
(шучу, не бейте)
каждый год из рокстар твердили "мы уверены в этом году", а потом ничего не выходило. сейчас конечно ситуация другая, но все равно плохо верится
И правильно. Перенесут же
выпьешь свою мочу если не перенесут?
Наивные идиоты. Роки никогда не откажутся от своей главной дойной коровы.