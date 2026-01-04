Игроки не верят, что GTA 6 выйдет в ноябре 2026 года

Согласно недавним опросам, ошеломляющие 80% тех, кто ожидает Grand Theft Auto 6, убеждены, что игра столкнётся с третьим переносом. Это мнение не возникло на пустом месте — это защитный механизм, выработанный за годы болезненного опыта этой культовой студии.

Энтузиазм, сопровождающий каждый новый трейлер, быстро сменяется холодным расчётом. Геймеры отчётливо помнят циклы релизов GTA V и Red Dead Redemption 2. В обоих случаях первоначальные даты были лишь расплывчатыми предположениями, неоднократно переносимыми во имя «полировки проекта». Поэтому текущая дата релиза, назначенная на конец 2026 года, для большинства фанатов — всего лишь предположение, а не обещание.

Этот скептицизм также имеет скрытую цель. В эпоху недоработанных релизов, таких как Cyberpunk 2077, геймеры парадоксальным образом предпочитают пессимистический сценарий. Ожидание задержки стало формой принятия того факта, что качество требует времени. 80% респондентов предпочли бы ждать шедевр до 2027 года, чем получить игру вовремя, но с кучей технических багов.

Этот настрой отчётливо виден в социальных сетях. Вместо того чтобы отсчитывать дни по календарю, форумы завалены мемами о «внуках, которые будут играть в GTA 6». Rockstar стала жертвой собственного перфекционизма — она создала бренд, который прощает всё, если финальный продукт потрясающий. Цена этого доверия? Полное отсутствие веры в любые озвученные даты.